Los peligros de perder masa muscular después de los 30 y cómo frenar esto de forma sencilla

No tener masa muscular se traduce en mala salud, especialmente después de los 30 (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de los 30 años, el cuerpo humano empieza a perder masa muscular de forma silenciosa y sostenida: entre 3% y 8% por cada década, con una aceleración marcada después de los 50. Este proceso tiene nombre clínico —sarcopenia— y sus consecuencias van mucho más allá de verse menos tonificado en el espejo.

La sarcopenia no es un problema estético. Es un deterioro progresivo de la fuerza, la masa y la función muscular que, si no se frena, termina afectando la capacidad de caminar, subir escaleras, levantarse de una silla y vivir sin depender de otros.

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Perder músculo aumenta el riesgo de caídas, fracturas y enfermedades metabólicas

La poca masa muscular en personas adultas se traduce en mala salud y varios riesgos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la masa muscular cae por debajo de ciertos umbrales, el organismo pierde uno de sus principales reguladores del metabolismo. El músculo consume glucosa: menos músculo significa peor control del azúcar en sangre y mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. También más riesgo de osteoporosis.

La pérdida de fuerza también eleva el riesgo de caídas y fracturas, dos de las principales causas de pérdida de independencia en adultos mayores. Una caída a los 70 años puede ser el inicio de un deterioro irreversible.

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A esto se suma la sarcopenia obesogénica: cuando la pérdida de músculo ocurre junto con acumulación de grasa, el riesgo de complicaciones cardiovasculares y metabólicas se multiplica respecto a cualquiera de las dos condiciones por separado.

Incluso, el ejercicio de fuerza puede prevenir varios tipos de cáncer y es aliada en personas que se someten a quimioterapias.

El músculo no es decoración: es el órgano que sostiene la salud

Una persona con masa muscular suele tener mejor salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tejido muscular regula la temperatura corporal, protege las articulaciones, sostiene la columna vertebral y actúa como reserva metabólica en situaciones de enfermedad o cirugía. Quien llega a una operación o a una hospitalización con poca masa muscular tiene peores pronósticos de vida.

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Quienes no entrenan fuerza acumulan una deuda fisiológica que se cobra con intereses después de los 60. No hay fármaco aprobado para tratar la sarcopenia. El ejercicio de gimnasio es, hasta hoy, la única intervención con evidencia sólida para revertirla.

Ejercicio de fuerza, pesado y cercano al fallo: así se frena la sarcopenia

Cada sesión de gimnasio debe ser un reto para ti, si es que quieres mejorar tu salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La solución existe y no requiere instalaciones sofisticadas. Dos o tres sesiones semanales de entrenamiento de fuerza bastan para detener —y en muchos casos revertir— la pérdida muscular. Lo que determina el resultado no es la duración de la sesión sino la intensidad: los ejercicios deben realizarse con cargas que generen esfuerzo real, llevando las series cerca del fallo muscular.

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Entrenar cerca del fallo significa llegar a las últimas repeticiones de cada serie con dificultad genuina para completarlas. Esa señal de esfuerzo es la que activa los mecanismos de síntesis proteica en el músculo. Sin ese estímulo, el tejido no tiene razón para crecer ni para mantenerse.

La sobrecarga progresiva es el principio que lo sostiene todo

Tu meta es clara: cada vez debes cargar más y más peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El músculo se adapta. Lo que hoy representa un esfuerzo, en tres semanas deja de serlo. Por eso el entrenamiento de fuerza requiere sobrecarga progresiva: aumentar gradualmente el peso, las repeticiones o la dificultad del movimiento para que el estímulo siga siendo suficiente.

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Esto no significa subir kilos cada semana de forma arbitraria. Puede ser tan sencillo como agregar una repetición por serie, reducir el tiempo de descanso o ejecutar el movimiento más lento en la fase de bajada. Lo que no puede faltar es la progresión.

Quien no entrena fuerza acumula una deuda que el cardio no paga

El deporte y el ejercicio es siempre benéfico para la salud, pero tu prioridad debe ser el músculo (Imagen ilustrativa Infobae)

Caminar, nadar, bailar, saltar, o andar en bicicleta tienen beneficios cardiovasculares reales, pero no detienen la sarcopenia. El músculo esquelético solo responde al estímulo de resistencia: necesita ser jalado contra una carga para recibir la señal de mantenerse o crecer.

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Quienes evitan las pesas por miedo a lesionarse o por considerarlas innecesarias acumulan año tras año un déficit de tejido muscular que se vuelve cada vez más difícil de recuperar. A los 65 años, recuperar lo perdido desde los 35 toma mucho más tiempo y esfuerzo que haberlo conservado.

El entrenamiento de fuerza no es una actividad para atletas ni para quienes buscan un físico determinado. Es una práctica de salud con la misma lógica que bañarse: es obligatoria, parte de la vida.

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