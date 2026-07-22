México

Morena asegura que Rocha Moya no ha sido detenido porque “no existen pruebas” en su contra

El vicecoordinador de la bancada guinda, Arturo Ávila, señaló que la investigación contra el gobernador requiere más elementos probatorios

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Comunicado de Morena.

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, aseguró que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no ha sido detenido debido a que, hasta el momento, no existen pruebas que sustenten una acción penal en su contra por parte de las autoridades mexicanas.

Durante una conferencia de prensa realizada este martes, el legislador sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa a la espera de que el gobierno de Estados Unidos entregue los elementos probatorios relacionados con las acusaciones formuladas contra el mandatario estatal.

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Ávila afirmó que, si Rocha Moya resulta responsable de algún delito, deberá enfrentar las consecuencias legales, pero insistió en que cualquier procedimiento debe sustentarse en evidencia y respetar los mecanismos previstos en la ley.

Morena asegura que la FGR espera pruebas para avanzar en el caso

Al responder a cuestionamientos sobre por qué el gobernador con licencia no ha sido detenido, el diputado señaló que las autoridades mexicanas aún no reciben la información necesaria para proceder.

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“Seguimos esperando que se manden las pruebas que acrediten una detención con fines de extradición. Si es culpable, que pague”, expresó Ávila al referirse al proceso de cooperación entre ambos países.

El legislador indicó que la solicitud de información se realiza conforme a los mecanismos contemplados en el tratado de extradición entre México y Estados Unidos y manifestó que espera que las autoridades estadounidenses compartan la evidencia que respalde los señalamientos.

¿En qué etapa se encuentra la investigación contra Rubén Rocha Moya?

El caso se mantiene abierto desde que, el pasado 29 de abril, autoridades del Distrito Sur de Nueva York presentaron acusaciones contra Rocha Moya y nueve colaboradores por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa.

Desde entonces, la investigación ha registrado los siguientes hechos:

  • El gobernador solicitó licencia al cargo el 1 de mayo.
  • El 26 de mayo compareció ante el Ministerio Público Federal.
  • La FGR reservó el contenido de esa diligencia hasta 2031.
  • El 8 de julio, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) informó que investiga el caso, pero señaló que no ha encontrado pruebas suficientes para proceder penalmente.
  • Estados Unidos solicitó previamente una detención provisional, trámite que no prosperó por falta de elementos mínimos, según autoridades mexicanas.

FGR desmiente versión sobre Ulises Lara y aclara quién lleva el caso

En medio de la discusión pública, la Fiscalía General de la República también aclaró recientemente que Ulises Lara nunca estuvo al frente de la investigación contra Rocha Moya.

La institución calificó como falsa la versión difundida en algunos medios y precisó que el expediente ha sido integrado desde su inicio por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la FECOR.

La aclaración ocurrió días después de la salida de Lara de la FGR por motivos personales y buscó precisar qué área es responsable de las investigaciones relacionadas con el gobernador con licencia.

Oposición cuestiona el caso y Morena rechaza acusaciones de justicia selectiva

La situación de Rocha Moya ha generado críticas por parte de dirigentes y legisladores de oposición, quienes sostienen que existe un trato distinto respecto de otros casos recientes, como la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, investigado por presunto huachicol fiscal.

Durante la conferencia, Arturo Ávila rechazó esos señalamientos y sostuvo que las investigaciones deben avanzar con base en pruebas, sin importar el partido político de las personas involucradas.

Asimismo, reiteró que Morena ha respaldado que cualquier funcionario o integrante del movimiento responda ante la justicia cuando existan elementos suficientes para ello.

Mientras tanto, el caso permanece sin una definición pública. La FGR mantiene abierta la investigación, pero ha reconocido que hasta ahora no cuenta con pruebas para ejercer acción penal, mientras continúa a la espera de información proveniente de las autoridades estadounidenses. El desarrollo del expediente seguirá siendo uno de los temas de mayor atención en el ámbito político y judicial del país.

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