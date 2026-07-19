Grandes contribuyentes: importante sector para la recaudación de impuestos en México

Los grandes contribuyentes son un sector importante en la recaudación de impuestos del SAT. Crédito: X/ @SATMX

Los grandes contribuyentes —empresas y entidades económicas— son un pequeño sector que aporta una parte importante de los ingresos tributarios de México; son el complemento de los millones de mexicanos que cumplen sus obligaciones con el fisco.

Pese a que son una fracción mínima del padrón nacional, los grandes contribuyentes aportan casi la mitad de la recaudación tributaria federal, lo que los ha convertido en una pieza importante para las finanzas públicas.

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Área estratégica del SAT supervisa a grandes contribuyentes

De acuerdo con el sitio digital EL CEO, ese segmento es supervisado por la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC), una de las áreas más estratégicas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que actualmente encabeza Jennifer Krystel Castillo Madrid.

El trabajo de la AGGC se enfoca en brindar atención y fiscalización a corporativos con ingresos superiores a los mil 500 millones de pesos al año. El alcance incluye a entidades financieras, empresas productivas del Estado y grupos empresariales con estructuras operativas complejas.

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Pemex es parte de los grandes contribuyentes de México. Crédito: X/ @Pemex

¿Quiénes integran el padrón de grandes contribuyentes?

Para 2026, el padrón de grandes contribuyentes quedó integrado por cerca de 16 mil empresas y personas físicas, una cifra que equivale a alrededor de 0.02 por ciento del total de contribuyentes registrados en México.

Aunque representa un grupo reducido, este segmento económico aporta millones al fisco y concentra una parte relevante de la actividad nacional. De acuerdo con el SAT, su tasa efectiva promedio de tributación es de 4.1 por ciento sobre sus ingresos acumulables.

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Algunos de los corporativos más grandes de México son parte de este sector de contribuyentes, entre los que destacan:

Petróleos Mexicanos ( Pemex )

Comisión Federal de Electricidad ( CFE )

América Móvil

Walmart de México y Centroamérica

Fomento Económico Mexicano ( FEMSA )

Grupo Bimbo

Grupo México

BBVA México

Grupo Financiero Banorte

Grupo Bimbo forma parte de los grandes contribuyentes de México. Crédito: X/ @Grupo_Bimbo

¿Qué labor realiza la AGGC al interior del SAT?

La Administración General de Grandes Contribuyentes concentra sus esfuerzos en supervisar operaciones empresariales de alta complejidad y en verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales de los mayores contribuyentes del país.

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Entre sus atribuciones están auditorías especializadas en reestructuras corporativas, precios de transferencia, comercio exterior y operaciones internacionales, rubros que se consideran de alto efecto en la recaudación.

Sin embargo, su trabajo no se concentra en la fiscalización, pues la AGGC también tiene la encomienda de brindar atención especializada a las empresas a través de la gestión de devoluciones de impuestos, compensaciones y otros trámites fiscales complejos.

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Asimismo, la relevancia de esta unidad está en equilibrar una recaudación fiscal eficiente que ayude al fortalecimiento de las finanzas públicas con la certeza jurídica que exigen las compañías responsables de una parte considerable de la inversión y actividad económica de México.

Impuestos recaudados en México durante 2026

De acuerdo con el titular del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Pérez Diagnino, entre enero y junio de 2026, la institución logró recaudar casi tres billones en ingresos tributarios.

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CFE es parte de los grandes contribuyentes, al igual que Pemex. Crédito: X/ @CFEmx

La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) previó que la recaudación tributaria en la primera mitad del año alcanzara los tres billones de pesos, de acuerdo con el calendario de pronósticos de ingresos.

En ese documento adjunto a la LIF, la meta para ese periodo se fijó en tres billones 17 mil 193.9 millones de pesos. Casi se consiguió el objetivo.

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Pese a que millones de mexicanos sostienen buena parte de la recaudación fiscal de México, los grandes contribuyentes juegan un papel muy importante.