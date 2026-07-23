Karina Torres muestra nuevo look tras ser “tusada” antes de La Casa de los Famosos México 2026

Acusan al clan de Las Perdidas de sabotear la imagen de Karina Torres previo a LCDLFM: “¿Qué le hicieron?" (RS)

Karina Torres ya mostró el resultado final de su cambio de look: pelo largo, negro y lacio, logrado con extensiones, a días de entrar a La Casa de los Famosos México 2026. El camino para llegar ahí incluyó un corte de cabello que se volvió viral, generó memes y desató acusaciones de sabotaje contra sus propias amigas.

Todo comenzó cuando Karina visitó el salón de su amiga Yumi con un objetivo concreto: preparar su cabello para portar extensiones de clip durante el encierro. El corte necesario para adaptar el cabello quedó más corto de lo esperado. Las imágenes del resultado circularon rápido en TikTok e Instagram y la influencer terminó convertida en meme antes de pisar la casa.

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El corte viral que desató acusaciones contra Las Perdidas

Este video de formato corto presenta a dos personas. La primera persona, Vanessa, muestra una reacción de asombro y sorpresa. La segunda persona, Karina Guzmán, aparece en un salón de belleza con un corte de cabello muy corto. Las imágenes muestran a Karina con el pelo peinado en un bob, observando a la cámara con una expresión de seriedad. El contenido aborda la experiencia de un cambio de look inesperado.

Las reacciones en redes no se limitaron al humor. Varios usuarios señalaron directamente a las integrantes del grupo Las Perdidas —el círculo cercano de Karina— y a la estilista Yumi como responsables de un supuesto sabotaje. El argumento: el corte fue mal hecho a propósito, dado que Karina estará expuesta en televisión las 24 horas del día durante 10 semanas.

La frase “la están saboteando” se volvió tendencia en Twitter y TikTok. “Se pasaron con Karina, seguro le hicieron la maldad”, escribió un seguidor en Instagram. Otra usuaria apuntó: “Ese corte se lo hicieron a propósito, la quieren ver mal en la tele”. La acusación no fue confirmada por ninguna de las partes.

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Otros seguidores salieron en defensa de Karina y pidieron no responsabilizar a sus amigas sin pruebas. La propia influencer no emitió acusaciones. Tomó el episodio con humor, sus fans también, y la polémica terminó siendo parte del ambiente previo al estreno.

Karina ya tiene el look listo: pelo largo, negro y lacio

Este es el nuevo look de Karina Torres (Ig/karina.torrea)

Karina Torres ya mostró el resultado en redes: extensiones colocadas, pelo largo, negro y lacio. El look que usará durante su participación en La Casa de los Famosos México 2026 quedó resuelto a tiempo antes del arranque del programa este 26 de julio.

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El episodio tiene una capa adicional que no pasó desapercibida entre sus seguidores: Karina es estilista de profesión. Estudió estilismo en León, Guanajuato, donde también maneja su propio salón. Ya adelantó que planea usar esa formación dentro de la casa. “Yo estudié para esto y no me da miedo agarrar el tinte aunque estemos encerrados”, dijo en una transmisión previa al estreno.

Karina entra como la segunda confirmada y una de las favoritas

Karina Torres es la segunda confirmada para LCDLFM (redes)

La influencer fue confirmada el 7 de julio como la segunda habitante de la cuarta temporada, anunciada en vivo por Galilea Montijo. “Por fin se les cumplió, comadre, vamos a pasarla super bien y que la gente conozca esa parte de mí que la gente no conoce en las redes sociales”, dijo Karina al momento del anuncio.

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Su participación responde en parte a la presión de sus seguidores, quienes la pidieron desde que comenzaron los rumores. Karina es una de las amigas más cercanas de Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada, lo que la coloca desde el inicio con una base de apoyo consolidada.

Karina reconoció que no lleva una estrategia fija y que se mostrará sin filtros. Advirtió que su carácter impulsivo y la falta de sueño podrían detonar conflictos. También tiene fecha marcada: celebrará su cumpleaños número 36 el 4 de agosto dentro de las instalaciones del programa, frente a las cámaras y junto a los demás habitantes.

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La Casa de los Famosos México 2026 estrena el domingo 26 de julio a las 8:30 p.m. por Las Estrellas y ViX, con galas.