Osamu Menéndez aclara que no pidió donaciones para el funeral de su hijo Mauro: “Nada que ver con eso”

Osamu negó haber iniciado recaudación de fondos para funeral de Mauro (Instagram)

El caso de las donaciones para el funeral de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, levantó controversia en redes sociales y medios durante los últimos días.

Entre rumores y campañas de recaudación, el propio Osamu aclaró públicamente su postura sobre la iniciativa, deslindándose de cualquier petición directa de ayuda económica para los gastos funerarios.

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Osamu Menéndez se deslindó de la recaudación para el funeral de su hijo

Durante una entrevista en el programa De Primera Mano, Osamu Menéndez explicó a la periodista Mariana Zepeda que ni él ni la familia organizaron una campaña para recaudar fondos para el funeral de Mauro.

Reportes señalan que Mauro, hijo de Osamu, habría fallecido este 17 de julio (Instagram)

“Nosotros no tenemos nada que ver con eso, pero los primeros en enterarse de lo que pasó fueron los amigos de mi hijo. Ellos entendieron que mi hijo estaba en el hospital y pensaron que eso iba a ser como un proceso cuando la gente está varios días en un hospital y crearon esta recaudación de fondos”, afirmó Osamu al aclarar que los organizadores eran amigos cercanos de Mauro, pero que no los conocía personalmente ni le pidieron autorización.

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Osamu detalló que se enteró de la existencia de la campaña cuando una amiga de su hijo le envió una captura de pantalla preguntando si la familia estaba involucrada.

“Le dije que no, que no teníamos nada que ver con eso y que además no estábamos de acuerdo con pedirle dinero a nadie. Yo no soy una persona rica, pero no, ya no necesito pedirle dinero a nadie para los gastos funerales de mi hijo”, sostuvo.

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La madrastra de Mauro lamentó la muerte del joven (Instagram)

El músico cubano relató que, tras localizar al responsable de la colecta, pidió que la iniciativa terminara.

“Le dijimos que muchas gracias, que estamos muy agradecidos por esto que estaban haciendo, pero que por favor terminaran con eso. Que ya era suficiente lo que había aportado la gente y suficiente la ayuda que ellos habían hecho”, agregó.

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Finalmente, los organizadores cerraron la recaudación y le avisaron que los fondos serían depositados en su cuenta para ayudar a cubrir los gastos, aunque reiteró que no fue una petición de la familia.

Donaciones y reacciones en redes sociales

La campaña de donaciones cobró relevancia luego de que amigos de Mauro organizaron una colecta a través de plataformas digitales, recibiendo el apoyo de seguidores y conocidos.

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Mauro Menéndez (ig/maahez)

El gesto fue bien recibido por la familia, aunque Osamu aclaró en todo momento que la iniciativa surgió de los amigos de Mauro y no de la familia directa.

“Recibimos mensajes feos de que qué poca vergüenza de nosotros estar pidiendo dinero y la verdad que por eso quiero aclarar que no fuimos nosotros los que hicimos la recaudación de fondos y tampoco tiene nada de malo si lo hubiéramos hecho”, explicó en la entrevista.

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Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, murió a los 30 años (ig/maahez)

Osamu agradeció el apoyo y reconoció los costos elevados del proceso, pero insistió en que la colecta ya debía cerrarse. “Ya estamos muy agradecidos, pero que ya pararan con eso”, enfatizó.

El trasfondo de la tragedia y la solidaridad

El caso de la muerte de Mauro Menéndez generó una ola de solidaridad entre amigos, colegas y seguidores. La familia enfrentó no solo el duelo, sino también la logística de repatriar el cuerpo y realizar los trámites necesarios para darle una despedida en Miami.

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La cadena de mensajes en redes sociales incluyó condolencias, muestras de apoyo y también cuestionamientos sobre la legitimidad de la colecta.

Finalmente, Osamu Menéndez reiteró que la familia no solicitó donaciones, pero agradeció el gesto de quienes buscaron ayudar. La aclaración sirvió para poner fin a la polémica y reconocer la buena intención detrás de la campaña organizada por quienes estimaban a Mauro.

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