Vecinos de Tlalpan exigen información sobre obras de la Línea 4 del Cablebús: “No nos oponemos al proyecto”

Habitantes del barrio Caramaguey denunciaron que brigadas realizaron mediciones y marcajes para instalar el pilote S29 sin informarles previamente

Vecinos del barrio Caramaguey, en la alcaldía Tlalpan, solicitaron a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y de la demarcación proporcionar información clara sobre el trazo y las obras correspondientes a la Línea 4 del Cablebús.

Los habitantes expresaron su preocupación por la posible instalación del pilote S29 en el callejón Joaquín Romo, una vialidad de menos de tres metros de ancho ubicada en medio de un terreno intestado. De acuerdo con sus testimonios, la construcción modificaría la cotidianidad de decenas de familias asentadas en la zona desde hace varias generaciones.

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La inconformidad comenzó después de que ingenieros y trabajadores llegaron al lugar para realizar mediciones y colocar marcas relacionadas con la cimentación del soporte. Los vecinos aseguraron que estas actividades se desarrollaron sin un aviso previo ni una reunión en la que se explicaran los alcances de la intervención.

Aunque manifestaron que no rechazan la ampliación del transporte público en Tlalpan, pidieron que el proyecto se conduzca con transparencia y con la participación de las personas que podrían resultar afectadas.

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“Nosotros no nos oponemos a la obra o a la posibilidad de que haya un medio de transporte que beneficie a los tlalpenses, pero sí a la falta de información y claridad”, declaró Suku Mejía Castillo durante una conferencia de prensa.

La vecina explicó que en el barrio habitan familias tranquilas, adultos mayores y descendientes de personas que se establecieron en el lugar hace varias generaciones. También sostuvo que el punto considerado para el pilote se encuentra dentro de una propiedad privada, por lo que exigió que las autoridades aclaren la situación jurídica y técnica.

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Vecinos del barrio Caramaguey, en Tlalpan, exigieron información sobre la instalación del pilote S29 y las posibles afectaciones de la Línea 4 del Cablebús

Habitantes cuestionaron la falta de acercamiento de las autoridades

Después de detectar las marcas, los vecinos solicitaron reuniones con diferentes dependencias para conocer los detalles de la Línea 4 del Cablebús y explicar por qué, desde su perspectiva, el poste no debería colocarse en ese punto.

Según Mejía Castillo, sostuvieron un encuentro con Brenda Ivette Hernández Márquez, directora de Construcción de Teleféricos “A” de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE). Sin embargo, consideraron que la respuesta fue insuficiente porque, afirmaron, la funcionaria desconocía las características particulares del sitio.

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La representante vecinal señaló que la directora les comentó que era habitual que las obras públicas generaran inconformidades. Esta respuesta fue calificada como ofensiva por los habitantes, quienes insistieron en que su demanda no busca detener la infraestructura, sino conocer sus consecuencias y participar en el diálogo.

También acudieron ante la Dirección de Participación Ciudadana de la alcaldía Tlalpan. Conforme al relato de los inconformes, ahí se les indicó que no existía la obligación de realizar una consulta ciudadana para ejecutar el proyecto.

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Los residentes rechazaron ese argumento y señalaron que las autoridades deben visitar el callejón Joaquín Romo para conocer las dimensiones de la vialidad, las condiciones de las viviendas y las necesidades de quienes habitan el barrio Caramaguey.

Predio donde se instalaría el pilote permanece en disputa legal

Yolanda Godínez, habitante del predio donde presuntamente se construiría el pilote, relató que mantiene una disputa legal relacionada con la propiedad. Su preocupación aumentó cuando observó el ingreso de un grupo de personas para tomar medidas y realizar marcajes.

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Godínez afirmó que los vecinos contemplaron cerrar la avenida Insurgentes durante la inauguración del Mundial para llamar la atención sobre el caso. No obstante, desistieron después de que les solicitaron no realizar la protesta y les ofrecieron atender sus demandas.

La residente aseguró que, después de ese acercamiento, no recibieron nuevas respuestas ni la información requerida sobre la intervención planeada en el terreno.

Vecinos del barrio Caramaguey, en Tlalpan, exigieron información sobre la instalación del pilote S29 y las posibles afectaciones de la Línea 4 del Cablebús

Piden estudios de impacto y factibilidad de la Línea 4 del Cablebús

Ante la falta de atención que denunciaron, el concejal de Movimiento Ciudadano en Tlalpan, Diego Mercado, acudió a escuchar a los habitantes. Posteriormente, Royfid Torres González, coordinador de la Bancada Naranja en el Congreso de la Ciudad de México, presentó un exhorto para que las autoridades informen y transparenten los procesos relacionados con la construcción de la Línea 4 del Cablebús.

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Torres González indicó que también deben aclararse las afectaciones que podría ocasionar el proyecto en Caramaguey, debido a la cercanía del barrio con el Bosque de Tlalpan y a los eventuales riesgos ambientales.

El legislador subrayó que el acompañamiento no representa una postura en contra de la obra. La petición central, precisó, consiste en entregar a los vecinos los estudios de impacto y factibilidad que aseguran haber solicitado durante meses.

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Por su parte, Diego Mercado rechazó que su intervención responda a intereses partidistas. Señaló que, como representante en el territorio, le corresponde escuchar, respaldar y gestionar las demandas ciudadanas, especialmente cuando los habitantes denuncian falta de respuesta institucional.

Los vecinos reiteraron que no se oponen a la Línea 4 del Cablebús ni a la creación de nuevas alternativas de movilidad para Tlalpan. Sin embargo, exigieron un acercamiento directo de las autoridades, información sobre el proyecto ejecutivo y certeza respecto a la instalación del pilote S29 antes de que continúen los trabajos.