México

CNDH pone en duda a organizaciones de derechos humanos en informe sobre Ayotzinapa, relatora de la ONU llama a respetar a defensores

La polémica crece luego de que el organismo mexicano de derechos humanos exculpara al Ejército por la desaparición de los 43 normalistas en 2014, a pesar de que más de 10 años de investigación así lo indiquen

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REUTERS/Oscar Guerrero
REUTERS/Oscar Guerrero

El más reciente informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa, generó gran polémica al exculpar al Ejército mexicano de participar en la desaparición de los 43 normalistas ocurrida en 2014 en Iguala, Guerrero, pero no fue lo único que reportó el organismo, también deslegitimó el trabajo de las organizaciones civiles que han participado en las investigaciones en los últimos 10 años.

En ese contexto, la relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Andrea Bolaños Vargas, cuestionó la recomendación 208VG/2026 e hizo un llamado “a las autoridades mexicanas a respetar la labor de las personas defensoras de DDHH”.

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La funcionaria escribió a través de sus redes sociales que en la última recomendación publicada por el organismo de derechos humanos, se incluyó “un apartado dirigido contra las organizaciones civiles que acompañan a las familias de las víctimas, desacreditando su labor”.

El señalamiento de la relatora no se limita a una diferencia de criterio. En su publicación, remarcó “con carácter de urgencia” que el derecho a promover, proteger y defender los derechos humanos está amparado y que los Estados tienen la obligación de actuar sin demora frente a la estigmatización y criminalización de quienes ejercen esa labor.

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El mensaje coloca el foco en un punto sensible del caso Ayotzinapa. Durante años, las familias de los 43 normalistas han estado acompañadas por organizaciones civiles, expertos independientes y mecanismos de investigación que documentaron irregularidades, omisiones y posibles responsabilidades de agentes del Estado. Por eso, el cuestionamiento a esas organizaciones no se leyó como una nota al pie, sino como una toma de posición dentro de una disputa más amplia sobre qué versión de los hechos debe prevalecer, sobre todo porque la CNDH nombró su propia versión: “Anti Verdad Histórica”.

En ese marco, la relatora de la ONU apuntó de forma directa a la necesidad de cesar “toda forma de estigmatización y descrédito” contra personas defensoras de derechos humanos. También pidió garantizar un entorno seguro y propicio para su trabajo.

Captura de pantalla de la imagen compartida por la relatora de la ONU a través de su cuenta en X. (@@AndreaBV_SR_HRD)
Captura de pantalla de la imagen compartida por la relatora de la ONU a través de su cuenta en X. (@@AndreaBV_SR_HRD)

El documento trastoca una herida que permanece latente

La publicación de Bolaños Vargas subrayó otro punto de fondo: la recomendación, dijo, deslegitima el trabajo que realizaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.

No se trata de instancias marginales ni de actores improvisados. Su participación fue parte de los esfuerzos más visibles para desmontar versiones oficiales previas, revisar pruebas y abrir rutas de investigación.

Ese señalamiento cobra fuerza porque el caso Ayotzinapa no arrastra solo una deuda judicial, sino también una larga batalla por la narrativa. Cada documento, informe, recomendación o pronunciamiento entra de inmediato a una zona de disputa.

En 2025, estudiantes de diversas Escuelas Rurales protestaron a las afueras del Campo Militar 1, esto en exigencia por justicia por los 43 estudiantes desaparecidos en el año 2014. FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM
En 2025, estudiantes de diversas Escuelas Rurales protestaron a las afueras del Campo Militar 1, esto en exigencia por justicia por los 43 estudiantes desaparecidos en el año 2014. FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

El pronunciamiento de la ONU eleva la presión sobre las autoridades mexicanas

La intervención de Andrea Bolaños Vargas eleva el costo del debate para las autoridades mexicanas porque traslada la polémica a un plano internacional. Ya no se trata solo de una discusión interna entre organismos, expertos y colectivos acompañantes, ahora surge el posicionamiento de una relatora de la ONU advirtiendo que el Estado debe actuar sin demora frente a la estigmatización de personas defensoras.

Ese pronunciamiento también devuelve al centro una pregunta que el caso arrastra desde hace años: si la prioridad institucional está puesta en garantizar verdad y justicia para las víctimas o en disputar el sentido de las investigaciones previas.

En su recomendación, la CNDH insistió en que su papel es el de garantizar la búsqueda de la verdad para las víctimas y reiteró que su prioridad son las familias de los jóvenes, sin embargo, su versión contradice años de investigación independiente.

En su llamado final, la relatora del organismo internacional pidió respeto para la labor de las personas defensoras y exigió que se detenga el descrédito en su contra.

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