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UNAM suspende inscripciones para estudiantes de primer ingreso tras polémica en examen de admisión

La máxima casa de estudios lleva a cabo una revisión de resultados a los exámenes aplicados en línea

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UNAM suspende inscripciones para estudiantes de primer ingreso tras polémica en examen de admisión. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Tras varios día al centro de la polémica, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que suspenderá de manera provisional la inscripción a las y los estudiantes de primer ingreso de nivel Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1 .

Lo anterior, implica la suspensión de entrega documental e inscripciones para el siguiente ciclo escolar, la cual se llevaría a cabo a partir del lunes 27 de julio. Cabe destacar que los resultados del examen de admisión, realizado en línea, causaron polémica por el alto puntaje registrado este año, por lo que habría trascendido posibles trampas por parte de las personas aspirantes.

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La decisión dada a conocer este 24 de julio, llega tras el anunció del rector Leonardo Lomelí Vanegas, quien convocó la conformación de una Comisión Técnica de expertas y expertos para revisar el proceso del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, mismo que dará sus conclusiones y recomendaciones en los próximos días, hasta entonces, la medida de suspensión será aplicada.

Información en desarrollo...

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