El Dr. Salvador Guerrero Chiprés es el Coordinador General del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.

Una escuadra competitiva estructura sus triunfos a partir de un guardián central capaz de ordenar la retaguardia, prever los embates del adversario y aceitar el engranaje colectivo.

La seguridad de una metrópoli obedece a esa misma dinámica táctica: ninguna estrategia obtiene la victoria de forma aislada. Ese eje lo representa la videovigilancia mixta, potenciada mediante el convenio firmado entre el Rector de la Universidad Anáhuac, Cipriano Sánchez García, y el C5 de la Ciudad de México.

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Con este acuerdo, la institución académica aporta su capital de responsabilidad social al sumar 12 cámaras perimetrales al programa Aliados C5, mientras el Centro de Comando conduce las maniobras desde el banquillo, define los desplazamientos y distribuye el flujo de información oportuna.

Como todo plantel de alta competencia, la alianza establece su fuerza en el compromiso compartido. El propio Rector lo definió con precisión: un C5 óptimo está en la disposición ciudadana de involucrarse en el diseño de un entorno pacífico.

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Sistemas de alerta temprana y vigilancia, incluyendo altavoces y cámaras, se encuentran listos en la Ciudad de México para el próximo simulacro nacional. (Jefatura Gobierno CDMX)

La vinculación entre ambas instituciones aproxima al Centro de Comando con las nuevas generaciones, sectores juveniles habituados a las herramientas tecnológicas, llamados a asumir un rol protagónico en la prevención del delito.

Aliados C5 es una estrategia impulsada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, cuya directriz prioriza la suma voluntaria de herramientas de vigilancia particulares y empresariales a una robusta alineación conformada por casi 119 mil 700 cámaras públicas. Cada nuevo lente representa un efectivo extra en tareas de contención, cobertura y recuperación del espacio público.

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El marcador actual ya evidencia resultados de la cooperación. En aquellas zonas donde las empresas —entre ellas Oxxo y Walmart— sumaron sus ojos digitales se ha registrado hasta una reducción de 70% en los reportes de incidencia delictiva.

Las cámaras de los taxis se conectan al C5 del Edomex (especial)

La bitácora internacional convalida esta disposición táctica: el modelo de Londres consolidó un esquema de primer orden con una red superior a las 600 mil cámaras de origen público y privado interconectadas de manera armónica.

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Así como un líder en la cancha brinda equilibrio, templanza y certidumbre durante los 90 minutos de juego, este lazo entre la Universidad Anáhuac y el C5 vigoriza la videovigilancia mixta mediante la fusión de inteligencia, tecnología y participación civil.

La alianza estratégica ensancha las oportunidades de un contraataque coordinado, veloz e inteligente, colaborando a la construcción de entornos seguros.

Salvador Guerrero Chiprés @guerrerochipres