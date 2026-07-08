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Tener una deuda en el SAT sin saberlo es posible: cómo se genera un crédito fiscal sin que hayas recibido ninguna notificación

El Código Fiscal de la Federación establece que una vez que el SAT deposita un aviso de crédito fiscal en el Buzón Tributario, la notificación se considera realizada al cuarto día hábil, aunque el usuario no entre al sistema

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Un hombre, una mujer y una niña miran una laptop rodeados de documentos SAT de deuda y desalojo; una subasta de inmuebles INDEP con un orador y ofertantes.
El mecanismo es legal, automático y corre en su contra desde el momento en que la notificación se deposita en el Buzón Tributario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un contribuyente mexicano puede tener una deuda registrada ante el SAT sin haber recibido ningún aviso perceptible.

El mecanismo es legal, automático y corre en su contra desde el momento en que la notificación se deposita en el Buzón Tributario, aunque nunca la haya abierto. Así lo establecen el artículo 4 y el artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación (CFF).

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Qué dice la ley cuando la notificación fue irregular

El principio rector en materia fiscal es que ningún acto administrativo puede surtir efectos legales en perjuicio de un particular si no le fue debidamente notificado. Así lo establece el artículo 129 del CFF, que obliga a la autoridad a analizar los vicios de notificación antes de entrar al estudio de fondo del crédito.

El contribuyente puede solicitar la declaración de nulidad de la notificación como agravio principal dentro del recurso que interponga. Si la notificación resulta nula, las gestiones de cobro derivadas de ella también pierden efecto legal.

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Qué es un crédito fiscal y cómo se origina

Ese adeudo puede nacer de dos formas. La primera es la autodeterminación: el contribuyente declara un impuesto —ISR, IVA o IEPS— y no lo paga, con lo que el saldo queda registrado como crédito a su cargo. (Infobae/Jovani Pérez)
Ese adeudo puede nacer de dos formas. La primera es la autodeterminación: el contribuyente declara un impuesto —ISR, IVA o IEPS— y no lo paga, con lo que el saldo queda registrado como crédito a su cargo. (Infobae/Jovani Pérez)

Conforme al artículo 4 del CFF, un crédito fiscal es toda cantidad que el Estado tiene derecho a cobrar por contribuciones, multas o recargos no cubiertos. No se trata de un aviso genérico: es una deuda con monto determinado y exigible.

Ese adeudo puede nacer de dos formas. La primera es la autodeterminación: el contribuyente declara un impuesto —ISR, IVA o IEPS— y no lo paga, con lo que el saldo queda registrado como crédito a su cargo. La segunda ocurre cuando el SAT ejerce sus facultades de comprobación —revisión de gabinete, visita domiciliaria o revisión electrónica— y emite una resolución con el monto adeudado.

También el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) pueden generar créditos fiscales cuando detectan incumplimientos en cuotas de seguridad social o aportaciones para vivienda.

Situaciones que generan el adeudo con mayor frecuencia

Entre las personas físicas, las causas más comunes son las declaraciones presentadas fuera de plazo —el SAT aplica multas automáticas desde el momento en que determina la sanción— y las diferencias en el IVA por errores de cálculo en operaciones con tasas mixtas del 0% y el 16%.

Las inconsistencias entre los ingresos declarados y los depósitos bancarios registrados también activan revisiones. Si la autoridad detecta una brecha, emite una resolución determinativa con el importe a pagar, lo que constituye un crédito fiscal desde ese instante.

En el caso de personas morales, la omisión de retenciones de nómina es uno de los supuestos más graves: si una empresa retiene el ISR de sus empleados pero no lo entera al fisco, ese dinero —que nunca perteneció a la empresa— se convierte en crédito fiscal exigible. Las multas por este concepto pueden alcanzar el 75% del monto omitido.

El Buzón Tributario y la notificación que corre aunque no se lea

Ilustración plana de una persona de espaldas sentada frente a una laptop. Alrededor flotan relojes, papeles, billetes y el logo difuso del SAT, que es visible al fondo.
A partir de ese momento, el plazo de 30 días hábiles para pagar o impugnar el crédito —establecido en el artículo 65 del CFF— comienza a correr sin importar si el contribuyente leyó o no el documento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un contribuyente puede desconocer que tiene una deuda ante el SAT porque el sistema de notificación oficial opera de forma que no exige la lectura efectiva del documento. Cuando el SAT deposita un aviso en el Buzón Tributario, envía una alerta al correo o teléfono registrado. Si el contribuyente no abre la notificación dentro de los tres días hábiles siguientes, el artículo 17-K del CFF la tiene por realizada al cuarto día.

A partir de ese momento, el plazo de 30 días hábiles para pagar o impugnar el crédito —establecido en el artículo 65 del CFF— comienza a correr sin importar si el contribuyente leyó o no el documento. Tener el Buzón Tributario desactivado o con datos de contacto desactualizados no suspende ese plazo.

Cómo crece la deuda y las consecuencias de ignorarla

El crédito fiscal no permanece estático. Se actualiza mensualmente con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y acumula recargos por mora del 2.07% mensual, conforme a la Ley de Ingresos de la Federación vigente en 2026. En 2025, esa tasa era del 1.47%.

Si el plazo de 30 días hábiles vence sin respuesta, el SAT puede iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE). El artículo 156-Bis del CFF faculta a la autoridad para ordenar la inmovilización de cuentas bancarias directamente ante la institución financiera, sin notificar primero al titular. El banco tiene hasta tres días hábiles para ejecutar el bloqueo; solo entonces el SAT avisa al contribuyente.

Las consecuencias adicionales incluyen el bloqueo del sello digital —lo que paraliza la facturación— y una Opinión de Cumplimiento negativa, que puede impedir la celebración de contratos y el cobro de pagos corporativos.

Cómo verificar si existe un crédito fiscal

Cualquier contribuyente puede consultar sus adeudos en sat.gob.mx ingresando con su RFC y contraseña o e.firma, en la sección “Mi Portal → Créditos Fiscales”. Otra vía es revisar la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, prevista en el artículo 32-D del CFF: si el resultado es negativo, hay algún pendiente registrado.

La tercera opción es el Programa de Regularización Fiscal 2026, que permite eliminar hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución para adeudos del ejercicio 2024 y anteriores Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
La tercera opción es el Programa de Regularización Fiscal 2026, que permite eliminar hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución para adeudos del ejercicio 2024 y anteriores Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Opciones de regularización disponibles en 2026

Ante un crédito fiscal determinado, el CFF contempla tres alternativas. La primera es el pago inmediato dentro del plazo de notificación, generando una línea de captura en el Buzón Tributario. La segunda es el pago en parcialidades: el artículo 66 del CFF permite hasta 36 mensualidades con un enganche del 20% del adeudo actualizado.

La tercera opción es el Programa de Regularización Fiscal 2026, que permite eliminar hasta el 100% de multas, recargos y gastos de ejecución para adeudos del ejercicio 2024 y anteriores.

Pueden acceder personas físicas y morales cuyos ingresos totales en 2024 no hayan excedido los $300,000,000 MXN. El pago puede realizarse en una sola exhibición o en hasta seis parcialidades antes del 30 de noviembre de 2026, mediante el trámite en “Mi Portal → Estímulo Fiscal LIF 2026”.

De acuerdo con el artículo 146 del CFF, el crédito fiscal prescribe en un plazo de cinco años contados desde que el pago pudo ser legalmente exigido, aunque ese término puede interrumpirse si el SAT realiza gestiones de cobro notificadas al contribuyente.

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