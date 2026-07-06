Mundial 2026: cuánto dinero ganó la Ciudad de México por ser sede

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México calculó una derrama superior a 22 mil 678 millones de pesos tras la jornada futbolística en la capital. (Infobae/Jesús Aviles)

La Canaco de la CDMX estimó que el Mundial de Futbol FIFA 2026 dejará en la Ciudad de México una derrama económica de más de 22 mil millones de pesos, tras concluir la jornada futbolística en la capital, de acuerdo con un comunicado difundido este 6 de julio.

En una evaluación preliminar, el organismo calculó una derrama superior a 22 mil 678 millones de pesos y la creación de alrededor de 80 mil empleos, con beneficios para turismo, hospedaje, comercio, venta de artesanías, restaurantes y bares, según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México.

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El presidente de la Canaco de la CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco agradeció y felicitó a la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, y a personal de la administración capitalina, en especial a las áreas de mantenimiento, limpieza y seguridad, al señalar que la jornada “se desarrollara sin mayores sobresaltos” y se convirtiera en “una auténtica fiesta”, según el boletín.

La cámara empresarial proyectó la llegada de más de 1.1 millones de turistas, con un gasto promedio de hasta 22 mil 500 pesos por visitante, y señaló mejoras en infraestructura urbana como recuperación de espacios públicos, iluminación, áreas verdes y retiro de vendedores ambulantes en zonas como la Alameda Central y áreas cercanas al Estadio Ciudad de México.

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Sobre el ramo de movilidad, la Canaco de la CDMX afirmó que el esquema “Última milla” y el traslado de aficionados al estadio mediante RTP, Metro y Tren Ligero permitieron fluidez en accesos y salidas, con una congestión vehicular “razonable”.

FIFA paga más de 300 millones de pesos a México por su pase a los octavos del Mundial 2026

La bolsa confirmada para México incluye 1.5 millones de dólares para viáticos y gastos operativos de la fase de grupos y USD 15 millones de dólares por llegar a octavos. (REUTERS)

La Selección Mexicana aseguró 16.5 millones de dólares tras clasificar a los octavos de final del Mundial 2026, un ingreso que la FIFA entrega entre bono de participación, apoyo logístico y premio deportivo.

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El nuevo formato de la Copa del Mundo amplió el torneo a 48 selecciones y creó la ronda de dieciseisavos de final. México superó esa instancia después de su partido ante Ecuador y por eso dejó atrás el piso económico reservado para las federaciones que solo llegan a la fase inicial.

La cifra total se compone de dos bolsas. La primera es de 1.5 millones de dólares para viáticos y gastos operativos por disputar la fase de grupos; la segunda corresponde al premio por avanzar hasta octavos de final, que asciende a 15 millones de dólares.

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Esa suma colocó a la Federación Mexicana de Futbol por encima de las selecciones eliminadas en dieciseisavos, ubicadas entre los puestos 17 y 32. Dichos equipos se fueron con 11 millones de dólares, de modo que el avance mexicano representó 4 millones adicionales. El equivalente general de la bolsa ya asegurada es de más de 300 millones de pesos mexicanos.

La selección de México cae 3-2 ante Inglaterra y termina la actividad del Mundial 2026 en el país

La derrota de México 3-2 ante Inglaterra en octavos de final marcó el último partido del Mundial 2026 en territorio nacional. (Photo by Claudia Rosel / AFP)

México cerró su papel como sede del Mundial 2026 con un discurso oficial de orgullo tras la eliminación de la selección ante Inglaterra en octavos de final. El último partido disputado en territorio nacional marcó el fin de un torneo que devolvió al país al centro del futbol internacional y lo convirtió en el primero en albergar partidos de tres Copas del Mundo masculinas.

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La despedida ocurrió este lunes 6 de julio luego de la derrota de México por 3-2 frente a Inglaterra, resultado que clasificó al equipo europeo a cuartos de final, según EFE. Más allá del marcador, el encuentro cerró la participación de las tres ciudades sede mexicanas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.