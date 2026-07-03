Los corridos tumbados, entre la cultura popular y la apología del delito

La noche en que una imagen del líder del CJNG detonó la mayor ola de censura musical en la historia reciente de México. (Foto AP/Fernando Llano)

Los corridos tumbados, el subgénero que fusionó el regional mexicano con el trap y el hip-hop para conquistar las listas globales, ha enfrentado una presión institucional en su corta historia: una cascada de prohibiciones estatales y municipales en México que castiga con multas millonarias y hasta prisión a quienes interpreten canciones con apología del delito en espectáculos públicos.

El concierto que jaló el gatillo

Todo empezó a finales de marzo de 2025, cuando el grupo Los Alegres del Barranco proyectó en un concierto celebrado en instalaciones de la Universidad de Guadalajara imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras interpretaba una canción que enaltece al capo.

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La Fiscalía abrió dos nuevas carpetas de investigación por apología del delito contra Los Alegres del Barranco. (Anayeli Tapia/Infobae)

El episodio ocasionó que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, emitiera de inmediato una prohibición estatal de cualquier presentación pública que haga apología del narcotráfico, prohibición que llegó hasta la presidencia de la República.

Estado por estado se fueron prohibiendo

En 2025 Nayarit publicó el decreto más amplio hasta la fecha, en donde prohíbe explícitamente los “corridos tumbados”, “narcocorridos”, “corridos bélicos”, “corridos alterados” y “corridos progresivos” en plazas, auditorios, estadios y centros de espectáculos, tanto públicos como privados. La Secretaría de Seguridad Estatal quedó facultada para realizar operativos de inspección y revocar permisos de funcionamiento.

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Michoacán siguió la misma semana, cuando el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla firmó un decreto que prohíbe espectáculos donde se interprete “música que haga apología a la violencia, a grupos de la delincuencia organizada y personajes perseguidos por las autoridades”. Además, Aguascalientes aprobó en el Congreso local una reforma al Código Penal que sanciona con hasta un año de cárcel o multas superiores a los 100 mil pesos.

Mapa de México que muestra los estados que prohíben los corridos tumbados y aquellos con suspensiones de este género musical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Estado de México instruyó a los municipios de Metepec, Texcoco y Tejupilco a evitar espectáculos con apología al delito, tipificada en el artículo 211 Bis del Código Penal local con penas de tres a seis meses de prisión. Jalisco extendió la restricción a establecimientos comerciales. Tamaulipas discutió en enero de 2025 una iniciativa que exigiría a los promotores presentar el repertorio completo antes de obtener el permiso del evento.

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Hasta abril de 2025, los estados con algún tipo de restricción activa incluían también a Quintana Roo y Guanajuato, aunque en entidades como Sinaloa y Sonora no existen leyes formales: los conciertos se han suspendido por razones de seguridad.

Sin embargo, Chihuahua fue el pionero, ya que, el cabildo aprobó la restricción musical el 27 de julio de 2023, bajo la iniciativa del alcalde Marco Bonilla, sancionando con multas de entre 735 mil y 1,35 millones de pesos o arresto de hasta 36 horas a quien interprete en eventos públicos contenido que haga apología del delito o denigre a las mujeres.

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Ese mismo año, Tijuana reformó su reglamento de espectáculos públicos para prohibir música, videos o imágenes que “promuevan la cultura de la violencia”. Las multas parten de 678 mil pesos y pueden superar el millón.

Pero, qué está prohibido y qué no

Las restricciones vigentes operan a nivel estatal y municipal, y se limitan a espectáculos públicos: ferias, palenques, auditorios, estadios y centros de entretenimiento con permiso oficial.

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Lo que sancionan las normas no es un género musical en sí, sino las letras. Están prohibidas las canciones que hagan apología del delito, enaltezcan a figuras del crimen organizado, promuevan el consumo de drogas o contengan mensajes de violencia contra las mujeres.

Los corridos tumbados, entre la cultura popular y la apología del delito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que no está prohibido es escuchar estas canciones en casa, en el automóvil o en un bar. Tampoco existe restricción sobre su distribución en plataformas digitales ni sobre su producción.

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Los artistas en el centro de la tormenta: Natanael Cano

La historia de Natanael Cano y “Cuerno Azulado” comenzó el 30 de junio de 2023, cuando Cano lanzó el álbum Nata Montana. La canción, grabada junto a Gabito Ballesteros, estaba prevista como el tema de apertura del disco, pero el día del estreno no apareció en ninguna plataforma de streaming. Al día siguiente, Cano se disculpó en un live de Instagram:

“Le pido una disculpa a toda la plebada que estuvo esperando el dueto con Gabito Ballesteros. No lo pude sacar, pero fuera de eso, yo ya había aceptado eso”, dijo el originario de Hermosillo.

