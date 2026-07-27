Pensión IMSS e ISSSTE: esta es la fecha exacta en que adultos mayores recibirán su pago en agosto 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La temporada de vacaciones aún no termina y el octavo pago de pensionados del IMSS e ISSSTE ya tiene fecha. Algunos verán en sus cuentas el depósito correspondiente antes de que termine julio, mientras que otros lo tendrán en sus cuentas bancarias hasta que inicie agosto, un movimiento ya planificado por ambos institutos.

Ambas instituciones operan con calendarios distintos: el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) adelantó su entrega al viernes 31 de julio, en tanto que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fijó el lunes 3 de agosto como fecha de depósito para ese mismo periodo.

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El adelanto del ISSSTE responde a su esquema de pago por periodos, una práctica que la institución mantiene a lo largo del año para garantizar que los recursos lleguen antes del inicio formal del mes. El IMSS, en cambio, deposita en los primeros días hábiles de cada mes. Conocer estas diferencias evita confusiones y permite a los derechohabientes verificar sus saldos en el momento correcto.

Fechas exacta de los pagos del resto de 2026

Para los meses restantes del año, el IMSS publicó su calendario oficial: martes 1 de septiembre, jueves 1 de octubre, lunes 2 de noviembre y martes 1 de diciembre. Los pensionados de esta institución recibirán la primera parte del aguinaldo durante la primera quincena de noviembre, un beneficio que se suma al pago mensual ordinario.

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El ISSSTE opera con fechas que anteceden al mes correspondiente. Para el periodo de septiembre, el depósito se realizará el viernes 28 de agosto. El periodo de octubre se cubrirá el miércoles 30 de septiembre. El periodo de noviembre llegará el jueves 29 de octubre. La segunda parte del aguinaldo, correspondiente al periodo de diciembre, se entregará el viernes 27 de noviembre.

Por qué conviene tener el calendario de pagos a la mano

Saber con anticipación cuándo llega la pensión permite a los beneficiarios administrar mejor sus gastos, apartar la fecha de depósito, organizar compromisos financieros y contar con un referente para detectar cualquier irregularidad. También facilita presentar quejas o aclaraciones ante la institución correspondiente si el pago no se refleja en la fecha indicada.

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Las razones por las que el IMSS otorga pensiones incluyen vejez, cesantía en edad avanzada, invalidez, riesgos de trabajo, viudez y orfandad. El ISSSTE, por su parte, cubre jubilación, retiro por edad y tiempo de servicio, así como pensiones para familiares derechohabientes.

Calendario de pagos de pensionados ISSSTE 2026.

Consejos para cobrar la pensión de forma segura

Ambas instituciones recomiendan tomar precauciones durante los primeros días de pago, cuando las sucursales bancarias registran mayor afluencia. Sugieren acudir al banco uno o dos días después del depósito para evitar filas, verificar el saldo desde la banca móvil antes de salir de casa y pagar con tarjeta de débito en supermercados y farmacias para no retirar todo el efectivo en ventanilla. También advierten no aceptar ayuda de desconocidos al usar los cajeros automáticos.

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Si el depósito no aparece en la fecha estipulada, los pensionados del IMSS pueden llamar al 800 623 23 23 y seleccionar la opción 3, correspondiente a “Pensionados”. Quienes reciben su pensión del ISSSTE pueden acudir a su delegación o comunicarse a los números de atención ciudadana de la institución para verificar el estatus de su transferencia.