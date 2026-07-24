Hallan en Calakmul mural prehispánico con una de las escrituras calendáricas más antiguas

La obra pictórica se hallaba dentro de la Estructura II de Calakmul; actualmente está resguardada por el INAH en la CNCPC. (Daniel Salazar)

El reciente análisis de un mural descubierto en Calakmul ha permitido identificar una inscripción calendárica temprana atribuida a la civilización maya.

El hallazgo fue realizado por un equipo interdisciplinario coordinado por Daniel Salazar Lama y respaldado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

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El mural, creado entre 400 y 200 a.C., representa al héroe mítico Juun Ajaw en una escena de caza.

Este descubrimiento es fundamental porque demuestra que Calakmul, al igual que San Bartolo, El Mirador y Tikal, fue un centro con escritura y calendario en el periodo Preclásico Tardío, redefiniendo el panorama de la historia maya.

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Calakmul: mural con escritura calendárica (400-200 a.C.)

El mural fue encontrado en la Estructura II de Calakmul, dentro de una bóveda con forma de arco que recrea el ambiente de una cueva.

La escena principal muestra a Juun Ajaw cazando una criatura en el agua, una imagen cargada de simbolismo en la mitología local.

El elemento más relevante es la inscripción calendárica, identificada como un marcador de día del ciclo ritual de 260 días.

La presencia de este signo evidencia el uso temprano de sistemas calendáricos complejos en Calakmul, mucho antes de lo que se pensaba para este sitio.

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El mural, de 1,90 metros de ancho por 1,70 metros de alto, fue trasladado en 2005 a la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural para su resguardo y conservación.

El mural fue plasmado dentro de una bóveda con forma de arco, que recrea el espacio interno de una cueva. (Daniel Salazar)

Daniel Salazar Lama y el equipo de investigación

El proyecto de investigación sobre el mural es liderado por Daniel Salazar Lama, especialista en iconografía e historia del arte maya.

El equipo cuenta con la colaboración de Archaïos (París), el Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericano y la Fundación Stresser-Péan, junto con el INAH.

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Para reconstruir la escena, los investigadores llevaron a cabo un exhaustivo trabajo documental.

Revisaron informes y material gráfico generado por el arqueólogo Ramón Carrasco Vargas, quien dirigió el descubrimiento original.

Emplearon tecnología avanzada como la fotogrametría y el dibujo digital para recuperar detalles que el tiempo había deteriorado, logrando así una restitución gráfica precisa del mural.

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INAH: hallazgos y análisis técnicos

De acuerdo con el INAH, la evidencia de escritura temprana en Calakmul coloca a la ciudad como protagonista dentro de la explosión cultural del Preclásico Tardío.

Este periodo se caracteriza por la construcción de grandes centros urbanos y el desarrollo de sistemas de escritura y calendario en varias ciudades de las Tierras Bajas mayas.

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Salazar Lama resumió el impacto del hallazgo:

“Hasta la reconstrucción de este mural, no existía evidencia de comunicación escrita temprana en Calakmul, lo que coloca al sitio en el centro de la explosión cultural de las Tierras Bajas mayas durante el periodo Preclásico Tardío, en el que participan ciudades con arquitectura monumental y escritura temprana, como San Bartolo, El Mirador y Tikal, entre otras, ubicadas en Guatemala. Ahora, podemos incluir a Calakmul, como uno de los lugares donde hay este tipo de manifestaciones”.

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La datación del mural se estimó inicialmente entre 400 y 390 a.C., pero nuevos análisis arquitectónicos y estilísticos han ampliado el rango hasta el 200 a.C.

El equipo planea realizar nuevas tomas de muestras para obtener fechas más precisas y afianzar la cronología de la estructura y su decoración mural.

El mural pudo haber sido creado entre 400 y 200 a.C., el cual alude a un mito de creación. (Daniel Salazar)

Mito de Juun Ajaw y función ritual del mural

La bóveda donde fue plasmado el mural simula el espacio interno de una cueva, elemento central en las creencias mayas.

Según la interpretación del equipo, las cuevas eran consideradas morada de deidades y ancestros, y el lugar donde se originan las fuerzas que configuran el cosmos.

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En estos espacios se desarrollaban relatos de creación y transformación protagonizados por dioses y héroes culturales.

La Subestructura II C, que alberga el mural, presenta en su fachada un friso con deidades celestes descendiendo y mascarones asociados al nacimiento del dios del maíz.

Todo el conjunto arquitectónico y decorativo sugiere una función ceremonial, posiblemente como escenario de rituales dirigidos por gobernantes o sacerdotes, y como lugar de culto a las deidades del cielo y el maíz.

El mural podría representar un episodio del ciclo de vida del dios del maíz, interpretado como una acción propiciatoria.

La fecha inscrita fue añadida posteriormente sobre la escena, lo que sugiere que se refiere al momento en que ocurrió el sacrificio o cacería encabezado por Juun Ajaw.

Estudios en Calakmul identifican escritura calendárica temprana en un mural prehispánico. (Daniel Salazar)

Implicaciones para la arqueología maya y perspectivas futuras

Este hallazgo redefine el mapa de la escritura y el calendario maya en la región, obligando a reconsiderar las rutas de difusión de ideas religiosas y políticas durante el Preclásico Tardío.

Calakmul, gracias a esta evidencia mural, se suma a los grandes centros mesoamericanos que aportaron a la sofisticación artística y conceptual de la cultura maya.

El mural de Calakmul demuestra que la ciudad ya desarrollaba sistemas de escritura y calendario complejos hace más de dos mil años, lo que la sitúa en el núcleo de la innovación cultural del área maya, según el INAH.

El equipo de investigación continuará con análisis detallados y nuevas tomas de muestras para precisar fechas y comprender mejor el contexto ritual y social del mural.

El objetivo es consolidar el papel de Calakmul en la historia antigua de Mesoamérica y seguir aportando información sobre los orígenes de la escritura y el calendario en la civilización maya.