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Natanael Cano cantó su narcocorrido más polémico en el Flow Fest 2025. (Instagram)

La canción fue retirada de Spotify, Apple Music y otras plataformas sin que ni el artista ni el gobierno mexicano ofrecieran una explicación oficial. En redes sociales circuló la versión de que la orden vino del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, teoría que nunca fue confirmada.

El 17 de febrero de 2024, Cano compartió en sus historias de Instagram un enlace de WeTransfer con la versión final de la canción, anunciando además la publicación de un video oficial para el día siguiente. El video nunca se publicó y la canción no fue reintroducida a las plataformas.

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Cano en conciertos previos a su Estadio GNP, ya había protagonizado un episodio que se volvió viral: en medio de la interpretación del tema, se detuvo abruptamente y le dijo a su banda: “Compadre, me van a matar a la verga, tócate otra”, sin dar más explicaciones. La escena alimentó la percepción de que la canción representaba un riesgo real para el artista.

En mayo de 2025, con el auge de las prohibiciones ya en curso, durante la Feria de San Marcos en Aguascalientes, el público le exigió desde el palenque que interpretara Cuerno Azulado. Cano tomó el micrófono y respondió: “Pídansela a su gobierno, no a mí. Con mucho respeto les venimos a cantar, y con mucho respeto a toda la gente que nos está prohibiendo cantar y demostrar nuestro arte, nos vale”. Los técnicos de sonido del recinto le apagaron el micrófono y las bocinas mientras cantaba otro tema.

En noviembre de 2025, en el Coca Cola Flow Fest celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, Cano interpretó Cuerno Azulado junto a Ballesteros. Desde el escenario declaró: “Porque aquí nos vale verga la vida y arriba los corridos”.

Cano fue el primero en estrenar las sanciones de Chihuahua, ya que, el 22 de septiembre de 2023, durante su Tumbado Tour, el municipio le impuso una multa superior a 1,24 millones de pesos por interpretar canciones que hacen “apología al delito” y “promueven la violencia contra la mujer”. Un año después, en septiembre de 2024, Cano volvió al mismo escenario y reinterpretó ocho de los mismos corridos sancionados, entre ellos Pacas de Billetes, CH y la Pizza y AMG, lo que elevó su deuda acumulada con el municipio a 2,2 millones de pesos.

Junior H: de la confrontación al Palacio Nacional

Por su parte, Antonio Herrera Pérez, mejor conocido como Junior H en torno al debate sobre los narcocorridos describe un arco que va de la defensa abierta del género hasta su aparición como invitado de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, en un lapso de poco más de un año.

En abril de 2025, en medio de la oleada de prohibiciones Junior H concedió una entrevista a la periodista Tere Aguilar, publicada en YouTube, en la que calificó las restricciones de “muy triste” y “ridículo”.

El artista explicó que cuando comenzó a componer en 2017, lo hacía desde su entorno personal: “Hablábamos más de nosotros, de andar en las calles, de crecer en el barrio”. Advirtió que apagar el género sería prácticamente imposible: “Es una cultura que lleva toda la vida, es muy difícil apagarlo”.

El 28 de octubre de 2025, Junior H interpretó El Azul una canción grabada junto a Peso Pluma cuya letra contiene referencias simbólicas a figuras del Cártel de Sinaloa, entre ellas alusiones a Juan José Esparragoza Moreno, Joaquín Guzmán Loera y Ismael Zambada, en el palenque de las Fiestas de Octubre en Zapopan, Jalisco, pese a que la lista de canciones presentada previamente a las autoridades no la incluía.

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, confirmó una multa de 33 mil pesos y un veto para presentarse nuevamente en el municipio. La Fiscalía de Jalisco abrió además una carpeta de investigación por presunta apología del delito bajo el artículo 142 del Código Penal local, que contempla penas de uno a seis meses de prisión.

Días después, Junior publicó un comunicado en sus historias de Instagram en el que pedía disculpas y solicitaba el apoyo de las autoridades para reprogramar un concierto en Guadalajara: “Con profundo respeto hacia las autoridades de Jalisco, ofrezco sinceras disculpas y reitero mi compromiso por interpretar temas que hablan del amor y corazones rotos”.

