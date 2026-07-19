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Héctor Díaz-Polanco anuncia su salida de la dirigencia de Morena en CDMX: estas son las razones

El académico confirma que se separa de la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal y afirma que continuará realizando labores dentro del movimiento

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El intelectual agradeció a las bases de Morena y a Clara Brugada, afirmó además que permanecerá realizando acciones dentro del movimiento. Crédito: X/@diazpol

Héctor Díaz-Polanco anunció este 19 de julio su salida de la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México, tras difundir un video en el que informa su “separación del cargo” y aseguró que seguirá en tareas del partido.

En el mensaje, Díaz-Polanco afirmó que continuará con sus actividades académicas “incluyendo la edición de un par de libros, y adelantó que realizará otras labores dentro del movimiento. “No me alejo ni un milímetro de mis convicciones y de mi compromiso con la cuarta transformación, dice.

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El dirigente señaló que se mantiene como integrante del Consejo Nacional de Morena y del Consejo Consultivo del partido. También mencionó que el pasado 18 de julio sostuvo una plática con la jefa de Gobierno Clara Brugada, a quien expresó agradecimiento por su apoyo y amistad.

Díaz-Polanco reconoció el respaldo de los secretarios del comité en la capital y del equipo operativo del partido en la CDMX, además de militantes y simpatizantes que lo han acompañado durante su gestión. Morena sigue siendo la esperanza de México, afirmó.

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El intelectual de izquierda que concluye su etapa en CDMX

Héctor Díaz-Polanco, nuevo dirigente Morena CDMX
Nacido en República Dominicana en 1944, Héctor Díaz-Polanco es investigador y profesor emérito del CIESAS. (Facebook Héctor Díaz-Polanco)

El antropólogo y político Héctor Díaz-Polanco anunció el cierre de su etapa al frente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la CDMX, cargo para el que fue elegido en noviembre de 2024 para el periodo 2024-2026.

Díaz-Polanco, nacido en República Dominicana en 1944, es investigador y profesor emérito del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y ha publicado libros y ensayos sobre antropología, etnicidad, movimientos indígenas, marxismo y política latinoamericana. Su trayectoria lo ubica como una figura intelectual de la izquierda mexicana y latinoamericana.

En la vida partidista, el académico integra desde 2012 el Consejo Consultivo de Morena y fue el primer presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, responsabilidad que ocupó de 2012 a 2020. También fue diputado local en el Congreso de la Ciudad de México por representación proporcional entre 2021 y 2024, periodo en el que presidió la Mesa Directiva de 2021 a 2022.

Entre sus participaciones públicas destaca su actividad en 2008 en la defensa del petróleo mexicano, cuando formó parte del Comité de Intelectuales en Defensa del Petróleo junto con Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis.

Morena en el Congreso de la CDMX defiende las obras del Mundial 2026

Una de las mayores polémicas de la remodelación de la estación Hidalgo fue la instalación de candelabros con un costo máximo de 56 mil pesos por pieza
Morena en el Congreso de la CDMX defendió las obras del gobierno de Clara Brugada por el Mundial 2026 y afirmó que dejan beneficios permanentes para la ciudad. (Gobierno de la Ciudad de México )

La bancada de Morena en el Congreso de la CDMX defendió las obras realizadas por el gobierno de Clara Brugada con motivo del Mundial 2026 y sostuvo que la inversión deja beneficios permanentes para la ciudad, no solo para el torneo, en medio de críticas de PAN y Movimiento Ciudadano por presunta opacidad y mala gestión.

Legisladores oficialistas pusieron sobre la mesa tres cifras para sostener esa postura: 3.7 millones de visitantes, una derrama estimada de entre 46 mil y 50 mil millones de pesos, y 23 mil millones destinados a infraestructura pública. La bancada aseguró que esos datos muestran un saldo favorable para la capital.

Durante la conferencia dominical “La Chilanguera” del pasado 12 de julio, Morena afirmó que el llamado Mundial social” permitió que los capitalinos hicieran suyo el evento. La fracción parlamentaria repitió el mensaje de la Jefatura de Gobierno: las remodelaciones no se hicieron como obras exclusivas para la justa, sino como proyectos permanentes que el Mundial aceleró.

Para respaldar esa versión, la Comisión de Seguimiento al Mundial organizó un recorrido de transparencia para los 66 diputados locales con el fin de revisar parte de las más de 2 mil obras concluidas. La invitación, dijeron, buscaba responder a los cuestionamientos sobre el estado de los trabajos.

La bancada guinda criticó que la oposición casi no acudió. Según expusieron en la conferencia, del PAN asistió uno de sus 15 diputados y de Movimiento Ciudadano solo acudió una legisladora.

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