Por qué la remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX empezará hasta 2027

Por qué la renovación de la Línea 3 será hasta 2027 (Jefatura Gobierno CDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) se prepara para realizar una segunda intervención total en una de sus líneas, el Gobierno de la Ciudad de México presentó el plan de trabajo para remodelar la Línea 3 del Metro CDMX. Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la CDMX, compartió detalles de cómo se realizarán las obras.

Algo que dejó en claro es que las maniobras empezarán hasta 2027, es decir que en lo que resta del 2026 no se prevén trabajos que puedan afectar a los usuarios. Sin embargo, las autoridades pidieron a la población estar atentos a la información oficial de las autoridades para este proyecto.

PUBLICIDAD

El plan del Gobierno capitalino busca renovar vías, sistemas y trenes sin cerrar estaciones este año ni suspender de forma prolongada el servicio, una decisión con la que la administración de Clara Brugada intenta evitar un escenario como el de la Línea 1. La inversión estimada para la intervención supera los 40 mil millones de pesos y el proyecto contempla la compra de 45 trenes nuevos para sustituir toda la flota actual de la ruta Indios Verdes-Universidad.

¿Por qué la Línea 3 del Metro será renovada hasta 2027?

Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la CDMX, explicó cómo será la etapa de intervención en la Línea 3 del Metro durante las obras de remodelación para evitar afectaciones a los usuarios (X/ @ClaraBrugadaM)

Según las autoridades capitalinas, a partir de julio se analizarán las empresas que participen en la invitación a la coinversión para la remodelación de la Línea 3. Se tiene contemplado que las obras se financien parcialmente por el gobierno capitalino y la otra parte por la empresa que obtenga el derecho de coinversión. Y para ello, se plantearon una serie de fechas para la recepción de propuestas y la aprobación.

PUBLICIDAD

En el calendario que presentó la jefa de gobierno junto con la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi), a partir del 14 de julio se hicieron públicos los lineamientos del proyecto y la fecha límite para la inscripción será el 20 de julio. Para el mes de agosto se llevará a cabo el proceso de aclaraciones y respuestas a las solicitudes presentadas y el fallo final será hasta el 14 de septiembre de 2026. Es decir que hasta el mes de septiembre se sabrá el nombre de la empresa que participará en las obras de remodelación integral.

Debido a que se tiene contemplado trabajos de reemplazo de vías, equipos de comunicaciones y obras para corregir hundimientos por fallas geológicas, a parte de septiembre se diseñará el plan de intervención para definir en qué estaciones se empezarán los trabajos.

PUBLICIDAD

Según las autoridades capitalinas, a partir de julio se analizarán las empresas que participen en la invitación a la coinversión para la remodelación de la Línea 3 (Jefatura Gobierno CDMX)

Es por ello que las obras se tienen previstas para 2027; sin embargo, aún no hay una fecha exacta del inicio de los trabajos, pero se espera que conforme se aproxime la fecha se informará a la ciudadanía.

Estas son las fechas importantes antes del inicio de la remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX:

Publicación de la Invitación: 19 de junio de 2026

Publicación de los Lineamientos: 14 de julio de 2026

Periodo de registro de Interesados: Hasta el 20 de julio de 2026

Presentación de solicitudes de aclaraciones: 7 de agosto de 2026

Respuesta a solicitud de aclaraciones: 14 de agosto de 2026

Presentación de Propuestas de los Proponentes: 31 de agosto de 2026

Fallo del Procedimiento de Selección: 14 de septiembre de 2026

La obra en la Línea 3 se hará por tramos y en horarios de menor operación

Clara Brugada sostuvo que el plan incluye la rehabilitación y modernización de todas las estaciones de la línea. En ese contexto, afirmó: “Todo esto se va a hacer sin que se cierre ninguna estación del Metro este año. Quiero ser enfática informando que este año ninguna estación de esta Línea 3 cerrará, ni el servicio se va a interrumpir”.

PUBLICIDAD

Gobierno CDMX confirmó la realización de obras de modernización en la Línea 3 (Jaqueline Viedma/ Infobae México)

La jefa de Gobierno también fijó el horizonte de arranque para el próximo año. “Les pido a los compañeros de Movilidad, del Metro y de Finanzas, les pido que arranquemos en 2027, lo más pronto posible, para avanzar en todo lo que implica la renovación integral del Metro”.

El modelo de intervención, según explicó la administración capitalina, está diseñado para reducir afectaciones a los usuarios. La ejecución de los trabajos se concentrará principalmente en las noches, fines de semana y por tramos, con el objetivo de limitar las interrupciones a horarios específicos y a los días indispensables.

PUBLICIDAD

Ese esquema marca una diferencia frente a la renovación de la Línea 1, que implicó una suspensión del servicio de más de un año. En la Línea 3, la apuesta oficial es evitar un cierre prolongado y mantener la operación mientras avanza la modernización.