En marzo de 2026, durante su presentación en el Festival South by Southwest en Austin, Texas, Junior volvió a la confrontación. Con el micrófono en mano y ante un público fuera de la jurisdicción mexicana, declaró: “¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada, es el gobierno contra nosotros. Pero aquí en Austin, Texas, sí se vale”. A continuación interpretó El Azul, la misma canción por la que había sido multado en Jalisco.

El giro: Junior H en la Mañanera

Menos de dos meses después, el 11 de mayo de 2026, Junior H apareció en el Salón Tesorería de Palacio Nacional junto a la presidenta Sheinbaum y a Majo Aguilar para el lanzamiento de la segunda edición de México Canta 2026, el concurso binacional de la Secretaría de Cultura que busca promover el regional mexicano con letras alejadas de la violencia.

El artista, que llegó al recinto con traje formal, reconoció que algunas de sus primeras letras “no llevaban el mensaje adecuado” y asumió la responsabilidad de su alcance: “Entendí que la música implica una responsabilidad cuando te escuchan millones de personas; decidí evolucionar como artista”. Interpretó en Palacio Nacional el tema Y Lloro.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la segunda edición de México Canta junto a Junior H y Majo Aguilar en Palacio Nacional. - (Youtube)

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, fue enfática en el mensaje del evento: “Esta estrategia no trata en ningún momento de prohibir, sino de abrir espacios, conectar con las juventudes y construir otro tipo de referentes culturales”. Sheinbaum reiteró su postura: “Lo que hay que hacer es fomentar que no haya apología de la violencia en la música, y ese es el objetivo de este concurso”.

El episodio generó un debate inmediato en redes sociales sobre la coherencia del artista, sintetizado en el lema que él mismo había acuñado meses antes: “Prohibieron los corridos en México y ahora todos quieren ser un Sad Boy”.

Sheinbaum rechazó la prohibición federal

La presidenta Claudia Sheinbaum marcó distancia del enfoque punitivo desde el inicio del debate. “No prohibimos un género musical, eso sería absurdo”, declaró en su conferencia matutina del 14 de abril de 2025, en respuesta a la polémica desatada por el concierto de Guadalajara.

La mandataria sostuvo que su posición es apostar por la “concientización” y la “educación”, no por los vetos. Anunció el festival México Canta, un concurso para jóvenes de entre 18 y 34 años con el que busca promover el regional mexicano con letras que no hagan apología de la violencia, las drogas ni la misoginia. Descartó una regulación federal y dejó en manos de estados y municipios la decisión de restringir el género en sus jurisdicciones.

Su argumento central apuntó a las limitaciones prácticas de la censura: “A veces cuando se prohíbe, sin que haya un proceso, igual se siguen cantando”, señaló en mayo de 2025.

El filo constitucional

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) advirtió que cualquier restricción de este tipo podría considerarse inconstitucional si vulnera la libertad de expresión. Por esa razón, las prohibiciones se han concentrado en contextos acotados como palenques, ferias y recintos con permiso oficial, donde las autoridades pueden argumentar riesgos de orden público sin afrontar un litigio federal.

En 2013, la SCJN ya había establecido que la facultad para este tipo de restricciones recae en los gobiernos municipales, no en los estatales, lo que explica por qué algunos decretos estatales como el de Quintana Roo han resultado inoperantes en la práctica.

Radiografía de un género que nació en la frontera

Los corridos tumbados son una fusión de regional mexicano —sierreño, norteño, banda— con hip-hop, trap y reguetón, que tomó forma entre 2010 y 2016 en ciudades fronterizas del norte de México y el suroeste de Estados Unidos. El término se atribuye a Natanael Cano, originario de Hermosillo, Sonora, quien en 2019 publicó el álbum Corridos Tumbados tras mudarse a Los Ángeles. El sonido se distingue por la guitarra, el bajo quinto, la tuba y el trombón combinados con beats electrónicos, y sus letras oscilan entre el desamor y la narcocultura.

El antecedente directo es el corrido mexicano, cuyo origen se remonta al siglo XIX con la llegada de la polca europea al norte del país. Durante la Revolución Mexicana (1910-1917), el género sirvió como medio de información en una sociedad con altos índices de analfabetismo. En los años 70, Los Tigres del Norte revivieron la tradición con corridos de frontera y narcotráfico. En los 80, figuras como Chalino Sánchez y Ramón Ayala consolidaron el narcocorrido como subgénero.