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Jamieson Greer llega a Palacio Nacional: Sheinbaum lo recibe para revisar el T-MEC

Se reúne con la presidenta en la tercera ronda de revisión del T-MEC, en medio de la amenaza de nuevos aranceles de EEUU

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El encuentro ocurre durante la tercera ronda bilateral del mecanismo y busca evaluar el avance de los equipos negociadores, además de atender pendientes en la relación comercial, en medio de conversaciones técnicas iniciadas el martes 21 de julio. REUTERS/Daniel Becerril
El encuentro ocurre durante la tercera ronda bilateral del mecanismo y busca evaluar el avance de los equipos negociadores, además de atender pendientes en la relación comercial, en medio de conversaciones técnicas iniciadas el martes 21 de julio. REUTERS/Daniel Becerril

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, llegó este jueves a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, en el marco de la tercera ronda bilateral de revisión del T-MEC. El encuentro fue confirmado por la propia mandataria durante su conferencia matutina del miércoles, cuando adelantó que recibiría al funcionario estadounidense “en la mañana”, aunque sin precisar la hora exacta.

El encuentro se realiza tras la mención de un nuevo esquema de gravámenes que Washington prepara para 60 países, mientras aún no se define la hora y sigue pendiente si México queda incluido

Greer llegó un día antes a la Ciudad de México

Arribó el miércoles al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde fue recibido por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Greer permanecerá en el país del 22 al 24 de julio para continuar las conversaciones bilaterales. Los equipos técnicos de ambas naciones iniciaron formalmente los trabajos el martes 21 de julio.

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(Captura de pantalla)
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Los temas centrales de la agenda bilateral

Según reportes, la agenda de esta ronda de revisión incluye:

  • Acero y aluminio
  • Industria automotriz
  • Seguridad económica
  • Agricultura
  • Asuntos laborales
  • Servicios de pagos electrónicos

Sheinbaum señaló que el encuentro con Greer permitirá revisar los avances alcanzados por los equipos negociadores y abordar las diferencias comerciales pendientes entre ambos países.

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REUTERS/Daniel Becerril
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El trasfondo: la amenaza de nuevos aranceles

La reunión ocurre en un momento en que Estados Unidos analiza la posible imposición de nuevos aranceles a decenas de países, en el marco de investigaciones sobre prácticas comerciales calificadas como perjudiciales para Washington. Sheinbaum explicó que este mecanismo corresponde a la llamada “sección 301”, un esquema distinto al de los aranceles recíprocos aplicados previamente por el presidente Donald Trump.

La presidenta recordó que, durante la implementación de esos aranceles recíprocos, México quedó exento, debido a que los gravámenes se aplicaron únicamente a productos que no estaban amparados por el T-MEC. Por ello, el gobierno mexicano mantiene como objetivo que los bienes que cumplen con las reglas de origen del tratado conserven sus condiciones preferenciales.

La Secretaría de Economía ya presentó sus argumentos

Sheinbaum detalló que la Secretaría de Economía sostuvo la semana pasada una audiencia en la que se expusieron los argumentos de México para evitar la imposición de mayores aranceles. “Vamos a esperar”, dijo la mandataria, quien pidió no anticipar los efectos de las medidas hasta que exista un anuncio formal por parte de Washington.

REUTERS/Daniel Becerril
REUTERS/Daniel Becerril

Contexto: la revisión más relevante en una década

Esta ronda de conversaciones es, según reportes, la primera revisión formal del T-MEC en los diez años que restan de vigencia al tratado, luego de que la administración de Donald Trump no renovara el acuerdo por 16 años adicionales, como estaba originalmente previsto en el mecanismo de revisión conjunta.

Hasta el momento, no se ha difundido un comunicado oficial conjunto sobre los resultados de la reunión entre Greer y Sheinbaum, por lo que se espera que ambos gobiernos ofrezcan detalles adicionales en las próximas horas.

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