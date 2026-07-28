Estos son los mejores memes que dejó la polémica del examen de admisión de la UNAM

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Tras realizar su primer examen de admisión completamente en línea la Universidad Nacional Autónoma de México se ha visto envuelta en una gran polémica tras la denuncia de presuntos fraudes de los aspirantes al realizar el examen de admisión.

La polémica se desató debido a lo elevados puntajes que tuvieron una gran parte de los aspirantes, algo que iba en contra de las estadísticas normales de los exámenes de admisión, donde era raro encontrar puntajes perfectos.

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Ante este hecho la UNAM suspendió de forma provisional las inscripciones de nuevo ingreso a licenciatura para el ciclo 2026-2027/1 después de que su primer examen de admisión en línea quedara bajo sospecha por trampas con IA, filtración de reactivos y fallas en la vigilancia digital, un caso que además podría derivar en sanciones contra la empresa contratada para blindar el proceso.

Mientras esto ocurre sin duda internet no podía dejar pasar la oportunidad de crear memes sobre la situación.

los mejores memes que dejaron los fraudes en el examen de la UNAM

Si este problema no se soluciona podría haber una nueva prueba de admisión:

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Al parecer la UNAM tendrá un nuevo lema:

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Los únicos que no están preocupados son los que tienen su pase asegurado:

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Argentina y la UNAM encontrando cosas en común:

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Así se podrían ver las próximas fotos de generación de la UNAM:

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Reflexiones:

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La UNAM reflexionando si valió la pena no ir a trabajar el día del examen de admisión:

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La nueva única habilidad que necesitarás para entrar a la universidad:

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Así es como se uso IA y otros métodos para hacer trampa en el examen de admisión a la UNAM

Antes de que los aspirantes presentaran el examen, en TikTok ya circulaban tutoriales para burlarlo. Entre los métodos descritos estaban cámaras web de 360 grados, audífonos negros ocultos bajo el cabello y asistentes de inteligencia artificial abiertos en una segunda pantalla fuera del encuadre.

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El método más difundido fue el de la cámara 360 grados. Un usuario de TikTok identificado como HighFailure explicó meses antes del examen que el dispositivo podía colocarse girado 180 grados para que el sistema enfocara al aspirante, mientras otra persona resolvía la prueba frente a la computadora.

Otros métodos documentados incluían compartir la pantalla por Discord para que un tercero dictara respuestas en tiempo real mediante un audífono oculto. También se recomendaba calcular los puntos ciegos de la cámara para dejar fuera del encuadre un celular, una tableta o un segundo monitor.

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En grupos de WhatsApp y Facebook, además, operó un mercado paralelo de reactivos. Como la prueba se aplicó en distintos fines de semana y horarios escalonados entre el 23 de mayo y el 10 de junio, quienes presentaron primero filtraron preguntas a quienes lo harían después.

El esquema, según el relato recogido en la publicación, ofrecía unos cuantos reactivos gratis como anzuelo y después cobraba por el examen completo. Algunos grupos habrían pedido hasta 50,000 pesos por garantizar el ingreso.

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Modelos como ChatGPT, Gemini, Claude y Copilot también se habrían usado de manera directa para contestar preguntas. Aspirantes lo admitieron en redes sociales con mensajes como “Quedé en médico cirujano, gracias, ChatGPT” y “La verdad yo sí usé IA y quedé en QFB con 116 aciertos”.

En TikTok circulaban tips para hacer trampa en el examen de la UNAM. (TikTok: Highfailure)

Los puntajes mínimos subieron en varias carreras. Medicina pasó de 117 a 120 aciertos y Ciencias de la Comunicación de 98 a 109. Ese año solo el 14% de quienes presentaron el examen fue aceptado: 21,962 aspirantes por concurso y alrededor de 28,000 por Pase Reglamentado.

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