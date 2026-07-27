México resiste los aranceles de Trump y desplaza a China como principal socio de Estados Unidos

Un análisis del organismo publicado el 30 de junio de 2026 indica que la participación mexicana en las compras externas de Washington sube a 17% en 2025, frente a 16% un año antesEFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

A pesar de la ofensiva arancelaria de la segunda administración de Donald Trump, México se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicado el 30 de junio de 2026.

Según el organismo, las importaciones totales de Estados Unidos crecieron 5% entre 2024 y 2025, al pasar de 3.3 a 3.4 billones de dólares. En ese contexto, México fue origen del 17% de esas importaciones en 2025, frente a 16% en 2024. Además, por primera vez en un año calendario, el país se convirtió en el principal comprador de exportaciones estadounidenses, al concentrar 15% del total.

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México paga menos aranceles que sus competidores

El IMCO utilizó el llamado “arancel implícito” —la tasa real que enfrentan las importaciones de cada país para acceder al mercado de Estados Unidos— para comparar la posición de México frente a otros socios comerciales.

De acuerdo con los datos, México cerró marzo de 2026 con un arancel implícito de 3.4%, muy por debajo de:

Alemania: 9.8%

Japón: 9.7%

Corea del Sur: 8.0%

Vietnam: 6.8%

Esta ventaja también se replica por sector. En electrónica, México registró 0.2%, cifra cercana a Taiwán (0.3%). En maquinaria, el arancel mexicano fue de 5.4%, frente a 31% de China y 12% de Alemania.

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El instituto compara la tasa real que enfrentan las mercancías para entrar al mercado estadounidense y ubica al país por debajo de Alemania (9.8%), Japón (9.7%), Corea del Sur (8.0%) y Vietnam (6.8%)

El T-MEC, “herramienta efectiva” para blindar exportaciones

El análisis de IMCO señala que, en lo que va de 2026, cerca del 88% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos cumplen con los requisitos del T-MEC. Esto ha permitido que la base gravable de las exportaciones —es decir, la proporción sujeta a arancel— sea de apenas 16%, frente a:

China: 83%

Japón: 79%

Alemania: 67%

Vietnam: 45%

Según el organismo, esto significa que casi 84% del valor exportado por México queda protegido del pago de aranceles gracias al tratado.

Un déficit comercial distinto al de otros países

IMCO también recurrió a un indicador denominado “cociente de reciprocidad comercial”, que compara el déficit que Estados Unidos tiene con un país frente a lo que ese mismo país le compra a Estados Unidos en el mismo sector. Un cociente cercano a uno sugiere producción conjunta; uno muy superior a uno, una cadena comercial unilateral.

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De acuerdo con el análisis, México es el único país con un cociente por debajo de uno en el total de bienes (0.51 en 2024 y 0.58 en 2025), mientras que Vietnam registró 9.46 y 11.38 en esos mismos años, cifra que en el sector de equipo eléctrico llega hasta 47.50.

Para IMCO, esto confirma que el déficit comercial entre México y Estados Unidos responde a cadenas de valor compartidas, y no a una relación de competencia directa.

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Lo que viene con la revisión del T-MEC

El organismo concluyó que, entre enero de 2024 y abril de 2026, México fortaleció su posición como proveedor estratégico de Estados Unidos y mantuvo ventajas frente a sus competidores, aunque reconoció que sectores como acero, aluminio y el automotriz enfrentan condiciones “más adversas”.

De cara a la revisión del tratado prevista para el 1 de julio, IMCO señaló que la evidencia sugiere que México llega en una posición relativamente favorable.

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