Cómo establecer una rutina de sueño adecuada para prevenir el riesgo de derrame cerebral

La rutina de sueño, clave para la salud cerebral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una rutina de sueño constante y adecuada toma relevancia para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular y otras enfermedades vasculares.

Autoridades como la American Heart Association y la Organización Mundial de la Salud incorporan el descanso nocturno entre los factores centrales de prevención, según destacan en sus guías y revisiones recientes.

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Dormir, según la AHA, se posiciona como uno de los ocho pilares esenciales para la salud cardiovascular, a la par de la alimentación balanceada y la actividad física regular.

La regularidad en los horarios de sueño tiene un efecto inmediato en la reducción de la presión arterial y en la regulación hormonal nocturna, señala la AHA en su declaración “Salud del sueño multidimensional”.

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La organización recomienda dormir entre siete y nueve horas diarias y mantener un horario estable, con variaciones menores a 30 minutos.

Dormir menos de siete horas o exceder las nueve se asocia con mayor riesgo de eventos cardiovasculares, incluyendo el accidente cerebrovascular, según hallazgos recopilados por sociedades cardiológicas internacionales.

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La irregularidad eleva el riesgo de eventos vasculares graves

Un análisis realizado con más de 70,000 registros del Biobanco del Reino Unido muestra que quienes presentan patrones de sueño irregulares tienen un 26% más de riesgo de sufrir un evento cardiovascular mayor, frente a quienes mantienen horarios fijos.

Este resultado surge de estudios con acelerometría y se mantiene incluso al considerar la cantidad total de horas dormidas. Los autores del estudio concluyen que la regularidad es tan relevante como la duración.

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La irregularidad en los horarios de descanso, conocida como “jet lag social”, altera el metabolismo y eleva la probabilidad de desarrollar diabetes y presión alta, según reportes de organismos de salud internacionales.

La evidencia acumulada respalda que el sueño irregular y los despertares frecuentes incrementan el riesgo vascular, independientemente de otros factores como la dieta o el ejercicio.

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Quienes presentan patrones de sueño irregulares tienen un 26% más de riesgo de sufrir un evento cardiovascular mayor, frente a quienes mantienen horarios fijos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sociedades médicas subrayan la higiene del sueño

La Sociedad Española de Neurología ubica el sueño de calidad entre los ejes prioritarios para un cerebro saludable.

En su decálogo reciente, la SEN alerta sobre los efectos negativos de las pantallas y cenas excesivas antes de dormir.

Más de la mitad de la población española no cumple las recomendaciones básicas de descanso, según encuestas citadas por la organización.

La Fundación Española del Corazón y la OMS coinciden en que el entorno del dormitorio debe propiciar el descanso: ambiente fresco y oscuro, sin ruidos ni distracciones electrónicas.

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Reservar la cama solo para dormir o para la intimidad es clave para condicionar al cerebro y facilitar la conciliación del sueño.

Estrategias para consolidar una rutina neuroprotectora

La AHA recomienda establecer un horario fijo para acostarse y levantarse, con una alarma previa de 60 a 90 minutos para iniciar actividades relajantes, como la lectura ligera o la meditación.

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Limitar la exposición a luz azul de dispositivos electrónicos al menos una hora antes de dormir es otra medida relevante, debido a que esta luz retrasa la producción de melatonina, hormona fundamental para el sueño profundo.

La ingesta de cafeína debe restringirse a las primeras horas del día.

El consumo de alcohol antes de dormir, aunque puede inducir sueño inicialmente, fragmenta las fases profundas y aumenta la presión arterial nocturna. Las guías desaconsejan cenas abundantes y sugieren reducir líquidos antes de acostarse.

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El ejercicio regular contribuye a la salud vascular y mejora la calidad del sueño, pero se recomienda evitar entrenamientos intensos en las tres horas previas al descanso, para no elevar la temperatura corporal y dificultar la conciliación, según lo indican organismos internacionales de salud.

Pasos clave para mejorar el descanso nocturno y la calidad del sueño diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrés, relajación y rehabilitación tras un ACV

Las técnicas de relajación, como la meditación o la respiración profunda, ayudan a reducir la frecuencia cardíaca y la ansiedad nocturna.

Especialistas recomiendan anotar tareas pendientes a media tarde para evitar pensamientos intrusivos antes de dormir.

En personas que han sufrido un accidente cerebrovascular, la regularidad del sueño adquiere un papel cada vez más reconocido en la recuperación funcional y la rehabilitación neurológica.

Tanto la SEN como la OMS insisten en que la intervención sobre el descanso debe integrarse en la prevención secundaria y en los protocolos de rehabilitación.

Los datos de la American Heart Association, la OMS, el Biobanco del Reino Unido y la Sociedad Española de Neurología demuestran que mantener una estructura de sueño constante, limitar los factores disruptivos y crear un ambiente propicio son medidas fundamentales para reducir la incidencia de accidentes cerebrovasculares y daños neurológicos asociados.