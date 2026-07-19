México

Museo Arqueológico del Puuc abre en Kabah: 251 piezas mayas en Yucatán

El recinto, ubicado frente a la Gran Pirámide de Kabah, exhibe esculturas, jade, obsidiana y metales recuperados en más de dos décadas de excavaciones en la Ruta Puuc, patrimonio mundial de la UNESCO

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Vista aérea de un complejo de edificios blancos modernos con varios patios, rodeado por densa vegetación verde, con vehículos y una construcción de paja en el patio central
El Museo Arqueológico del Puuc en la Zona Arqueológica de Kabah, Yucatán, se integra en un entorno de densa vegetación selvática. (Secretaría de Cultura )

El Museo Arqueológico del Puuc abre este domingo 19 de julio de 2026, en la zona arqueológica de Kabah, en el municipio de Santa Elena, Yucatán, con una inversión de 225 millones de pesos y una colección de 251 piezas mayas disponibles al público, la mayoría nunca antes exhibidas.

El recinto, impulsado por la Secretaría de Cultura federal a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), cierra un proceso de construcción que arrancó en mayo de 2023 y que convierte a Kabah en el nuevo centro de difusión del patrimonio de la Ruta Puuc; es un conjunto de antiguas zonas arqueológicas mayas.

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La apertura del museo llega en el periodo vacacional de verano, cuando la Ruta prevé un incremento de entre 25 y 30% en la afluencia turística, según datos del INAH. El recinto se ubica frente a la gran pirámide de Kabah, fuera del área delimitada de la zona arqueológica, dividida por una carretera federal.

251 piezas mayas abarcan 17 siglos de historia

La colección reúne objetos recuperados en más de 20 años de investigaciones en sitios como Uxmal, Kabah, Sayil, Labná, Xlapak y Chacmultún. Los materiales cubren un periodo que va del 700 a. C. al 1000 d. C. e incluyen esculturas de piedra, cerámica, herramientas de obsidiana, piezas de jade, metales y elementos líticos provenientes de ofrendas y entierros.

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Entre las piezas más destacadas figura la Estela 14 de Uxmal, donde aparece representado el Señor Chaac, gobernante del último periodo de la ciudad. “Entre las piezas que se destacan aquí está la representación del Señor Chaac de Uxmal, la Estela 14, donde aparece este gobernante, edificador del último periodo de Uxmal”, señala José Huchim, director de la Zona Arqueológica de Uxmal y coordinador de la Ruta Puuc.

El museo también exhibe la Estela Dual o Estela 18, descubierta en Uxmal y considerada una de las esculturas mayas más relevantes de los últimos años, junto con un pectoral elaborado sobre hueso con inscripciones vinculadas a Sacnicté, gobernante previo al Señor Chaac. Huchim lo describe así: “Tenemos esta pieza bellísima que es un pectoral con un hueso donde vemos el nombre de un gobernante anterior al Señor Chaac… fechado hacia el año 210 d. C.”

Cuatro salas inspiradas en el Cuadrángulo de las Monjas de Uxmal

El edificio central del museo ocupa más de 1,800 metros cuadrados y se desplantó sobre lo que fue una casa maya, espacio de referencia para las comunidades originarias de la región. El diseño museográfico organiza cuatro salas de exhibición cuya distribución retoma el simbolismo de los cuatro puntos cardinales, en referencia al Cuadrángulo de las Monjas de Uxmal, uno de los conjuntos arquitectónicos más representativos del estilo Puuc.

Seis mujeres sonríen mientras cortan una cinta roja con tijeras en una ceremonia. Tres mujeres visten ropa bordada tradicional, otras tres ropa moderna
La secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, y otras autoridades culturales inauguran un espacio arqueológico en Yucatán con el corte de cinta roja. (Secretaría de Cultura)

El guion científico fue elaborado por mayistas, epigrafistas y arqueólogos de diversas universidades y centros de investigación del país. El proyecto recogió también las opiniones de comunidades de Santa Elena, Ticul, Peto, Tekax, Muna y Oxkutzcab para que los pueblos originarios se apropiaran del espacio.

Los hallazgos retrasan el origen del Puuc hasta el 700 a. C.

Lourdes Toscano, directora de la Zona Arqueológica de Kabah, advierte que las investigaciones más recientes modificaron la cronología conocida sobre la ocupación de la región. Durante décadas se asumió que las ciudades del área Puuc comenzaron a desarrollarse alrededor del año 750 d. C. Los hallazgos arqueológicos muestran un origen mucho más temprano.

Estatua de piedra alta de figura humana con tocado en la cabeza y ornamentos, sobre un pedestal azul oscuro, contra una pared beige clara
Una escultura de piedra del periodo maya Puuc forma parte de los bienes culturales exhibidos por el INAH en un nuevo recinto. (Secretaría de Cultura)

“Los descubrimientos de los últimos años han dicho que no; la zona Puuc comenzó desde el 700 a. C., con ciudades consolidadas que implican ya una organización social y política muy avanzada”, afirma Toscano. El museo traduce esa revisión cronológica en su guion de sala, donde la historia del Puuc se presenta desde sus etapas más tempranas.

Promeza y Tren Maya, el origen del financiamiento

Los 225 millones de pesos de inversión provienen del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza), derivado del proyecto del Tren Maya. Con esos recursos, el INAH también atendió la restauración y conservación de estructuras en Uxmal —cuya Plaza Sur quedó al 95% de avance— y el tratamiento de petrograbados en las Grutas de Loltún.

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El museo incorpora además una selección de piezas recuperadas durante los trabajos de salvamento arqueológico en el Tramo 3 del Tren Maya, donde el INAH registró y preservó 7,360 bienes inmuebles, 375 bienes muebles y 294,530 tiestos, además de 19 entierros. Una parte de esos materiales llega ahora al público por primera vez en Kabah.

La región Puuc fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1996 y es reserva estatal de Yucatán. El área se distingue por sus edificios de módulos de piedra, materiales locales y espacios contemplativos. El sitio de Kabah destaca por el Codz Poop, estructura del periodo Clásico Terminal (650-950 d. C.) con 250 mascarones del dios Chaac en su fachada.

Con la apertura del Museo Arqueológico del Puuc, Yucatán suma un nuevo recinto de acceso público a una ruta que también incluye las zonas de Sayil, Labná, Xlapak y las Grutas de Loltún, y que en este verano espera recibir hasta 2,000 visitantes diarios en sus distintos sitios.

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