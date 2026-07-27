De ChatGPT a cámaras 360 grados: las trampas con las que aspirantes burlaron la IA del examen de admisión de la UNAM

Antes de que 158,000 aspirantes presentaran el primer examen de admisión en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), TikTok ya era un manual de instrucciones para hacer trampa.

Cámaras de 360 grados, audífonos negros ocultos bajo el cabello, ChatGPT corriendo en un segundo monitor fuera del encuadre: los métodos circulaban abiertamente, con tutoriales paso a paso, semanas antes de que comenzara la prueba.

PUBLICIDAD

Los resultados del 17 de julio revelaron algo que los números no podían ocultar: en la carrera de Médico Cirujano, nueve aspirantes obtuvieron puntaje perfecto en un solo ciclo. En 2021, ninguno superaba los 70 aciertos.

El 30% de los aspirantes a Medicina superó los 100 aciertos, contra el 9% del año anterior

La infografía detalla la controversia sobre el examen de admisión en línea de la UNAM, la posible multa a Territorium Life y los puntos clave del conflicto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luis Ángel Maciel, estudiante del doctorado en Biología Experimental, publicó en TikTok el análisis estadístico que detonó la controversia. En 2025, solo el 9% de los aspirantes a Medicina alcanzó más de 100 aciertos. En 2026, esa cifra llegó al 30%.

PUBLICIDAD

Maciel también detectó un aumento inusual de aspirantes con cero o menos de diez aciertos: “Son personas que solamente se inscriben al examen para extraer preguntas”, señaló en su video.

El puntaje mínimo para ingresar a Medicina pasó de 117 a 120 aciertos. Para Ciencias de la Comunicación, subió de 98 a 109. En 2026, solo el 14% de quienes presentaron el examen fue aceptado: 21,962 aspirantes por la vía del concurso, más los aproximadamente 28,000 que ingresan por Pase Reglamentado.

PUBLICIDAD

De TikTok a la casa del aspirante: así operaron las trampas

En TikTok circulaban tips para hacer trampa en el examen de la UNAM. (TikTok: Highfailure)

El método más difundido en redes sociales fue el de la cámara web de 360 grados. Un usuario de TikTok conocido como HighFailure explicó en su cuenta, meses antes del examen, cómo instalar el dispositivo girado 180 grados para que el sistema de vigilancia enfocara al aspirante mientras una persona contratada resolvía el examen frente a la computadora.

“Van a colocar la cámara y la van a voltear 180 grados para que la cámara los esté enfocando a ustedes como aspirantes, pero en realidad la persona que está haciendo el examen es la persona que contrataron enfrente de la computadora. Esto la inteligencia artificial no lo puede detectar”, instruyó el joven en el video que se difundió de manera amplia tras el escándalo.

PUBLICIDAD

Otros métodos documentados incluían compartir la pantalla del examen mediante Discord para que un tercero dictara respuestas en tiempo real a través de un audífono negro oculto bajo el cabello largo. También se recomendaba calcular los puntos ciegos de la cámara para colocar un celular, una tableta o un segundo monitor fuera del encuadre.

En grupos de WhatsApp y Facebook operó un mercado paralelo de reactivos. Al haberse aplicado el examen en fines de semana distintos y horarios escalonados entre el 23 de mayo y el 10 de junio, quienes presentaron primero filtraron preguntas a quienes presentaban después. El modelo era siempre el mismo: un puñado de reactivos gratis como anzuelo, y pago para acceder al examen completo. Algunos grupos llegaron a cobrar hasta 50,000 pesos por garantizar el ingreso.

PUBLICIDAD

Modelos de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini, Claude y Copilot se usaron directamente para responder reactivos. Aspirantes lo confirmaron sin reservas en redes sociales. “Quedé en médico cirujano, gracias, ChatGPT”, escribió uno en un grupo de Facebook. “La verdad yo sí usé IA y quedé en QFB con 116 aciertos”, publicó otra.

“Ya me quedé, no me arrepiento”

La mano de un estudiante sujeta una tableta con una interfaz de examen en línea, junto a un cartel de la UNAM con símbolos de alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los testimonios más reveladores lo recogió La Silla Rota: un joven que pidió el anonimato relató que semanas antes del examen vio videos en TikTok donde otros aspirantes explicaban cómo presentar pruebas en línea. En chats privados se hablaba de aplicaciones de inteligencia artificial capaces de responder preguntas en segundos. Cuando llegó el día del examen, entendió que nadie podía verlo.

PUBLICIDAD

“Pues ya me quedé, no me arrepiento. Lo único que me queda hacer, a nombre de mis compañeros, es aprovechar el lugar”, dijo el joven.

