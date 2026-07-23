México

Postre de plátano bajo en azúcar: la receta fácil, cremosa y perfecta para disfrutar sin culpa

Una alternativa práctica para consentirte con un sabor dulce usando ingredientes sencillos y un endulzado ligero

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Postre en recipiente de vidrio con base de galletas, rodajas de plátano, crema, salsa de caramelo, nueces, merengues, canela y plátanos al fondo.
El plátano funciona como base para postres caseros y reduce el azúcar añadida gracias a su dulzor natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plátano es una de las frutas más versátiles para preparar postres caseros. Gracias a su dulzor natural, permite reducir la cantidad de azúcar añadida sin sacrificar el sabor ni la textura, convirtiéndose en una excelente opción para quienes buscan alternativas más equilibradas.

Además de ser económico y fácil de conseguir, este ingrediente aporta una consistencia cremosa que funciona muy bien en preparaciones horneadas o refrigeradas. Combinado con canela y vainilla, ofrece un aroma irresistible que transforma una receta sencilla en un postre ideal para cualquier momento del día.

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Si buscas una opción práctica para acompañar el café, compartir en familia o simplemente satisfacer el antojo de algo dulce, esta receta de postre de plátano bajo en azúcar puede convertirse en una de tus favoritas por su facilidad y su delicioso resultado.

Ingredientes y preparación

Postre en vaso con capas de granola, plátano, crema, salsa de caramelo, almendras y canela. Al lado, cucharilla, rodajas de plátano y hojas de menta.
La consistencia cremosa del plátano se adapta a preparaciones horneadas o refrigeradas en un postre bajo en azúcar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este postre destaca porque requiere pocos ingredientes y no demanda técnicas complicadas. La clave está en utilizar plátanos maduros, ya que su dulzor natural ayuda a reducir la necesidad de incorporar azúcar adicional.

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Ingredientes:

  • 3 plátanos maduros.
  • 2 huevos.
  • 1 taza de yogur griego natural sin azúcar.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 1 cucharadita de canela en polvo.
  • 2 cucharadas de endulzante granulado apto para hornear (opcional).
  • ½ taza de avena molida.
  • 1 cucharadita de polvo para hornear.
  • Nuez picada o almendras laminadas para decorar (opcional).

Preparación:

  1. Precalienta el horno a 180 °C.
  2. Tritura los plátanos hasta obtener un puré uniforme.
  3. Agrega los huevos, el yogur, la vainilla, la canela y el endulzante. Mezcla bien.
  4. Incorpora la avena molida y el polvo para hornear hasta integrar todos los ingredientes.
  5. Vierte la mezcla en un molde previamente engrasado o cubierto con papel para hornear.
  6. Decora con nuez o almendras si lo deseas.
  7. Hornea durante 30 a 35 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
  8. Deja enfriar antes de desmoldar y sirve.

Consejos para obtener una textura perfecta

Un vaso con capas de plátano en rodajas, crema y una ramita de menta. Cerca hay una cuchara, dos plátanos enteros y una tarjeta con una receta.
La canela y la vainilla intensifican el aroma en una receta de postre de plátano pensada para acompañar el café o compartir en familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grado de madurez del plátano influye directamente en el sabor del postre. Mientras más madura esté la fruta, más intenso será su dulzor y su aroma, por lo que incluso puedes omitir el endulzante si prefieres una versión todavía más ligera.

También es recomendable mezclar los ingredientes únicamente hasta integrarlos. Batir en exceso puede modificar la textura final, haciendo que el postre pierda parte de la suavidad que lo caracteriza.

Si deseas una presentación diferente, puedes hornear la mezcla en moldes individuales para preparar pequeñas porciones. De esta forma será más fácil servirlas y conservarlas durante varios días en refrigeración.

Un postre ligero para cualquier ocasión

Un postre en un cuenco de cristal muestra capas de migas, rodajas de plátano, crema, espolvoreado con cacao y decorado con una hoja de menta.
La receta se adapta a moldes individuales y el postre puede servirse frío o a temperatura ambiente con frutas frescas o yogur natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta demuestra que no es necesario utilizar grandes cantidades de azúcar para disfrutar un postre lleno de sabor. El plátano aporta dulzor natural, mientras que la canela y la vainilla intensifican el aroma sin añadir ingredientes complejos.

Otra ventaja es su versatilidad. Puede servirse frío o a temperatura ambiente y acompañarse con frutas frescas, un poco de yogur natural o una pizca adicional de canela para darle un toque especial sin modificar su perfil ligero.

Gracias a su sencilla preparación y a sus ingredientes de uso cotidiano, este postre de plátano bajo en azúcar es una excelente alternativa para quienes desean disfrutar de algo dulce de forma práctica. Es una receta ideal para preparar en casa y compartir en cualquier momento, demostrando que las opciones más simples también pueden conquistar el paladar.

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