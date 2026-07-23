La planta que baja el estrés solo con tenerla cerca, según estudios universitarios

Beneficios de las plantas de interior para el bienestar diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación universitaria de los últimos años ha confirmado que tener una planta de interior visible y cercana puede reducir el estrés de forma medible, según estudios realizados por instituciones de referencia en Asia y Europa.

Esta conclusión se basa en ensayos con trabajadores de oficina, pacientes hospitalarios y experimentos controlados en hogares y aulas, donde la mera observación o la presencia pasiva de la vegetación genera efectos positivos sobre la ansiedad y el sistema nervioso.

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La clave de este fenómeno radica en la relación entre el entorno construido y los estímulos naturales: la presencia de una planta actúa como un modulador ambiental capaz de inducir respuestas fisiológicas y emocionales de relajación.

Evidencia científica sobre plantas y reducción del estrés en espacios laborales

El profesor Masahiro Toyoda, junto con su equipo de la Universidad de Hyogo, llevó a cabo un experimento con trabajadores de oficina que marcó un precedente en la literatura científica especializada.

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En este estudio, publicado en la revista HortTechnology y respaldado por la American Society for Horticultural Science, los participantes debían mirar una pequeña planta situada en su escritorio durante tres minutos en momentos de estrés laboral.

El resultado fue claro: se registró una disminución significativa de la ansiedad y de la frecuencia cardíaca, sin importar la especie concreta de la planta.

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Los autores destacaron que este simple hábito de observación consciente de una planta pequeña y sana, ubicada en el campo visual inmediato, constituía una intervención ambiental eficaz y económica para mitigar el estrés cotidiano en el lugar de trabajo.

La investigación subraya que no es necesario interactuar físicamente con la planta ni realizar tareas de jardinería para obtener beneficios medibles.

Observar una planta pequeña y sana cerca del escritorio ayuda a reducir el estrés laboral de forma sencilla y accesible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisión de estudios sobre vegetación en interiores y bienestar emocional

Desde la Universidad de Zhejiang y otras instituciones internacionales, Han y Ruan publicaron en 2024 una revisión sistemática en la revista Frontiers in Psychology que analizó casi veinte estudios sobre la presencia de pequeñas cantidades de vegetación en espacios cerrados.

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Según sus hallazgos, en la inmensa mayoría de los casos evaluados, la incorporación de plantas de interior produjo una reducción significativa de diversos indicadores de estrés, tanto psicológicos como fisiológicos.

Los autores explicaron que exposiciones breves, de apenas tres a seis minutos frente a plantas de follaje, bastan para activar el sistema nervioso parasimpático y reducir la presión arterial o el pulso.

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Este beneficio no se limita a una especie concreta, sino que responde a la presencia visual del “verde vivo” en el entorno habitual.

Además, la revisión destacó que la exposición prolongada y cotidiana a plantas mantiene y refuerza los efectos restauradores sobre el bienestar emocional.

Preferencias estéticas y efectos percibidos de las plantas en el estado de ánimo

Un equipo de la Universidad de Reading, en colaboración con la Royal Horticultural Society, exploró el impacto de diferentes especies de interior sobre la percepción de bienestar.

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A través de un estudio con más de quinientos participantes, se concluyó que plantas como pothos, ficus benjamina y palmeras pequeñas eran consideradas las más beneficiosas para el ánimo, especialmente cuando exhiben hojas verdes, abundantes y formas redondeadas.

Los investigadores señalaron que la simple presencia de una planta atractiva y saludable puede bastar para mejorar el estado de ánimo, sin necesidad de llenar el espacio con muchas macetas.

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La apariencia y la salud de la planta fueron calificadas como factores determinantes para maximizar el efecto positivo en los usuarios.

Plantas como pothos, ficus benjamina y palmeras pequeñas son consideradas las más beneficiosas para el ánimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jardinería y su impacto en la recuperación tras episodios estresantes

Un trabajo experimental realizado por investigadoras de Wageningen University and Research Center y Leiden University en los Países Bajos demostró que dedicar media hora a la jardinería después de un episodio estresante reduce el nivel de cortisol y restaura plenamente el estado de ánimo.

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El estudio, diseñado como una comparación entre jardinería al aire libre y lectura en interiores, mostró que la interacción con plantas es una estrategia eficaz para la recuperación neuroendocrina y emocional, incluso para personas sin experiencia previa en el cuidado de plantas.

Beneficios de las plantas en la recuperación clínica y reducción de la ansiedad

Investigaciones desarrolladas en hospitales universitarios demostraron que pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos y alojados en habitaciones con plantas de follaje y flores necesitaban menos medicación analgésica y reportaban menos ansiedad y fatiga que aquellos en habitaciones convencionales.

El diseño de estos estudios incluyó medidas objetivas como presión arterial, frecuencia cardíaca y cuestionarios validados de ansiedad, confirmando que la simple exposición visual a plantas vivas puede favorecer la recuperación física y emocional en entornos clínicos.

Dedicar media hora a la jardinería después de un episodio estresante reduce el nivel de cortisol y restaura plenamente el estado de ánimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel del aroma floral en la relajación y el alivio de la tensión

En un estudio experimental publicado en Scientific Reports, se documentó que la exposición al aroma de Gardenia jasminoides en universitarios sometidos a presión académica indujo reducciones estadísticamente significativas en presión arterial, pulso y emociones negativas.

El análisis químico identificó que el efecto calmante se debía a la acción combinada de terpenos y alcoholes presentes en los compuestos volátiles de la flor.

El equipo investigador concluyó que la combinación de estímulos visuales y olfativos de la gardenia potencia su capacidad restauradora.

Mecanismos fisiológicos y psicológicos detrás del efecto calmante del “verde”

Los equipos científicos coinciden en que la presencia cercana de una planta estimula el sistema nervioso parasimpático, reduce la actividad simpática y promueve una recuperación rápida tras eventos estresantes.

Este fenómeno se observa en la reducción de presión arterial, frecuencia cardíaca y en la prevalencia de ondas cerebrales alfa, asociadas a estados de relajación.

Además, la vegetación interior mejora la percepción del espacio, favorece emociones positivas y puede reducir molestias físicas como la sequedad ambiental o el malestar ocular.

La exposición al aroma de Gardenia jasminoides en universitarios sometidos a presión académica indujo reducciones estadísticamente significativas en presión arterial, pulso y emociones negativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en la proximidad y la salud de la planta

La literatura universitaria más rigurosa descarta la existencia de una especie milagrosa y enfatiza que cualquier planta de interior verde, sana y visible puede contribuir de manera medible a la reducción del estrés.

Las flores aromáticas como gardenia y lavanda ofrecen beneficios adicionales por vía olfativa, mientras que especies de follaje denso, como pothos, ficus benjamina o palmeras, resultan especialmente eficaces desde el punto de vista visual.

La ciencia universitaria, en suma, respalda la intuición de que el “verde cercano” actúa como aliado cotidiano en la gestión del estrés, siempre que la planta sea visible y se mantenga en buen estado.