Del otro lado estaba Ángel Stef, quien en su tercer intento por entrar a Odontología obtuvo 102 aciertos, más que el puntaje mínimo del año anterior. El corte subió a 112. “Me estuve matando para estudiar y así, con tal de quedar. Pero al final no fui seleccionado”, dijo al mismo medio antes citado. En grupos de Facebook encontró a usuarios que “descaradamente decían: la verdad hice trampa”.

PUBLICIDAD

Territorium Life: 20 candados que no funcionaron

Un candado dorado con el escudo de la UNAM se quiebra sobre un escritorio digital, dejando caer papeles, un teléfono roto y una cámara web, lo que sugiere una crisis institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UNAM contrató a Territorium Life para aplicar y vigilar los 158,413 exámenes mediante un contrato de adjudicación directa por más de 101,757,000 pesos. Para el tramo de licenciatura, la universidad pagó 41 millones 868 mil 156 pesos.

El anexo técnico del contrato, firmado el 23 de marzo, establecía al menos 20 mecanismos de seguridad que la empresa debía garantizar: reconocimiento facial y de voz, validación continua de identidad, supervisión en tiempo real con IA, bloqueo de aplicaciones externas, desactivación de funciones de copiado y pegado, e impedimento para proyectar la pantalla en dispositivos externos, entre otros.

PUBLICIDAD

Territorium Life también debía resguardar los reactivos para impedir que las preguntas fueran conocidas antes o durante la evaluación. La posible filtración de preguntas forma parte de los señalamientos que podrían derivar en una sanción por incumplimiento contractual.

Si la Comisión Técnica convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas comprueba que la empresa incumplió alguno de los 16 puntos contractuales relacionados con licenciatura, Territorium Life enfrentaría una multa de 4,180,000 pesos, equivalente al 10% del monto pagado por ese servicio. La empresa informó que no hará declaraciones adicionales mientras la investigación continúe.

La UNAM también interpuso una denuncia penal contra empresas y personas que vendieron servicios fraudulentos para el examen.

La UNAM suspende inscripciones y espera el informe técnico

Comunicado de la UNAM (UNAM)

El 24 de julio, la UNAM suspendió de manera provisional la entrega de documentos e inscripciones para los estudiantes de primer ingreso a licenciatura del ciclo 2026-2027/1, proceso que debía iniciar el lunes 27 de julio. La medida se mantendrá hasta que la Comisión Técnica emita sus conclusiones.

Los alumnos que ingresaron por Pase Reglamentado no tienen afectación: su asignación de carrera permanece vigente y no deben realizar trámite de entrega de documentos. Solo deben esperar las nuevas fechas que la institución anuncie por sus canales oficiales.

El semestre 2027-1 está programado para iniciar el 10 de agosto. Para ese entonces, decenas de jóvenes y sus familias ya habrán marchado frente a Rectoría: la manifestación estaba convocada para este lunes 27 de julio con la exigencia de transparencia y el regreso a exámenes presenciales.

HighFailure se defiende

El tiktoker HighFailure fue uno de los usuarios en redes que promovió el hacer trampa en el examen en línea de la UNAM. (Captura de pantalla)

HighFailure, el tiktoker cuyo video sobre la cámara de 360 grados se difundió masivamente, respondió a las críticas en un segundo video. Acusó a medios de comunicación de caer en el amarillismo por usar solo 25 segundos de su grabación de 10 minutos sin etiquetarlo ni mencionarlo. “Qué bajo ha caído el periodismo mexicano”, dijo en la grabación.

Negó haber hecho trampa al señalar que en su tiempo su examen de admisión fue presencial y rechazó que su consejo fuera una apología del fraude: lo que quiso señalar, dijo, es que el examen es un mecanismo de segregación para jóvenes sin recursos para pagar cursos de 20,000 pesos.

“¿Acaso ustedes saben el contexto económico que tienen todos los aspirantes para tan solo plantearse pagar un curso del CONAMAT o del Guillot?”, preguntó.

También apuntó contra quienes criticaron a los tramposos desde lo que llamó “su burbujita de privilegio”, y recordó que titularse tampoco garantiza trabajar en la carrera elegida.

Su crítica más directa fue para la institución. Comparó a la UNAM con el IPN: “Lleva haciendo el examen en línea un chingo de años y nunca ha pasado un problema de esta magnitud. Creo que aquí el problema fue de la Universidad Nacional Autónoma de México, que no diseñó un sistema efectivo y estable para poder aplicar un examen en línea”.