Los puntos amarillos en los ojos pueden ser por sol o por problemas en el hígado: los expertos explican qué dice cada uno sobre tu salud

La pingüécula y la ictericia escleral producen amarillo en los ojos por causas completamente distintas: una se origina en el propio ojo y la otra es un síntoma de daño en el organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mancha amarilla localizada en la esclerótica, la parte blanca del ojo, y una coloración amarilla difusa en ambos ojos, son dos hallazgos distintos que el ojo no entrenado confunde con facilidad.

El primero (pingüécula) lo produce la radiación ultravioleta; el segundo (ictericia), una acumulación de bilirrubina en sangre por falla hepática, de acuerdo con los Manuales MSD, referencia clínica de uso médico mundial.

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Infografía que compara las causas de manchas amarillas en los ojos (pingüécula e ictericia) y reporta 28.383 muertes por enfermedad hepática en México entre enero y septiembre de 2025, según INEGI y Manuales MSD. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distinguirlos importa porque uno es de bajo riesgo y el otro puede ser señal de una enfermedad grave del hígado, órgano que en México causó 28 mil 383 muertes entre enero y septiembre de 2025, según el INEGI.

Las enfermedades del hígado son la cuarta causa de muerte en México, según el INEGI

Las Estadísticas de Defunciones Registradas por el INEGI correspondientes al periodo de enero-septiembre de 2025 ubican a las enfermedades del hígado en el cuarto lugar nacional de causas de muerte.

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Los hombres concentran el 71.8% de esas muertes; las mujeres, el 28.2%.

La ictericia escleral se vuelve visible cuando la bilirrubina supera los 3 miligramos por decilitro, de acuerdo con los Manuales MSD. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los grupos de 45 años y más acumulan la mayor cantidad de decesos.

Pingüécula y pterigión: crecimientos benignos causados por exposición a rayos ultravioleta

La pingüécula es un crecimiento amarillento benigno en la conjuntiva, la membrana que cubre la parte blanca del ojo.

Suele aparecer en el lado más cercano a la nariz y puede contener depósitos de proteínas, grasas o calcio, según la Academia Americana de Oftalmología, no afecta la visión.

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Los trabajadores al aire libre son el grupo de mayor riesgo para desarrollar pterigión por su exposición prolongada a radiación ultravioleta.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El pterigión es una evolución de la pingüécula: tejido carnoso con vasos sanguíneos que puede invadir la córnea, inducir astigmatismo y comprometer la visión si alcanza el centro de la pupila, de acuerdo con la misma Academia.

Tanto la pingüécula como el pterigión se producen por la combinación de exposición a rayos ultravioleta, viento y polvo.

La pingüécula contiene depósitos de proteínas, grasas o calcio, según la Academia Americana de Oftalmología. (Canva)

Es más frecuente en climas soleados, cálidos y secos. Los Manuales MSD lo describen, a través de su portal oficial como un crecimiento carnoso benigno en forma de triángulo que avanza desde la parte blanca del ojo hacia la córnea.

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Un estudio publicado por el Instituto de Investigación Multidisciplinaria Perspectivas Globales reporta que la prevalencia mundial del pterigión es de 10.2%.

La pingüécula se limita a la parte blanca del ojo; el pterigión puede extenderse hacia la córnea e inducir astigmatismo, según los Manuales MSD. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dicha prevalencia está concentrada entre las latitudes 0 y 40 grados, la franja donde México se ubica, y que los trabajadores al aire libre constituyen el grupo de mayor riesgo.

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La ictericia escleral tiñe de amarillo ambos ojos y puede indicar hepatitis, cirrosis o cálculos biliares

La ictericia escleral es la coloración amarilla uniforme y bilateral de la esclerótica. No es una enfermedad: es un signo clínico de hiperbilirrubinemia, es decir, exceso de bilirrubina en sangre.

Los Manuales MSD establecen que la ictericia se vuelve visible cuando la bilirrubina en sangre supera los 3 miligramos por decilitro; el valor normal es inferior a 1 miligramo por decilitro.

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Los grupos de 45 años y más concentran la mayor cantidad de muertes por enfermedades del hígado en México, según el INEGI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bilirrubina es un pigmento amarillo que el organismo produce al degradar glóbulos rojos.

Cuando el hígado, la vesícula biliar o las vías biliares no la eliminan con eficiencia, se acumula en los tejidos.

La esclerótica es uno de los primeros tejidos en mostrar el cambio de color porque absorbe la bilirrubina con facilidad.

Cuando el hígado, la vesícula biliar o las vías biliares no eliminan la bilirrubina con eficiencia, esta se acumula en los tejidos y amarilla los ojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las causas documentadas por los Manuales MSD incluyen hepatitis viral, hepatopatía alcohólica, cirrosis, lesión hepática por fármacos, cálculos biliares, tumores pancreáticos y anemia hemolítica.

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Cómo distinguir una del otra, según la Academia Americana de Oftalmología

Según la Academia Americana de Oftalmología, a través de su portal oficial, indica que la pingüécula produce una mancha localizada en un punto del ojo, generalmente en un solo lado, mientras que la ictericia escleral colorea toda la esclerótica de forma uniforme en ambos ojos, sin irritación ni secreción.

Una infografía detalla las diferencias visuales entre pingüécula e ictericia escleral, con sus síntomas asociados y la recomendación de consultar a un médico, según fuentes médicas especializadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Manuales MSD señalan que la ictericia escleral puede acompañarse de orina oscura, heces de color claro, fatiga intensa o comezón generalizada en la piel, síntomas que indican una posible enfermedad hepática.

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Ante cualquiera de esas señales, la evaluación médica es inmediata, de acuerdo con la institución.