México

Una sola rata puede contaminar 10 veces más comida de la que come, según investigadores

Estudios en la CDMX muestran que estos animales llevan bacterias y parásitos en mercados y zonas del Metro, con un impacto sanitario que no deja señal visible de daño

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Las autoridades de salud evaluaron la presencia de roedores en el local - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La convivencia cotidiana entre personas, animales domésticos y roedores en entornos urbanos genera riesgos de contagio documentados por investigadores de la UAM. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una rata contamina diez veces más alimento del que ingiere a través de sus heces, orina y pelo, según el documento Seminar on Public Health Aspects of Rodent Control de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En México, donde investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Autónoma Metropolitana han documentado la presencia de roedores con patógenos en mercados, canales y estaciones del Metro de la Ciudad de México, cada rata urbana representa un riesgo sanitario que va mucho más allá del alimento que roba.

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Un científico con equipo de protección observa placas de Petri y una muestra de carne bajo un microscopio en un laboratorio, mostrando crecimiento bacteriano fluorescente.
Investigadores del IPN detectaron Escherichia coli de origen fecal en puestos de comida junto a las líneas 1, 2, 3, 8, 12 y B del Metro de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La contaminación no ocurre solo cuando una rata toca directamente un alimento. Con sus heces, orina y saliva dejan bacterias y virus sobre superficies, empaques y productos sin dejar señal visible de daño.

Ratas comensales: viven a costa de los desechos humanos y devuelven enfermedades graves, según investigadoras

Gloria Tapia Ramírez, de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), y Consuelo Lorenzo, de la UNAM, publicaron en marzo en la Revista Digital Universitaria de la UNAM el artículo “Estas ratas que ves (y también las que no ves)”.

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Infografía muestra dos ratas en un callejón urbano, detalles de rata noruega y negra, transmisión de patógenos, enfermedades y aumento de la urbanización.
Una infografía ilustra las dos especies de ratas más comunes en las ciudades mexicanas, la noruega y la negra, y explica los riesgos para la salud pública asociados con su presencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el artículo documentan que la rata noruega (Rattus norvegicus) y la rata negra (Rattus rattus), las dos especies más comunes en las ciudades mexicanas, excretan bacterias y virus capaces de causar infecciones de leve a grave en humanos.

A estas especies se les llama roedores comensales porque viven a costa del alimento y refugio que los humanos les proporcionan sin querer, lo que las hace especialmente abundantes en ciudades donde ya vive más del 50% de la población mundial.

Primer plano de una rata marrón clara con grandes orejas sentada sobre un cartón de huevos abierto con seis huevos en un estante de supermercado.
La presencia de roedores en zonas de alta densidad comercial está directamente vinculada a brotes de enfermedades gastrointestinales en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IPN detectó bacterias fecales en salsas de puestos en 181 estaciones del Metro

Investigadores de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN analizaron salsas de puestos callejeros en los alrededores de 181 estaciones del Metro de la Ciudad de México.

Los resultados, publicados en la revista Hospital Medicine and Clinical Management, detectaron Escherichia coli de origen fecal en puestos de las líneas 1, 2, 3, 8, 12 y B.

Estación de metro con un tren naranja estacionado y sus puertas abiertas, varios pasajeros en el andén, señal de Terminal Universidad y Salida
El IPN analizó las condiciones sanitarias de puestos de comida en una de las zonas más transitadas de la Ciudad de México. (Jefatura Gobierno CDMX)

Esta bacteria, presente en las heces de humanos y animales, puede causar diarrea severa, infecciones urinarias y, en casos graves, daño renal.

Todas las muestras superaron los niveles máximos de bacterias permitidos por las normas sanitarias mexicanas.

El 22% de las muestras presentó coliformes totales, bacterias que indican condiciones insalubres en la preparación del alimento, y el 5% registró microorganismos de origen fecal.

El doctor Adrián Fernando Álvarez, del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, explica el mecanismo por el que bacterias como Escherichia coli detectan su densidad poblacional y activan genes de virulencia. (YouTube/@UNAMGlobalMX)

Los investigadores vincularon la contaminación con manipulación incorrecta o uso de materia prima contaminada, condición directamente asociada a la presencia de roedores en zonas de alta densidad comercial.

En México, la calidad sanitaria deficiente de alimentos genera 23 mil casos anuales de enfermedades gastrointestinales, y, a nivel mundial, uno de cada diez habitantes se enferma por la misma razón, según el mismo estudio del IPN.

En México, la calidad sanitaria deficiente de alimentos genera 23 mil casos anuales de enfermedades gastrointestinales de origen bacteriano, según el IPN. (Montaje Infobae)
En México, la calidad sanitaria deficiente de alimentos genera 23 mil casos anuales de enfermedades gastrointestinales de origen bacteriano, según el IPN. (Montaje Infobae)

Las ratas de zonas con infestación pueden enfermar incluso a mascotas de quienes viven cerca

Pablo Miguel Gómez Iriarte, en su tesis de maestría en Ciencias Agropecuarias por la UAM Xochimilco, capturó ejemplares de Rattus norvegicus y Mus musculus a lo largo del Canal Nacional, en las alcaldías Iztapalapa y Coyoacán.

Los análisis detectaron en las pulgas de esas ratas ADN de Bartonella, bacteria asociada a la fiebre por arañazo de gato, y Rickettsia, causante del tifo.

Varias ratas marrones en una calle empedrada cerca de un cubo de basura y una caja de cartón en la Ciudad de México, con taxis y edificios al fondo.
Ratas capturadas en el Canal Nacional de la CDMX portaban Bartonella, bacteria asociada a la fiebre por arañazo de gato, y Rickettsia, causante del tifo, según tesis de la UAM Xochimilco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se identificaron parásitos intestinales capaces de infectar a las personas.

Gómez Iriarte indica que la convivencia cotidiana entre personas, animales domésticos y roedores en ese entorno urbano genera un riesgo real de contagio.

Infografía con título sobre ratas urbanas y riesgo para la salud pública. Ilustra roedores, basura, bacterias, parásitos, medidas de prevención y atención médica.
Una infografía detalla las enfermedades transmitidas por ratas urbanas, como Bartonella y Rickettsia, identificadas en el Canal Nacional de la Ciudad de México por una tesis de la UAM Xochimilco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS advierte a través de un comunicado de prensa que las enfermedades transmitidas por roedores requieren atención médica inmediata y recomienda el manejo higiénico de alimentos como medida preventiva principal.

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