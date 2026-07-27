Quién es el dueño de Territorium Life, empresa que aplicó el examen en línea de la UNAM

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de admisión a la UNAM en 2026 ha puesto en el centro del debate la transparencia y seguridad en la aplicación del mismo.

Este escenario surge por presuntos incumplimientos en la vigilancia, el control y la protección de los reactivos del examen, y aún está pendiente de confirmación por parte de la universidad.

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La universidad analizará si la plataforma que alojó los exámenes garantizó las condiciones pactadas para la aplicación segura del proceso, lo que podría derivar en la penalización equivalente a cerca del 10% del monto total contratado.

Quién es el dueño de Territorium Life

Al frente de Territorium Life se encuentra Carlos Guillermo Elizondo Ancer, quien ocupa los cargos de director general, presidente del consejo y cofundador de la empresa.

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Nació el 16 de noviembre de 1991 y comenzó su carrera como emprendedor desde la preparatoria, cuando fundó su primera compañía a los diecisiete años junto a Gerardo Sáenz.

En 2012, Elizondo Ancer y Sáenz establecieron Territorium Life, enfocada en desarrollar soluciones tecnológicas para el ámbito educativo y corporativo.

Desde entonces, Elizondo ha liderado el crecimiento de la empresa, que hoy cuenta con más de 200 mil usuarios activos y una cartera de clientes que incluye tanto a empresas internacionales como a reconocidas instituciones educativas.

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Elizondo Ancer es ingeniero en Tecnologías Computacionales por el Tecnológico de Monterrey y ha recibido distinciones de organizaciones como Kairos Society, que reconoció a Territorium como una de las 50 empresas más innovadoras del mundo.

Bajo su dirección, la compañía ha expandido su presencia a mercados de América y Asia, consolidando su papel en la transformación digital de la educación.

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Actualmente, Elizondo no solo dirige la empresa, sino que también participa activamente en proyectos sociales y foros internacionales relacionados con la educación y el emprendimiento.

Su gestión ha permitido que Territorium Life colabore con iniciativas para facilitar el acceso a la educación en comunidades de bajos recursos, integrando tecnología y alianzas con diversas instituciones.

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Plataforma y servicios ofrecidos

Territorium Life desarrolla una red social privada por organización centrada en el sector educativo y empresarial.

Sus líneas de negocio atienden a colegios, universidades y empresas, brindando herramientas digitales para la gestión de aprendizaje y colaboración.

Los servicios de la compañía incluyen la aplicación y vigilancia de exámenes en línea, la protección de reactivos y la implementación de mecanismos de seguridad en los procesos de evaluación.

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La empresa fue seleccionada por la UNAM para operar el primer examen de admisión en línea, con un alcance de más de 158 mil aspirantes.

Descontento y polémica tras la aplicación del examen

El proceso de admisión supervisado por Territorium Life generó controversia debido a reportes de fallas en la vigilancia, el control y la protección de los exámenes.

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Entre los señalamientos se encuentran posibles filtraciones de preguntas, lo que ha llevado a la universidad a investigar si existió responsabilidad directa de la empresa.

La comunidad universitaria y los aspirantes han manifestado inquietud por la seguridad y la transparencia del proceso.

La UNAM, por su parte, revisa si la compañía cumplió con los dieciséis puntos acordados en el contrato, incluyendo las medidas de resguardo de la información.

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Decisiones de la UNAM y panorama inmediato

La UNAM mantiene en revisión el trabajo de Territorium Life y ha advertido que la aplicación de la multa solo procederá si se comprueban fallas contractuales.

La institución busca determinar si las presuntas deficiencias afectaron la seguridad y confiabilidad del examen de ingreso.

Mientras tanto, la empresa sigue bajo observación, a la espera de los resultados de la investigación y de la posible aplicación de sanciones económicas.

Puntos clave para entender el caso

Territorium Life fue contratada por la UNAM para aplicar y vigilar el primer examen de admisión en línea, supervisando a más de 158 mil aspirantes.

La empresa enfrenta una posible multa de 4 millones 180 mil pesos si se prueban fallas en vigilancia, control y resguardo de reactivos.

El pago de la sanción depende de la comprobación de deficiencias por parte de la universidad, conforme a los dieciséis puntos estipulados en el contrato.

La controversia se centra en la seguridad del proceso y en la posible filtración de preguntas del examen.

La UNAM investiga si Territorium Life cumplió con todas sus obligaciones y decidirá próximamente si aplica la penalización contractual.