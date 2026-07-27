Huracán Genevieve baja a categoría 4, propiciando lluvias fuertes al occidente de México, mientras onda tropical 21 impacta el sur

Una tormenta tropical con fuertes lluvias y relámpagos cubre la costa del sur y occidente de México, mientras los vientos agitan las palmeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La onda tropical número 21 continuará desplazándose sobre el sur del territorio nacional este lunes 27 de julio, generando condiciones para lluvias intensas en diversas regiones del país. A este fenómeno se suma la circulación del huracán Genevieve, cuya escala se actualizó a la categoría 4, y cuyos desprendimientos nubosos incrementarán el potencial de lluvias sobre el occidente mexicano.

De acuerdo con el reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones meteorológicas también estarán influenciadas por el monzón mexicano, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, lo que favorecerá lluvias de diversa intensidad en gran parte del territorio nacional.

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Huracán Genevieve disminuye a categoría 4

La última actualización de las 09:00 horas indicó que Genevieve disminuyó a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 250 km/h, rachas de 305 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a 20 km/h.

Su centro se ubicó a 835 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, sin representar un impacto directo sobre territorio nacional, aunque sí favorecerá lluvias en el occidente del país.

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Aunque el huracán Genevieve permanece lejos de las costas mexicanas, su amplia circulación continuará aportando humedad al país.

En este sentido, el SMN indicó que los desprendimientos nubosos del sistema reforzarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del territorio nacional, principalmente en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit y zonas cercanas del Pacífico mexicano.

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De mantenerse el pronóstico, Genevieve continuará alejándose gradualmente de México durante los próximos días mientras pierde fuerza sobre aguas abiertas del Pacífico.

Un mapa de México ilustra los efectos de la Onda Tropical 21 sobre el sur y sureste del país, y del huracán Genevieve intensificando las lluvias en los estados del occidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes este lunes?

El SMN pronosticó lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en:

Sonora (norte y centro).

Oaxaca (occidente).

Chiapas (centro, occidente y sur).

También se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Sinaloa (sur).

Chihuahua (occidente).

Durango (occidente y sur).

Nayarit (norte).

Jalisco (occidente).

Colima .

Guerrero (oriente).

Puebla (suroeste).

Veracruz (sur).

Mientras que habrá lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en:

Michoacán.

Estado de México.

Morelos.

Tabasco.

Campeche.

Yucatán.

Quintana Roo.

Una onda tropical impacta a México con lluvias torrenciales, inundaciones, olas grandes y deslaves, afectando áreas urbanas y rurales del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, se prevén chubascos en Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

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El organismo advirtió que las precipitaciones podrán estar acompañadas por descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y caída de granizo, además de incrementar el riesgo de deslaves, crecidas de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas.

También continuará el calor extremo al norte del país

Además de las lluvias, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en buena parte del norte de México.

El SMN informó que continuará la onda de calor en el noreste de Baja California, mientras que este lunes iniciará otro episodio de calor en regiones de:

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Chihuahua.

Durango.

Coahuila.

Nuevo León.

Tamaulipas.

Las temperaturas máximas superarán los 45 grados Celsius en zonas del noreste de Baja California y noroeste de Sonora, mientras que entre 40 y 45 grados se esperan en áreas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Recomendaciones ante las lluvias y el calor

Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional recomendó a la población:

Mantenerse informada mediante los avisos oficiales del SMN y Protección Civil .

Evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas.

Extremar precauciones en zonas con riesgo de deslaves.

Permanecer bien hidratado y evitar la exposición prolongada al sol.

Utilizar ropa de colores claros y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas durante las horas de mayor radiación solar.