México

Habitantes de Calakmul reportan fuga en acueducto derivado de la obra del Tren Maya

Para que la construcción del Tren Maya pudiera avanzar en Calakmul, el gobierno federal tuvo que garantizar el suministro de agua potable mediante el acueducto

Guardar
Google icon
Habitantes denunciaron una fuga de agua potable en el acueducto Xpujil, ubicado en Calakmul, Campeche. Crédito: Captura de Pantalla
Habitantes reportaron una fuga de agua potable en el acueducto Xpujil, ubicado en Calakmul, Campeche. Crédito: Captura de Pantalla

En Campeche, habitantes de la comunidad de Xpujil, Calakmul, denunciaron una fuga de agua en el acueducto Adolfo López Mateos-Xpujil, obra que se derivó de la construcción del Tren Maya, proyecto emblemático del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con Proceso, la construcción de este proyecto hídrico –que tenía el objetivo de resolver la histórica escasez de agua en la región– fue parte de una serie de acuerdos que ocurrieron durante las mesas de diálogo para la aceptación del paso del Tren Maya en la zona.

PUBLICIDAD

“Estamos viendo aquí la chamba, la obra del acueducto que tiene fuga, tiene fuga y se está tirando un poquito de agua, casi casi nada; esto ya parece una laguna”, dice un habitante, de manera irónica, en un video que se viralizó en redes sociales.

Tren Maya avanzó en Calakmul gracias a inversión en acueducto

Hace casi cinco años, a finales de 2021, vecinos y ejidatarios de Calakmul pusieron como condición su respaldo al megaproyecto obradorista, que el gobierno federal garantizará el suministro de agua potable mediante la modernización de acueducto Xpujil.

PUBLICIDAD

Para no variar, la obra estuvo a cargo del Cuerpo de Ingenieros Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la inauguró el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 26 de enero de 2024.

En 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el acueducto Xpujil en Calakmul, Campeche. Crédito: Captura de Pantalla
El 26 de enero de 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el acueducto Xpujil en Calakmul, Campeche. Crédito: Captura de Pantalla

¿Cuánto costó este proyecto hídrico?

En su momento, el gobierno federal informó que el proyecto tuvo una inversión de mil 703 millones de pesos, al incluir la colocación de 99 kilómetros de tubería, la perforación de dos pozos profundos, la rehabilitación de tres pozos existentes, la construcción de dos plantas de distribución y cuatro estaciones de rebombeo.

Ni siquiera lleva dos años que el expresidente tabasqueño inauguró dicha obra y ya presenta fallas, en este caso, una fuga que afectará el suministro de agua en la región.

Gobierno federal expropió más de 100 hectáreas para obras del Tren Maya

En medio de este problema con el acueducto Xpujil, el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum informó que expropió 102.19 hectáreas del Ejido Juan Sarabia, en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, para continuar con la construcción de infraestructura ferroviaria y obras complementarias del Tren Maya, a cambio de una indemnización de 160.7 millones de pesos.

El decreto lo firmó Sheinbaum Pardo y, posteriormente, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Dicho documento establece que los terrenos se incorporarán al Tramo 6, que va de Tulum a Chetumal.

De acuerdo con las autoridades, la superficie expropiada suma 102.18 hectáreas y se destinará a la operación del sistema ferroviario y al desarrollo de infraestructura asociada. Del total, 67.69 hectáreas corresponden a uso común y 34.49 hectáreas a uso parcelado.

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) fijó la indemnización en 160.74 millones de pesos, monto que debe cubrir Tren Maya, S.A. de C.V. a ejidatarios y propietarios afectados, con el descuento de los anticipos que, en su caso, ya hayan recibido.

Los militares estuvieron a cargo de la construcción del acueducto Xpujil, inaugurado en 2024. Crédito: Captura de Pantalla
La Sedena estuvo a cargo de la construcción del acueducto Xpujil, inaugurado en 2024. Crédito: Captura de Pantalla

Debe cubrir indemnización antes de posesión de predios

Además, el decreto establece que la empresa debe comprobar el pago de la indemnización antes de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) realice la ocupación definitiva de los predios expropiados.

Cabe recordar que el procedimiento de expropiación inició en julio de 2024, cuando Fonatur Tren Maya y Tren Maya, S.A. de C.V. solicitaron la adquisición de los terrenos para construir el derecho de vía, infraestructura ferroviaria y obras complementarias del Tramo 6.

Mientras las autoridades gastan recursos en expropiar predios para el Tren Maya, habitantes de Calakmul denunciaron que el renovado acueducto Xpujil presenta una importante fuga de agua potable.

Temas Relacionados

Tren MayaCampecheSedenaCalakmulPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo elegir el tinte para canas según tu tono de piel: la guía paso a paso

Descubre los factores que recomiendan las principales instituciones médicas para una coloración segura y armónica

Cómo elegir el tinte para canas según tu tono de piel: la guía paso a paso

¿Nació infiel o es su decisión? La ciencia revela quiénes tienen el “gen de la infidelidad”

Una investigación de la Universidad Binghamton vincula una variante del gen DRD4 con mayor propensión a la infidelidad y a relaciones sexuales sin compromiso

¿Nació infiel o es su decisión? La ciencia revela quiénes tienen el “gen de la infidelidad”

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de julio?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de julio?

Masad Altamimi, habitante de La Casa de los Famosos México, le declara su amor a Andrea Legarreta en vivo

El polémico influencer no se contuvo y le preguntó a la conductora de Televisa si estaba soltera

Masad Altamimi, habitante de La Casa de los Famosos México, le declara su amor a Andrea Legarreta en vivo

Morena y PAN chocan en la Comisión Permanente por el caso Ernesto Ruffo: cruzan acusaciones por huachicol fiscal

Legisladores oficialistas lo vincularon con una investigación por huachicol fiscal, mientras Acción Nacional acusó persecución política

Morena y PAN chocan en la Comisión Permanente por el caso Ernesto Ruffo: cruzan acusaciones por huachicol fiscal
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

Dos personas en motocicleta y tres disparos calibre 9mm: lo que revelan autoridades sobre el asesinato del periodista Alejandro Leyva

UIF bloquea las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo, según reportes

Hija de Ernesto Ruffo Appel solicita protección de Estados Unidos, insiste en que su padre es “preso político”

Marina acumula 75 narcolaboratorios desmantelados y golpea con más de 20 mil millones de pesos a cárteles mexicanos

ENTRETENIMIENTO

Masad Altamimi, habitante de La Casa de los Famosos México, le declara su amor a Andrea Legarreta en vivo

Masad Altamimi, habitante de La Casa de los Famosos México, le declara su amor a Andrea Legarreta en vivo

Karina Torres muestra nuevo look tras ser “tusada” antes de La Casa de los Famosos México 2026

Aldo Rendón está listo para que “lo odien” en La Casa de los Famosos México 2026 y se compara con Regina George

Gala Montes arremete contra su hermana Beba, Lau Styling y Briggitte Bozzo

Survivor México: quién sale eliminado hoy 22 de julio

DEPORTES

Luis Romo defiende a Julián Quiñones por su polémica declaración sobre Javier Aguirre

Luis Romo defiende a Julián Quiñones por su polémica declaración sobre Javier Aguirre

Tigres analizaría demandar a River Plate ante el TAS por esta razón

Directiva del Atlante impulsa proyecto para el equipo femenil: “Todos son importantes en la institución”

“Vamos a ser campeones” Luis Romo asegura que Chivas va por el título

Cruz Azul estaría frenando el sueño en Europa de Erik Lira por esta razón