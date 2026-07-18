Casas Club para adultos mayores en CDMX: a qué servicios tiene derecho cada residente y cómo solicitar ingreso

El único requisito que marca la diferencia es estar empadronado en la demarcación donde se solicita el ingreso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Casas del Adulto Mayor en la CDMX: centros diurnos gratuitos que pocas personas conocen y cómo inscribirse en tu alcaldía

La Ciudad de México opera una red de centros diurnos gratuitos para personas de 60 años o más que incluye atención médica, tres comidas al día, psicología, terapia física y talleres culturales, sin cuota de inscripción ni mensualidad. Se llaman Casas del Adulto Mayor o Casas Club, los administran las alcaldías y la mayoría de quienes podrían beneficiarse no sabe que existen.

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El único requisito que marca la diferencia es estar empadronado en la demarcación donde se solicita el ingreso. El trámite se hace de forma presencial y sin costo en la Dirección de Atención al Adulto Mayor de cada alcaldía, con cuatro documentos: identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y certificado médico.

Ariadna Montiel/Facebook

Qué ofrece una Casa del Adulto Mayor

El modelo más documentado, el de la Alcaldía Venustiano Carranza, opera de 8:00 a 18:00 horas e integra en un solo espacio: supervisión de director médico, atención psicológica, terapia física y ejercicio diario, talleres culturales y manualidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos centros están diseñados para personas autosuficientes que viven solas o cuya familia trabaja durante el día. No son asilos ni residencias permanentes: funcionan en horario diurno y el adulto mayor regresa a su domicilio al cierre.

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El modelo más documentado, el de la Alcaldía Venustiano Carranza, opera de 8:00 a 18:00 horas e integra en un solo espacio: supervisión de director médico, atención psicológica, terapia física y ejercicio diario, talleres culturales y manualidades, activación física y baile, pláticas de salud y prevención, y tres comidas al día con colaciones y plan nutricional supervisado.

No existe cuota de inscripción ni mensualidad. El acceso es prioritario para residentes empadronados en la alcaldía, por lo que conviene confirmar disponibilidad de cupo antes de acudir.

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Centros documentados por alcaldía

Venustiano Carranza — Casa del Adulto Mayor Benito Juárez, ubicada en Fray Servando Teresa de Mier s/n, colonia Aeronáutica Militar. Horario: 8:00 a 18:00 horas. Cuenta con jardines, sala de usos múltiples y director médico responsable.

Iztacalco — La alcaldía opera tres centros. La Casa “Elena Poniatowska” se localiza en Calle Uno s/n, entre Talleres Gráficos y Guadalupe, colonia Pantitlán, con horario de 8:00 a 15:00 horas. Las casas “Las Rosas” (Playa Villas del Mar s/n esquina Playa Regatas, Parque de las Rosas) y “Mi Barrio” (Plaza Benito Juárez y Oriente 102, colonia Gabriel Ramos Millán) atienden de 8:00 a 20:00 horas.

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Iztapalapa — La Casa del Adulto Mayor Aculco se encuentra en Calle Alfonso Toro 1254, colonia Sector Popular. Horario de 8:00 a 18:00 horas. Ofrece tres comidas, supervisión médica, psicología, terapia física y talleres recreativos.

Coyoacán — La Casa de las 3Rs “Pioneras de la Transformación”, inaugurada en abril de 2026 en la colonia Pedregal de Santo Domingo, integra una casa de día para adultos mayores dentro de un complejo de 7,000 metros cuadrados. Además de los servicios habituales, el recinto cuenta con laboratorio clínico, mastografía, consultorios médicos, odontológicos y ginecológicos, atención psicológica y rehabilitación física.

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Espacios de 2026 que también incluyen casa de día

En 2026 operan tres: la Utopía Mixiuhca en Iztacalco (Viaducto Río de la Piedad 6, Granjas México, de 9:00 a 18:00 horas todos los días), la Utopía La Heroica en Venustiano Carranza —con casi 100,000 metros cuadrados, laboratorio clínico y geriatría— y la Utopía Cen Tlalli Ocotepec en Magdalena Contreras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Utopías —complejos comunitarios gratuitos del gobierno de Clara Brugada Molina— incorporan una Casa de Día específica para adultos mayores que enfrentan soledad o aislamiento.

En 2026 operan tres: la Utopía Mixiuhca en Iztacalco (Viaducto Río de la Piedad 6, Granjas México, de 9:00 a 18:00 horas todos los días), la Utopía La Heroica en Venustiano Carranza —con casi 100,000 metros cuadrados, laboratorio clínico y geriatría— y la Utopía Cen Tlalli Ocotepec en Magdalena Contreras, inaugurada a finales de junio de 2026, con más de 30,000 metros cuadrados.

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A diferencia de las Casas del Adulto Mayor, las Utopías no requieren empadronamiento en la alcaldía para el acceso general a sus instalaciones.

Cómo inscribirse: el trámite paso a paso

El personal de trabajo social realiza una entrevista de ingreso, abre el expediente y asigna fecha de inicio según los cupos disponibles. No se cobra ningún concepto en este proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso es el mismo en todas las alcaldías. Se acude de forma presencial a la Dirección de Atención al Adulto Mayor de la alcaldía de residencia y se presentan estos documentos en original:

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Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional)

CURP impresa y actualizada

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibo de luz, agua, teléfono o predial)

Certificado médico vigente

El personal de trabajo social realiza una entrevista de ingreso, abre el expediente y asigna fecha de inicio según los cupos disponibles. No se cobra ningún concepto en este proceso.

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