México

Grandes contribuyentes: importante sector para la recaudación de impuestos en México

Pese a que los grandes contribuyentes representan un sector minoritario, son relevantes para la recaudación tributaria

Guardar
Google icon
Los grandes contribuyentes son un sector importante en la recaudación de impuestos. Crédito: X/ @SATMX
Los grandes contribuyentes son un sector importante en la recaudación de impuestos del SAT. Crédito: X/ @SATMX

Los grandes contribuyentes —empresas y entidades económicas— son un pequeño sector que aporta una parte importante de los ingresos tributarios de México; son el complemento de los millones de mexicanos que cumplen sus obligaciones con el fisco.

Pese a que son una fracción mínima del padrón nacional, los grandes contribuyentes aportan casi la mitad de la recaudación tributaria federal, lo que los ha convertido en una pieza importante para las finanzas públicas.

PUBLICIDAD

Área estratégica del SAT supervisa a grandes contribuyentes

De acuerdo con el sitio digital EL CEO, ese segmento es supervisado por la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC), una de las áreas más estratégicas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que actualmente encabeza Jennifer Krystel Castillo Madrid.

El trabajo de la AGGC se enfoca en brindar atención y fiscalización a corporativos con ingresos superiores a los mil 500 millones de pesos al año. El alcance incluye a entidades financieras, empresas productivas del Estado y grupos empresariales con estructuras operativas complejas.

PUBLICIDAD

Pemex es parte de los grandes contribuyentes supervisados por el SAT. Crédito: X/ @Pemex
Pemex es parte de los grandes contribuyentes de México. Crédito: X/ @Pemex

¿Quiénes integran el padrón de grandes contribuyentes?

Para 2026, el padrón de grandes contribuyentes quedó integrado por cerca de 16 mil empresas y personas físicas, una cifra que equivale a alrededor de 0.02 por ciento del total de contribuyentes registrados en México.

Aunque representa un grupo reducido, este segmento económico aporta millones al fisco y concentra una parte relevante de la actividad nacional. De acuerdo con el SAT, su tasa efectiva promedio de tributación es de 4.1 por ciento sobre sus ingresos acumulables.

Algunos de los corporativos más grandes de México son parte de este sector de contribuyentes, entre los que destacan:

  • Petróleos Mexicanos (Pemex)
  • Comisión Federal de Electricidad (CFE)
  • América Móvil
  • Walmart de México y Centroamérica
  • Fomento Económico Mexicano (FEMSA)
  • Grupo Bimbo
  • Grupo México
  • BBVA México
  • Grupo Financiero Banorte
Grupo Bimbo forma parte de los grandes contribuyentes que vigila el SAT. Crédito: X/ @Grupo_Bimbo
Grupo Bimbo forma parte de los grandes contribuyentes de México. Crédito: X/ @Grupo_Bimbo

¿Qué labor realiza la AGGC al interior del SAT?

La Administración General de Grandes Contribuyentes concentra sus esfuerzos en supervisar operaciones empresariales de alta complejidad y en verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales de los mayores contribuyentes del país.

Entre sus atribuciones están auditorías especializadas en reestructuras corporativas, precios de transferencia, comercio exterior y operaciones internacionales, rubros que se consideran de alto efecto en la recaudación.

Sin embargo, su trabajo no se concentra en la fiscalización, pues la AGGC también tiene la encomienda de brindar atención especializada a las empresas a través de la gestión de devoluciones de impuestos, compensaciones y otros trámites fiscales complejos.

Asimismo, la relevancia de esta unidad está en equilibrar una recaudación fiscal eficiente que ayude al fortalecimiento de las finanzas públicas con la certeza jurídica que exigen las compañías responsables de una parte considerable de la inversión y actividad económica de México.

Impuestos recaudados en México durante 2026

De acuerdo con el titular del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Pérez Diagnino, entre enero y junio de 2026, la institución logró recaudar casi tres billones en ingresos tributarios.

CFE es parte de los grandes contribuyentes de México. Crédito: X/ @CFEmx
CFE es parte de los grandes contribuyentes, al igual que Pemex. Crédito: X/ @CFEmx

La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) previó que la recaudación tributaria en la primera mitad del año alcanzara los tres billones de pesos, de acuerdo con el calendario de pronósticos de ingresos.

En ese documento adjunto a la LIF, la meta para ese periodo se fijó en tres billones 17 mil 193.9 millones de pesos. Casi se consiguió el objetivo.

Pese a que millones de mexicanos sostienen buena parte de la recaudación fiscal de México, los grandes contribuyentes juegan un papel muy importante.

Temas Relacionados

SATMéxicoImpuestosPemexCFEPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México: las predicciones del tiempo en Bahía de Banderas este 19 de julio

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

México: las predicciones del tiempo en Bahía de Banderas este 19 de julio

Clima: las temperaturas que predominarán este 19 de julio en Guadalajara

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima: las temperaturas que predominarán este 19 de julio en Guadalajara

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Ecatepec

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Ecatepec

¿Cómo estará el clima en Mazatlán?

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

¿Cómo estará el clima en Mazatlán?

Clima hoy en México: temperaturas para Acapulco de Juárez este 19 de julio

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima hoy en México: temperaturas para Acapulco de Juárez este 19 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Zacatecas identifica a nueve de los 10 cuerpos de la jornada violenta: fiscalía ya tiene una línea de investigación

Zacatecas identifica a nueve de los 10 cuerpos de la jornada violenta: fiscalía ya tiene una línea de investigación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 18 de julio: hallan 10 cuerpos en Zacatecas; cinco colgaban de un puente

Fresnillo confirma la muerte de su secretario de Desarrollo Social y un bombero: estarían entre las 10 víctimas de Zacatecas

Hija de Ernesto Ruffo acusa “trato indigno”, pide respetar presunción de inocencia tras audiencia prolongada

Balazos contra domicilio vinculado al medio Adiscusión envían un mensaje, advierte organismo protector de periodistas de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Dónde hay salas IMAX en CDMX para ver La Odisea como Nolan lo desea

Dónde hay salas IMAX en CDMX para ver La Odisea como Nolan lo desea

Denuncia contra Alfonso Obregón, voz de Shrek, podría crecer con dos presuntas víctimas más

Renuncia de una celebridad habría puesto en aprietos a la producción de La Casa de los Famosos México 2026

Revelan cuál era el mayor sueño de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica que murió por un infarto

Vanessa Huppenkothen es hospitalizada de emergencia por una bacteria en sus riñones

DEPORTES

Johan Vásquez regresó al Estadio Olímpico Universitario para el Pumas vs Pachuca por esta razón

Johan Vásquez regresó al Estadio Olímpico Universitario para el Pumas vs Pachuca por esta razón

De la pesadilla al sueño: Julio Ibáñez al borde del llanto tras confirmar asistencia en la final del Mundial 2026

Esta será la última carrera que afronte Checo Pérez en Fórmula 1 antes de las vacaciones de verano

Jürgen Klinsmann, leyenda de Alemania, admite que no entiende cómo México perdió con Inglaterra en el Mundial 2026

Egipto, Cabo Verde e Irán: los posibles rivales de México en la Copa Oro 2027