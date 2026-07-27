México
GoogleAgregar Infobae en Google

Pensión IMSS e ISSSTE: esta es la fecha exacta en que adultos mayores recibirán su pago en agosto 2026

Saber la fecha exacta del depósito ayuda a planificar las finanzas de miles de pensionados

Ilustración en acuarela de una pareja de ancianos en una mesa con una alcancía rosa, monedas y billetes mexicanos, con los logos de IMSS e ISSSTE.
Pensión IMSS e ISSSTE: esta es la fecha exacta en que adultos mayores recibirán su pago en agosto 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La temporada de vacaciones aún no termina y el octavo pago de pensionados del IMSS e ISSSTE ya tiene fecha. Algunos verán en sus cuentas el depósito correspondiente antes de que termine julio, mientras que otros lo tendrán en sus cuentas bancarias hasta que inicie agosto, un movimiento ya planificado por ambos institutos.

Ambas instituciones operan con calendarios distintos: el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) adelantó su entrega al viernes 31 de julio, en tanto que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fijó el lunes 3 de agosto como fecha de depósito para ese mismo periodo.

PUBLICIDAD

El adelanto del ISSSTE responde a su esquema de pago por periodos, una práctica que la institución mantiene a lo largo del año para garantizar que los recursos lleguen antes del inicio formal del mes. El IMSS, en cambio, deposita en los primeros días hábiles de cada mes. Conocer estas diferencias evita confusiones y permite a los derechohabientes verificar sus saldos en el momento correcto.

Imagen EZSRXGFRUFDENCWW6IC3XIQSTE

Fechas exacta de los pagos del resto de 2026

Para los meses restantes del año, el IMSS publicó su calendario oficial: martes 1 de septiembre, jueves 1 de octubre, lunes 2 de noviembre y martes 1 de diciembre. Los pensionados de esta institución recibirán la primera parte del aguinaldo durante la primera quincena de noviembre, un beneficio que se suma al pago mensual ordinario.

PUBLICIDAD

El ISSSTE opera con fechas que anteceden al mes correspondiente. Para el periodo de septiembre, el depósito se realizará el viernes 28 de agosto. El periodo de octubre se cubrirá el miércoles 30 de septiembre. El periodo de noviembre llegará el jueves 29 de octubre. La segunda parte del aguinaldo, correspondiente al periodo de diciembre, se entregará el viernes 27 de noviembre.

Por qué conviene tener el calendario de pagos a la mano

Saber con anticipación cuándo llega la pensión permite a los beneficiarios administrar mejor sus gastos, apartar la fecha de depósito, organizar compromisos financieros y contar con un referente para detectar cualquier irregularidad. También facilita presentar quejas o aclaraciones ante la institución correspondiente si el pago no se refleja en la fecha indicada.

Las razones por las que el IMSS otorga pensiones incluyen vejez, cesantía en edad avanzada, invalidez, riesgos de trabajo, viudez y orfandad. El ISSSTE, por su parte, cubre jubilación, retiro por edad y tiempo de servicio, así como pensiones para familiares derechohabientes.

Calendario de pagos de pensionados ISSSTE 2026.
Calendario de pagos de pensionados ISSSTE 2026.

Consejos para cobrar la pensión de forma segura

Ambas instituciones recomiendan tomar precauciones durante los primeros días de pago, cuando las sucursales bancarias registran mayor afluencia. Sugieren acudir al banco uno o dos días después del depósito para evitar filas, verificar el saldo desde la banca móvil antes de salir de casa y pagar con tarjeta de débito en supermercados y farmacias para no retirar todo el efectivo en ventanilla. También advierten no aceptar ayuda de desconocidos al usar los cajeros automáticos.

Si el depósito no aparece en la fecha estipulada, los pensionados del IMSS pueden llamar al 800 623 23 23 y seleccionar la opción 3, correspondiente a “Pensionados”. Quienes reciben su pensión del ISSSTE pueden acudir a su delegación o comunicarse a los números de atención ciudadana de la institución para verificar el estatus de su transferencia.

Temas Relacionados

Pensión IMSSPensión ISSSTEIMSSISSSTEPensiónjulio2026PensionadosJubiladosmexico-serviciosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 27 de julio: desmantelan dos narcoviveros en Quintana Roo, cae “El Tata”

La Fiscalía estatal detuvo a siete personas durante un operativo derivado de las investigaciones por el ataque contra un comandante de la Policía de Investigación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 27 de julio: desmantelan dos narcoviveros en Quintana Roo, cae “El Tata”

Trump recuerda la confusión que tuvo con Sheinbaum por la pronunciación de México

En un acto público, el presidente dijo “Me-Hee-Ho” al referirse al país

Trump recuerda la confusión que tuvo con Sheinbaum por la pronunciación de México

Autoridades procesan a 4 personas por secuestrar a 31 migrantes en Sinaloa

Un cateo en Escuinapa permitió rescatar a 31 personas cautivas, entre ellas un menor, mientras la fiscalía sustentó el caso con movimientos bancarios y peritajes de voz

Autoridades procesan a 4 personas por secuestrar a 31 migrantes en Sinaloa

Joven motociclista recupera su rostro gracias a cirugía en el IMSS

Especialistas del Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines” lograron devolver la funcionalidad y estética facial a Katia N. después de un accidente en motocicleta

Joven motociclista recupera su rostro gracias a cirugía en el IMSS

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 27 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 27 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 27 de julio: desmantelan dos narcoviveros en Quintana Roo, cae “El Tata”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 27 de julio: desmantelan dos narcoviveros en Quintana Roo, cae “El Tata”

Autoridades procesan a 4 personas por secuestrar a 31 migrantes en Sinaloa

Aseguran más de una tonelada de marihuana en Tabasco: el cargamento iba rumbo a Chiapas

Desmantelan dos narcoviveros en Quintana Roo: cae “El Tata”, presunto distribuidor de marihuana en Cancún y Playa del Carmen

Desmantelaron un laboratorio de metanfetamina en Michoacán con valor de más de tres millones de pesos

ENTRETENIMIENTO

Cynthia Klitbo se enoja por los baños sucios: comienzan los problemas en La Casa de los Famosos 2026

Cynthia Klitbo se enoja por los baños sucios: comienzan los problemas en La Casa de los Famosos 2026

La Casa de los Famosos México 2026 hoy: comienza la prueba de líder

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: Lo que pasó tras la gala de estreno

El traje de Memo Schutz en alusión a un balón y su paso por TDN que sorprendió en La Casa de los Famosos México

El hombre que no busca la fama: ¿A qué se dedica el novio de Cynthia Klitbo?

DEPORTES

Jorge Campos le desea éxito a Tom Holland en la nueva película Spider-Man y le regala playera

Jorge Campos le desea éxito a Tom Holland en la nueva película Spider-Man y le regala playera

El traje de Memo Schutz en alusión a un balón y su paso por TDN que sorprendió en La Casa de los Famosos México

Gerardo Rojano ‘Coloso’ rompe récord al cruzar México en bicicleta de norte a sur: “La realidad supera la ficción”

Chivas le rompe el esquema a la Liga MX: la razón por la que bajaron a sus figuras del cruce contra la MLS

Las heroínas del América Femenil: Quiénes fueron las figuras que tumbaron a Tigres en el Campeón de Campeonas