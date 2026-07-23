Museo del Gato llega en agosto a CDMX: experiencia inmersiva, coffee bar y más para los amantes de los michis

El Museo del Gato abre en agosto en Paseo de la Reforma, CDMX, con salas temáticas, coffee bar y actividades para todas las edades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del Museo del Gato a la Ciudad de México representa una nueva propuesta cultural y de entretenimiento para quienes sienten fascinación por el mundo felino.

El recinto, que abrirá sus puertas a principios de agosto, ofrecerá una experiencia inmersiva en Paseo de la Reforma.

El proyecto fue ideado por el equipo detrás de La Gatería, conocido como el primer cat café de América Latina.

A través de tecnología, arte y actividades interactivas, permitirá a los visitantes conocer la historia, evolución y curiosidades de los gatos, en grupos de hasta 60 personas por hora, con la intención de ofrecer un recorrido personalizado y cómodo.

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La iniciativa surge no solo como un espacio lúdico, sino también con un propósito social: apoyar programas de bienestar animal en la capital.

Experiencias inmersivas para descubrir el universo felino

El recorrido por el museo está estructurado en tres salas temáticas, cada una dedicada a distintos aspectos de la vida y cultura felina.

Los asistentes podrán explorar el origen de los gatos, su evolución, su papel en diversas civilizaciones y la manera en que perciben el mundo a través de sus sentidos.

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La propuesta incluye herramientas de realidad virtual, juegos interactivos y actividades sensoriales.

Durante la visita, una guía llamada Sissi —una gatita virtual— acompañará a los visitantes, facilitando la interacción y el aprendizaje.

La ambientación fue diseñada para que las familias, parejas y grupos de amigos se sientan parte de una aventura digital y artística que mezcla entretenimiento y conocimiento.

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El recorrido está pensado para ofrecer una perspectiva distinta sobre los gatos, permitiendo a los asistentes experimentar el entorno desde la percepción de estos animales.

Así, los visitantes podrán comprender mejor las características y comportamiento de los felinos, así como su relevancia histórica y cultural.

Ubicación, horarios y dinámica de acceso

El museo se ubicará en Paseo de la Reforma 87, uno de los corredores más transitados y accesibles de la capital.

Para garantizar una experiencia agradable y sin aglomeraciones, la entrada estará limitada a grupos de 60 personas por hora.

Esta dinámica busca que cada visitante pueda disfrutar de todas las instalaciones, juegos y exposiciones sin prisas ni saturación.

Las instalaciones del museo estarán abiertas a partir del 10 de agosto, con horarios diseñados para que toda la familia pueda asistir en distintos momentos de la semana.

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El recinto está dirigido a un público amplio: desde niños hasta adultos mayores, sin restricciones de edad.

Los boletos tendrán un precio variable según el día de la visita.

De lunes a jueves costarán 350 pesos, mientras que de viernes a domingo el acceso será de 380 pesos por persona.

Esta política de precios busca adaptarse a las distintas afluencias esperadas durante la semana y el fin de semana.

Coffee Bar & Boutique: gastronomía y souvenirs para fanáticos de los gatos

Una de las atracciones complementarias del museo será el Coffee Bar & Boutique, un espacio pensado para prolongar la experiencia más allá de la visita a las salas temáticas.

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Aquí, los visitantes podrán disfrutar de bebidas y postres con temática felina, rodeados de decoración inspirada en los “michis”.

En la boutique se podrán adquirir recuerdos y productos exclusivos relacionados con el universo de los gatos.

Desde figuras de colección hasta artículos de uso diario, todos los objetos estarán diseñados para quienes buscan llevarse un fragmento de su visita al museo.

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El Coffee Bar pretende convertirse en un punto de encuentro para los amantes de los gatos, un sitio donde compartir experiencias y conversar sobre curiosidades del mundo felino.

Un proyecto con impacto social: apoyo a la esterilización animal

Más allá de su propuesta lúdica y educativa, el Museo del Gato tiene un componente social.

El equipo organizador implementará un programa de donaciones destinado a respaldar una unidad móvil de esterilización de perros y gatos.

Esta iniciativa buscará atender a animales en situación vulnerable dentro de la Ciudad de México y sus alrededores.

La finalidad de este programa es contribuir al control de la población animal y mejorar las condiciones de vida de perros y gatos callejeros.

Los visitantes podrán conocer más sobre esta labor y sumarse a la causa a través de donativos voluntarios durante su recorrido por el museo.

El Museo del Gato se suma a la oferta cultural de la Ciudad de México con una perspectiva innovadora.

Esta apertura representa una oportunidad para que los habitantes y visitantes de la ciudad conozcan más sobre los gatos, su historia y su influencia en distintas culturas, todo en un ambiente seguro, interactivo y apto para todos los públicos.

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