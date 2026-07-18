Asociación que denunció a Pedro Sola se deslinda del hospital para perros visitado por Ventaneando

El comunicador convivió con perros e incluso los acarició (Imagen Ilustrativa Infobae)

La asociación Va por sus derechos, que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra Pedro Sola y otros conductores de Ventaneando, se deslinda de la Fundación Yaakunah: el hospital veterinario que el programa visitó como parte de su estrategia de sensibilización tras la polémica por comentarios que incitaban al envenenamiento y disparo contra perros y sus dueños.

En X, la organización fue directa: “La vida y la dignidad animal no se lavan ni se compran con croquetas. Nos deslindamos de quien recibió este donativo que no está relacionado con la denuncia, pues esta continúa su proceso hasta que las autoridades determinen”. Junto al mensaje, adjuntaron el comunicado de TV Azteca en el que la televisora anunciaba que trabajaría con asociaciones y refugios de animales.

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El presentador Pedro Sola aparece sentado en un set de televisión. Viste camisa, corbata y saco oscuro. Gesticula con las manos en varias tomas, y en una de ellas sostiene un teléfono móvil. Una barra gráfica en pantalla lo identifica y anuncia que ofrece una disculpa pública. El fondo es verde claro y borroso. Se trata de una emisión televisiva donde el presentador emite una declaración formal.

El hospital abrió sus puertas a Pedro Sola para el recorrido que Ventaneando transmitió el 17 de julio y cuyo reportaje completo se anunció para el lunes siguiente.

La denuncia penal de Va por sus derechos se interpuso el 11 de julio ante la FGJCDMX por hechos que la organización considera podrían constituir delitos relacionados con la presunta apología del maltrato animal. La acción derivó de las declaraciones de Sola del 6 de julio, cuando afirmó en televisión que le daban “ganas de aventarles una carne envenenada” a los perros en espacios públicos y que quienes los pasean en carriolas le daban “ganas de darles un balazo”.

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El hospital defiende su decisión de recibir a Ventaneando

El Hospital Veterinario reaccionó a críticas por recibir a Pedro Sola (Captura de pantalla/FB)

Ante la avalancha de críticas en redes, la administración de Yaakunah respondió con un comunicado institucional. “Es nuestro objetivo como institución promover el bienestar animal, a través de la concientización y educación de la población. Es por ello que recibimos al equipo de Ventaneando, con el fin de educar a los miembros y transmitirles información valiosa e importante acerca del cuidado y respeto por los seres vivos", argumentó el hospital.

A quienes acusaron a la clínica de aceptar la visita por interés económico, la institución respondió: “Para nosotros no es relevante limpiar o no el nombre del programa. Sin embargo, esto abre puertas para que a las personas que sí nos interesa el bienestar animal seamos escuchadas”.

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Un influencer suma otra denuncia contra Yaakunah

Hospital Veterinario Yaakunah reacciona a críticas tras recibir a Pedro Sola (Hospital Veterinario Yaakunah/ IGtiopedritosola)

La visita de Ventaneando al hospital trajo una capa adicional de presión. El creador de contenido Edgardo Arredondo (@dada88) publicó en X: “Qué horror todo este circo... pero por cierto en ese lugar MATARON a mi gatita cuando la llevamos a esterilizar. No lleven ahí a sus mascotas”. El mensaje acumuló reacciones de usuarios y defensores de animales.

En Google, las reseñas del hospital muestran experiencias divididas. Algunos usuarios reportan mal diagnóstico, cobros por servicios innecesarios y pérdidas de mascotas atribuidas a errores médicos. Otros destacan el trato del personal y el trabajo de rescate y adopción de la fundación.

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La denuncia de Va por sus derechos sigue su curso ante la fiscalía capitalina. Hasta el momento, no existe información oficial sobre la apertura de una carpeta de investigación ni sobre responsabilidades penales determinadas contra Sola o Pati Chapoy.