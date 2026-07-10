México planta 3 mil árboles en Oaxaca en el marco del Día del Árbol: estado concentra 83 proyectos forestales. (Foto: Gob. Oaxaca)

En el marco del Día del Árbol, el gobierno federal plantó 3 mil ejemplares de cuatro especies nativas en el municipio de Tepelmeme Villa de Morelos, Oaxaca, dentro de la Estrategia Nacional de Restauración Forestal que abarca 2 mil 328 proyectos en 151 mil 640 hectáreas a nivel nacional. Solo en Oaxaca se desarrollan 83 proyectos en 6 mil 825 hectáreas con una inversión de 250.5 millones de pesos.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, encabezó la jornada de reforestación en la región Chocho Mixteca. La Semarnat prevé que entre el año pasado y 2026 se reforestará una superficie total de 32 mil 764 hectáreas con 15.5 millones de plantas, como parte de la Política Forestal del Gobierno de México.

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Oaxaca concentra 83 proyectos forestales

De los 83 proyectos que se desarrollan en el estado, 78 corresponden a la región Chocho-Mixteca: 6 mil 666 hectáreas y una inversión de 250 millones de pesos. En esa misma región, las 54 comunidades que integran la Alianza de Restauradores Chocho-Mixteca han restaurado más de 25 mil hectáreas en colaboración con la Conafor.

México planta 3 mil árboles en Oaxaca en el marco del Día del Árbol: estado concentra 83 proyectos forestales. (Foto: Gob. Oaxaca)

El director general de la Conafor, Sergio Graf Montero, informó que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se apoyará la restauración de otras 7 mil hectáreas dentro de la Alianza, y que en 2026 arrancarán tareas de restauración en otras 24 mil hectáreas de regiones prioritarias del país.

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En la jornada se plantaron cuatro especies:

Pino ( Pinus oaxacana )

Enebro ( Juniperus flaccida )

Maguey ( Agave potatorum )

Ramón (Cercocarpus fothergilloides)

Los 3 mil ejemplares se distribuyeron en una superficie de cuatro hectáreas. De manera simultánea, se realizaron 31 ceremonias de reforestación en cada uno de los estados del país, coordinadas por las Oficinas de Representación Estatal de la Conafor.

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Bárcena: reforestar es “devolver una semilla de esperanza”

La titular de la Semarnat sostuvo que la reforestación va más allá del medio ambiente. “Esta actividad representa cuidar la vida, restaurar también el tejido social, cuidar a nuestros jóvenes, que no se nos vayan y se queden”, afirmó. Para Bárcena, la migración juvenil desde las comunidades rurales es una consecuencia directa de la falta de perspectivas, y la restauración forestal puede revertirlo.

México planta 3 mil árboles en Oaxaca en el marco del Día del Árbol: estado concentra 83 proyectos forestales.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, reconoció el trabajo de la Alianza de Restauradores Chocho-Mixtecas como “modelo de organización comunitaria” y señaló que la conservación de la naturaleza implica bienestar, justicia social y futuro para los pueblos.

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Programa Nacional de Restauración Ambiental

Las jornadas forman parte del Programa Nacional de Restauración Ambiental 2026 de la Semarnat. Entre las obras proyectadas para este año destacan:

763 kilómetros de cercado de áreas en restauración

307 kilómetros de brechas cortafuego

643,000 terrazas individuales

Rehabilitación de 4,128 m³ de jagüeyes o bordos de almacenamiento de agua

Reforestación de 11,250 hectáreas con 4.6 millones de plantas

La Conafor ya inició las convocatorias para la restauración de más de 25 mil hectáreas en 2026, con una inversión superior a mil 290 millones de pesos.

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