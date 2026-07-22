Jorge Iván era agente de investigación cuando secuestró a una mujer en Querétaro y robó 800 mil: fue vinculado a proceso

Jorge Iván era funcionario público cuando junto a otras porsonas secuestró a una mujer y la trasladó a la Ciudad de México Foto: Ganinete de seguridad

Jorge Iván “N” quedó vinculado a proceso y en prisión preventiva por su probable coautoría en un secuestro calificado agravado y un robo calificado cometidos el 12 de junio en Colón, Querétaro, un caso en el que ya sumaron ocho personas procesadas por un operativo simulado con documentos e insignias apócrifas para privar de la libertad a una víctima, despojarla de bienes y exigir después una suma millonaria por su liberación.

La resolución judicial fijó además un plazo de tres meses para la investigación complementaria. La captura del imputado ocurrió el pasado 15 de julio en la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, como parte de la operación Sinergia Federal.

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La investigación sostuvo que el acusado, identificado como ex servidor público federal, habría participado junto con otras personas en la simulación de una diligencia de cateo y del cumplimiento de una orden de aprehensión. Para entrar a un establecimiento en el municipio de Colón, el grupo se presentó como personal de instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Dentro del inmueble, la víctima fue privada de la libertad y los probables participantes sustrajeron diversos bienes y dinero en efectivo. Otra línea del caso precisó que el grupo habría robado alrededor de 800 mil pesos y equipo de cómputo, además de someter a empleados de la empresa donde ocurrió la irrupción.

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Junto con más personas, que no eran funcionarios, cometieron los delitos de robo y secuestro mostrando insignias faldsas Foto: Fiscalía Querétaro

El grupo habría fingido un cateo para secuestrar y robar

De acuerdo con las indagatorias, el operativo fue montado con documentación falsa e insignias apócrifas para dar apariencia de legalidad al ingreso. Esa simulación permitió ejecutar al mismo tiempo la privación de la libertad y el robo que ahora forman parte del proceso penal.

Después de la captura de la víctima, el grupo la trasladó fuera de Querétaro. El recorrido pasó por Hidalgo, el estado de México y la Ciudad de México, donde los probables intervinientes habrían exigido una suma millonaria a cambio de su liberación.

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La liberación ocurrió ese mismo día alrededor de las 17:30 horas, durante un operativo conjunto. En esa acción fueron detenidas cuatro personas y se aseguraron documentos falsos relacionados con un supuesto cateo y una orden de aprehensión.

El caso también mostró una secuencia de capturas en distintos momentos de la investigación. El mismo día del operativo simulado fueron detenidos tres probables participantes en San Juan del Río, Querétaro, mientras que otras cuatro personas fueron arrestadas después, cuando la víctima ya había sido trasladada a la capital del país.

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La detención del ex servidor público ocurrió en la CDMX

La aprehensión de Jorge Iván “N” fue resultado del trabajo coordinado entre la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, la Unidad de Antisecuestro y Antiextorsión de la SSPC, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.

Las autoridades ubicaron al imputado mediante labores de inteligencia y de campo en la colonia Guerrero. La orden de aprehensión se cumplimentó en la Ciudad de México y después fue presentado en audiencia inicial.

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En esa comparecencia, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso por los delitos de secuestro calificado agravado y robo calificado. También le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que enfrentará el proceso privado de la libertad.

Las indagatorias señalaron que al momento de los hechos presuntamente se desempeñaba como servidor público federal. Por esa condición, la investigación no solo lo colocó como probable participante en la privación de la libertad de la víctima, sino también en el robo cometido durante la irrupción al establecimiento.

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En un posicionamiento institucional, la FGR señaló: “La Fiscalía General de la República ha instaurado un régimen de cero tolerancia frente a cualquier delito, acto de corrupción, negligencia o falta administrativa que cometan servidores públicos federales”.

Con esta resolución judicial, la causa penal acumuló ocho personas vinculadas a proceso por los hechos ocurridos en junio en Querétaro. El avance se produjo después de una serie de detenciones previas realizadas durante el desarrollo de la investigación y de acciones coordinadas entre autoridades estatales y federales.

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• Jorge Iván “N” fue vinculado a proceso y quedó en prisión preventiva por secuestro calificado agravado y robo calificado cometidos el 12 de junio en Colón, Querétaro.

• La investigación indicó que un grupo simuló un cateo y una orden de aprehensión con documentos e insignias falsas, robó alrededor de 800 mil pesos y secuestró a una víctima trasladada a la Ciudad de México.

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• Con esta resolución ya sumaron ocho personas vinculadas a proceso; al imputado lo detuvieron el 15 de julio en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.