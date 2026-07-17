El SAT se va de vacaciones: estas son las fechas en las que serán suspendidas algunas actividades administrativas

Un oficinista con camisa y corbata trabaja desde una playa arenosa bajo una sombrilla, con un castillo de arena y una bandera del SAT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) suspenderá plazos y términos administrativos del 20 al 31 de julio de 2026, según la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio.

La medida aplica al primer periodo general de vacaciones del organismo en el año y entra en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el DOF.

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(Youtube/SAT)

Qué plazos quedan pausados

Durante el periodo inhábil no correrán plazos ni términos en los siguientes procedimientos:

Requerimientos emitidos por el SAT

Revisiones fiscales

Procedimientos administrativos en curso

Trámites que requieran intervención directa de la autoridad fiscal

El conteo de días se retomará a partir del lunes 3 de agosto de 2026, desde el punto en que se encontraba antes del inicio del periodo vacacional.

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Las plataformas digitales del SAT permanecerán disponibles durante esos días, al igual que la atención en oficinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las obligaciones del contribuyente no se detienen

El periodo inhábil no equivale a una prórroga automática para los contribuyentes. Las declaraciones mensuales, los pagos de impuestos y las obligaciones fiscales periódicas deben cumplirse en las fechas establecidas, independientemente del receso del organismo.

Las plataformas digitales del SAT permanecerán disponibles durante esos días, al igual que la atención en oficinas.

Las plataformas digitales del SAT permanecerán disponibles durante esos días, al igual que la atención en oficinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alcance para estados y municipios

La resolución contempla que las autoridades estatales y municipales coordinadas en materia fiscal —en términos de los artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF)— podrán adoptar el mismo periodo inhábil.

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Sin embargo, la medida no es automática: cada entidad o municipio deberá publicarlo en su propio órgano o medio de difusión oficial, conforme a sus disposiciones legales y administrativas.

Otros cambios en la misma resolución

La Primera Resolución de Modificaciones a la RMF para 2026 incluyó, además del periodo vacacional, ajustes en estas materias:

Facturación electrónica (CFDI): nuevos controles y causales de restricción temporal para emitir comprobantes

Multas y pagos a plazos: precisiones operativas para contribuyentes en procesos de regularización

Estímulo fiscal a la producción cinematográfica y audiovisual Plataformas y servicios digitales: retenciones de ISR e IVA, y obligaciones para residentes en el extranjero

IEPS: marbetes, precintos y apuestas en línea

Trámites que sí pueden realizarse durante el receso

Trámites presenciales como la generación de la e.firma por primera vez o la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) seguirán disponibles con normalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los plazos administrativos quedan suspendidos, las oficinas del SAT no cerrarán sus puertas entre el 20 y el 31 de julio. Trámites presenciales como la generación de la e.firma por primera vez o la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) seguirán disponibles con normalidad.

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La Oficina Virtual del organismo, que opera mediante videollamada gratuita con cita previa en citas.sat.gob.mx, también permanecerá activa. A través de ese canal pueden realizarse los siguientes trámites:

Generación o renovación de contraseña

Renovación de la e.firma

Actualización de datos fiscales, como cambio de domicilio

Corrección o cambio de nombre

Incorporación o corrección de la CURP

Obtención de la constancia de situación fiscal

Asistencia para recuperar una contraseña

Qué establece la resolución oficial

El documento tiene fundamento en los artículos 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el artículo 33, fracción I, inciso g) del Código Fiscal de la Federación (CFF), y el artículo 14, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

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La regla 2.1.6., fracción III de la resolución establece de forma textual: “El primer periodo general de vacaciones de 2026, comprende del 20 al 31 de julio de 2026“.

La resolución entró en vigor al día siguiente de su publicación y algunas disposiciones prevén fechas específicas de aplicación conforme a sus artículos transitorios.

Segundo periodo vacacional: fechas aún pendientes en el DOF

La regla 2.1.6 de la Resolución Miscelánea Fiscal contempla también un segundo bloque de días inhábiles, que por tradición el SAT ubica en los últimos días de diciembre.

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Sin embargo, la resolución publicada el 9 de julio no fijó aún las fechas exactas de ese segundo periodo.

Se darán a conocer en una publicación posterior en el Diario Oficial de la Federación, conforme el organismo emita la resolución correspondiente.