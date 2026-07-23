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Prohibición de narcocorridos en eventos públicos: Sheinbaum rechaza censura

Algunos municipios han restringido presentaciones públicas de artistas que interpretan canciones que hacen apología a la violencia, el crimen organizado, el consumo de drogas o la misoginia

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Prohibición de narcocorridos en eventos públicos: Sheinbaum rechaza censura. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no impulsará la prohibición expresa de narcocorridos, pues considera mejor estrategia fomentar la educación y la concientización, en lugar de imponer restricciones.

“Nosotros en esta parte creemos que es mejor promover y concientizar y no prohibir, porque si prohíbes, de todas maneras se va a seguir escuchando”, sostuvo la mandataria.

Durante la conferencia matutina de este jueves, la mandataria explicó que, aunque diversos estados y municipios han aprobado medidas para impedir presentaciones públicas de artistas que interpreten canciones relacionadas con la violencia, el crimen organizado, el consumo de drogas o la misoginia, la postura de su administración es distinta.

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Sheinbaum: prohibir los narcocorridos no evita que la gente los escuche

Al ser cuestionada sobre las restricciones que han adoptado algunas entidades del país para impedir conciertos de artistas que interpretan música considerada como apología del delito, Claudia Sheinbaum señaló que esas decisiones corresponden a los gobiernos estatales y municipales.

Explicó que dichas prohibiciones están enfocadas principalmente en las presentaciones públicas de determinados grupos musicales y no necesariamente en impedir que las personas escuchen ese tipo de contenidos.

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No obstante, dejó claro que el Gobierno de México considera que una prohibición general no resolvería el problema.

La presidenta insistió en que el objetivo debe ser fortalecer la educación y generar conciencia entre la población, especialmente entre niñas, niños y jóvenes, sobre los mensajes que promueven ciertos contenidos musicales.

Cada estado puede decidir si prohíbe conciertos de grupos que hagan apología del delito

Aunque el gobierno federal no promoverá una prohibición nacional, Sheinbaum reconoció que las entidades federativas cuentan con facultades para establecer sus propias normas.

Indicó que los estados tienen derecho a emitir reglamentos o disposiciones para impedir la realización de espectáculos públicos donde participen artistas cuyas canciones hagan referencia al crimen organizado, la violencia, el consumo de drogas o la misoginia.

En ese sentido, aclaró que la decisión de prohibir conciertos corresponde a las autoridades locales, mientras que la administración federal mantendrá una estrategia basada en la prevención y la educación.

La presidenta distingue entre prohibiciones y medidas para proteger la salud

Durante su respuesta, Claudia Sheinbaum explicó que existen casos en los que sí considera necesario establecer límites mediante regulaciones, especialmente cuando se trata de proteger la salud de la población.

Como ejemplo, mencionó la restricción al consumo de comida chatarra y dulces dentro de las escuelas, una medida que busca reducir problemas como la diabetes y la hipertensión entre niñas y niños.

Precisó que, fuera del entorno escolar, corresponde a madres y padres de familia decidir sobre el consumo de estos productos, pero que el Estado tiene la responsabilidad de proteger la salud en los espacios educativos.

Asimismo, señaló que otro tema que actualmente analiza el gobierno es la posible regulación del uso de teléfonos celulares y redes sociales en las escuelas, al considerar que se trata de un debate pertinente para el bienestar de los estudiantes.

¿Cuál es la postura del Gobierno de México sobre los narcocorridos?

La postura expresada por Claudia Sheinbaum establece una diferencia entre la estrategia del gobierno federal y las acciones adoptadas por algunos estados del país.

Mientras diversas entidades han optado por restringir la presentación pública de artistas relacionados con la apología del delito, el Gobierno de México sostiene que la mejor herramienta para enfrentar este fenómeno es la educación, la promoción de valores y la concientización social.

La presidenta reiteró que prohibir una expresión musical no impide que continúe siendo consumida por la población, por lo que consideró más efectivo impulsar políticas públicas orientadas a fortalecer la formación de niñas, niños y jóvenes para que desarrollen un pensamiento crítico frente a este tipo de contenidos.

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