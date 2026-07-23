Habitantes de Calakmul reportan fuga en acueducto derivado de la obra del Tren Maya

Habitantes reportaron una fuga de agua potable en el acueducto Xpujil, ubicado en Calakmul, Campeche. Crédito: Captura de Pantalla

En Campeche, habitantes de la comunidad de Xpujil, Calakmul, denunciaron una fuga de agua en el acueducto Adolfo López Mateos-Xpujil, obra que se derivó de la construcción del Tren Maya, proyecto emblemático del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con Proceso, la construcción de este proyecto hídrico –que tenía el objetivo de resolver la histórica escasez de agua en la región– fue parte de una serie de acuerdos que ocurrieron durante las mesas de diálogo para la aceptación del paso del Tren Maya en la zona.

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“Estamos viendo aquí la chamba, la obra del acueducto que tiene fuga, tiene fuga y se está tirando un poquito de agua, casi casi nada; esto ya parece una laguna”, dice un habitante, de manera irónica, en un video que se viralizó en redes sociales.

Tren Maya avanzó en Calakmul gracias a inversión en acueducto

Hace casi cinco años, a finales de 2021, vecinos y ejidatarios de Calakmul pusieron como condición su respaldo al megaproyecto obradorista, que el gobierno federal garantizará el suministro de agua potable mediante la modernización de acueducto Xpujil.

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Para no variar, la obra estuvo a cargo del Cuerpo de Ingenieros Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la inauguró el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 26 de enero de 2024.

El 26 de enero de 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el acueducto Xpujil en Calakmul, Campeche. Crédito: Captura de Pantalla

¿Cuánto costó este proyecto hídrico?

En su momento, el gobierno federal informó que el proyecto tuvo una inversión de mil 703 millones de pesos, al incluir la colocación de 99 kilómetros de tubería, la perforación de dos pozos profundos, la rehabilitación de tres pozos existentes, la construcción de dos plantas de distribución y cuatro estaciones de rebombeo.

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Ni siquiera lleva dos años que el expresidente tabasqueño inauguró dicha obra y ya presenta fallas, en este caso, una fuga que afectará el suministro de agua en la región.

Gobierno federal expropió más de 100 hectáreas para obras del Tren Maya

En medio de este problema con el acueducto Xpujil, el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum informó que expropió 102.19 hectáreas del Ejido Juan Sarabia, en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, para continuar con la construcción de infraestructura ferroviaria y obras complementarias del Tren Maya, a cambio de una indemnización de 160.7 millones de pesos.

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El decreto lo firmó Sheinbaum Pardo y, posteriormente, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Dicho documento establece que los terrenos se incorporarán al Tramo 6, que va de Tulum a Chetumal.

De acuerdo con las autoridades, la superficie expropiada suma 102.18 hectáreas y se destinará a la operación del sistema ferroviario y al desarrollo de infraestructura asociada. Del total, 67.69 hectáreas corresponden a uso común y 34.49 hectáreas a uso parcelado.

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El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) fijó la indemnización en 160.74 millones de pesos, monto que debe cubrir Tren Maya, S.A. de C.V. a ejidatarios y propietarios afectados, con el descuento de los anticipos que, en su caso, ya hayan recibido.

La Sedena estuvo a cargo de la construcción del acueducto Xpujil, inaugurado en 2024. Crédito: Captura de Pantalla

Debe cubrir indemnización antes de posesión de predios

Además, el decreto establece que la empresa debe comprobar el pago de la indemnización antes de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) realice la ocupación definitiva de los predios expropiados.

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Cabe recordar que el procedimiento de expropiación inició en julio de 2024, cuando Fonatur Tren Maya y Tren Maya, S.A. de C.V. solicitaron la adquisición de los terrenos para construir el derecho de vía, infraestructura ferroviaria y obras complementarias del Tramo 6.

Mientras las autoridades gastan recursos en expropiar predios para el Tren Maya, habitantes de Calakmul denunciaron que el renovado acueducto Xpujil presenta una importante fuga de agua potable.

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