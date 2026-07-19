Periodontitis: la enfermedad que provoca sangrado de encías y puede causar la pérdida de dientes

Periodontitis: proceso desde el sangrado de encías hasta la pérdida dental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta los tejidos de soporte dental y puede llevar a la pérdida de dientes por falta de control en la higiene bucal, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El avance de la enfermedad suele ser silencioso y las complicaciones aumentan con la edad, lo que representa un reto para los sistemas de salud pública.

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El proceso inicia generalmente con una gingivitis que no recibe tratamiento adecuado.

El sangrado de encías, la recesión gingival y la movilidad dental aparecen de forma progresiva, y pueden pasar desapercibidos en las primeras etapas.

La acumulación de placa bacteriana es el principal detonante, aunque factores como el tabaquismo y la presencia de enfermedades crónicas influyen en la gravedad y la evolución, explica la OMS.

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La OMS estima 1,000 millones de casos graves en el mundo

La OMS estima que 1,000 millones de personas en el mundo padecen periodontopatías graves.

El organismo sostiene que la periodontitis encabeza los problemas de salud bucal global, afectando principalmente a personas mayores de 15 años y aumentando su prevalencia después de los 40 años.

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La organización advierte que la pérdida de dientes suele ser consecuencia de años de enfermedades bucales no controladas, particularmente caries avanzadas y periodontitis.

El acceso limitado a servicios odontológicos y una higiene deficiente agravan la situación en países con menos recursos.

El consumo de tabaco figura entre los factores de riesgo más importantes, junto con la presencia de enfermedades crónicas.

¿Sangrado de encías o movilidad dental? La periodontitis puede avanzar silenciosamente y afectar tu salud general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más del 50% de adultos mexicanos presentan enfermedad periodontal

En México, la Secretaría de Salud informa que más del 50% de los adultos mayores de 20 años presentan alguna forma de enfermedad periodontal.

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El sangrado de encías es la manifestación más temprana, y la dependencia recomienda acudir de inmediato al odontólogo si persiste cualquier inflamación.

Las recomendaciones incluyen cepillado dental al menos tres veces al día, uso diario de hilo dental, alimentación equilibrada, abandono del tabaco y visitas periódicas al dentista.

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El control de la placa bacteriana es fundamental para evitar que la gingivitis evolucione a periodontitis.

Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, en mayor riesgo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) identifica a los adultos mayores, especialmente a quienes viven con diabetes o enfermedades cardiovasculares, como grupo de alto riesgo.

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El IMSS recomienda valoraciones bucales periódicas, con énfasis en la detección de sangrado de encías, movilidad dentaria y halitosis.

La guía clínica del instituto detalla que el tratamiento incluye el control estricto de enfermedades crónicas, la eliminación del tabaquismo y la realización de raspado y alisado radicular por personal profesional.

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Estas intervenciones buscan frenar la progresión de la periodontitis y evitar la pérdida dental.

En México, la Secretaría de Salud informa que más del 50% de los adultos mayores de 20 años presentan alguna forma de enfermedad periodontal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UNAM investiga vínculos entre periodontitis y enfermedades neurológicas

Investigaciones recientes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sugieren un posible vínculo entre periodontitis y enfermedades neurológicas, como el Alzheimer.

La UNAM explica que bacterias y toxinas generadas en la boca pueden alcanzar el cerebro a través del torrente sanguíneo y contribuir a procesos de neuroinflamación, aunque hasta ahora no se ha comprobado una relación causal directa.

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La universidad recomienda mantener una higiene bucal rigurosa y acudir al dentista cada seis meses, pues el cuidado preventivo podría incidir en la reducción de riesgos sistémicos asociados con la periodontitis.

Prevalencia y asociación con la diabetes

En Estados Unidos, MedlinePlus calcula que el 42% de las personas mayores de 30 años viven con periodontitis. La proporción aumenta con la edad y el consumo de tabaco.

El portal destaca que el 60% de quienes viven con diabetes desarrollan enfermedad periodontal, lo que confirma la relación entre ambas patologías.

MedlinePlus aconseja el cepillado dental dos veces al día, el uso regular de hilo dental y las consultas odontológicas anuales como medidas básicas de prevención para toda la población.

Investigaciones recientes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sugieren un posible vínculo entre periodontitis y enfermedades neurológicas, como el Alzheimer. (Europa Press)

Diagnóstico y tratamiento fundamentados en la limpieza profesional

La American Dental Association y la Mayo Clinic coinciden en que el diagnóstico de la periodontitis se realiza mediante sondas periodontales y estudios radiográficos, con el fin de valorar la pérdida ósea y la profundidad de las bolsas gingivales.

El tratamiento se centra en la remoción profesional de placa y cálculo, así como en la educación para una higiene bucal adecuada.

Ambas instituciones reservan el uso de antibióticos para casos específicos y subrayan que el control de factores de riesgo, como el tabaquismo y las enfermedades crónicas, es esencial para evitar complicaciones mayores.