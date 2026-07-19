Políticos de la 4T defienden viaje de Sheinbaum al partido final de la Copa del Mundo

La candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo sonríe en un acto oficial mientras una multitud de simpatizantes de Morena ondea banderas en un evento. (Infobae México )

Tras la confirmación de asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al último partido de la Copa Mundial 2026 por invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, la mandataria ha sido blanco de críticas por parte de sus opositores. Sin embargo, figuras de la Cuarta Transformación (4T) han salido en su defensa, argumentando razones diplomáticas y de Estado.

Las reacciones negativas ante el anuncio del viaje no se hicieron esperar. Uno de los primeros en pronunciarse fue Simón Levy Dabbah, exsubsecretario de Turismo federal, quien arremetió contra la mandataria desde su cuenta en X:

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“Hoy termina el Mundial de futbol. Se va la fiesta del futbol, para que continúe la verdadera fiesta. Esta noche, será la noche triste de Claudia Sheinbaum. Pasó de gastar un boleto en Delta de 700 dólares a 70 mil dólares por viajar con el avión del ejército. ¿Para qué tanto sermón?“.

Por su parte, la diputada panista del Congreso capitalino, América Rangel, señaló que, ya que la presidenta estará de frente a Trump, debería aprovechar la situación para:

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Exigirle pruebas contra Rubén Rocha Moya .

Demostrarle que en México no gobiernan los cárteles .

Decirle que no acepta su injerencismo .

Preguntar por quién se llevó al Mayo Zambada.

“¿O todo era puro jarabe de pico?”, cuestionó Rangel. Esto en referencia a algunas de las crisis que enfrenta el gobierno federal, pues Rocha Moya, junto a otros nueve políticos, enfrenta acusaciones del Departamento de Justicia de Nueva York por presuntos vínculos con el crimen organizado.

A las críticas se sumó Luis Felipe Calderón, hijo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y de la actual diputada Margarita Zavala. A través de X, criticó que a la mandataria “se le hizo fifí asistir a la inauguración del Mundial” realizada el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, afirmando que regaló su boleto para la ceremonia a una joven por supuesto temor a una rechifla.

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Calderón cuestionó que Sheinbaum sí acuda al juego definitivo: “Por lo visto se le hace más austero viajar a la final más costosa de la historia, en la ciudad más cara del mundo”, y agregó en tono sarcástico: “¡No vayan a pensar que en México no fue a ninguno por temor a la rechifla, eh!”.

La 4T justifica el viaje como una misión diplomática

Ante los ataques, diversos militantes de Morena respaldaron a Sheinbaum. El diputado federal Arturo Ávila defendió su presencia en la clausura del Mundial 2026, señalando que la visita tiene un carácter estrictamente diplomático. Explicó que se enmarca en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, y destaca la participación de México como país sede junto con Canadá, cuyo primer ministro, Mark Carney, también estuvo presente.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó su asistencia al evento de clausura del Mundial 2026. (Crédito: Presidencia)

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas de Morena, Citlalli Hernández Mora, también respaldó la asistencia de Sheinbaum al partido final entre Argentina y España, calificando a la oposición como “la más mezquina, miserable y obtusa” a través de sus redes sociales.

Ambos políticos morenistas hicieron hincapié en la diferencia de contextos entre la inauguración y la clausura:

La inauguración: Sheinbaum cedió su entrada a una niña y optó por ver los partidos de la selección mexicana en espacios públicos, en respuesta a los altos costos de los boletos y como muestra de cercanía con la ciudadanía.

La clausura: Responde a una invitación de Donald Trump en el marco de la relación diplomática entre los tres países anfitriones y la agenda de México en Norteamérica.

Ávila describió la actuación de la mandataria durante el torneo como llevada a cabo “con serenidad, firmeza, conocimiento de la investidura que representa y plena conciencia del país que gobierna”.

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Morena denuncia “nado sincronizado” y red de desinformación

Los defensores de la 4T no solo justificaron el viaje, sino que acusaron a la oposición de orquestar ataques sistemáticos. Arturo Ávila acusó a diversas figuras de “intoxicar” y “deformar” la información en lugar de ejercer una crítica legítima. En su publicación, señaló directamente a Ricardo Salinas Pliego, Carlos Loret de Mola, Javier Negre y López San Martín de formar parte de “una red de bots, trolls y amplificadores digitales” que convierten actos de Estado en campañas de odio contra México.

En esta misma línea, la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, denunció en ‘X’ que un grupo de “opinadores” y cuentas digitales operan un “ecosistema” coordinado de desinformación. Alcalde señaló que el viaje a Estados Unidos fue el detonante que activó un libreto repetido de ataques.

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Foto: Captura de pantalla

La funcionaria sostuvo que cada vez que Sheinbaum tiene proyección internacional, aparecen “exactamente las mismas cuentas” con mensajes similares: “Cambian las palabras, pero el libreto es el mismo. Nado sincronizado”. Según Alcalde, esto no es crítica política espontánea, sino un mecanismo que “vive de fabricar indignación, amplificar mentiras y convertir cualquier buena noticia para México en una narrativa de odio”.

Alcalde anunció que el próximo miércoles, durante su programa Derecho de Réplica, expondrá el funcionamiento detallado de esta red mediática y digital para revelar quiénes inician y amplifican estas campañas.

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