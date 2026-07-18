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Cambian las tarifas para ingresar a las zonas turísticas de Tulum: cuándo entran en vigor y cuánto costarán

El documento establece beneficios económicos para quienes recorran el Parque del Jaguar, el Parque Nacional Tulum y la Zona de Monumentos Arqueológicos

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Zona Arqueológica de Tulum Crédito: INAH

Uno de los sitios más visitados de México contará con un nuevo esquema de cobros y estímulos fiscales para el acceso a sus principales espacios arqueológicos, naturales y culturales en Tulum, Quintana Roo, luego de la publicación de un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que establece una reducción en las tarifas para visitantes nacionales y extranjeros.

La medida busca fortalecer la actividad turística de la región, facilitar el acceso al patrimonio nacional, así como contribuir a la conservación de las áreas protegidas.

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El anuncio ocurre en un contexto en el que Tulum enfrenta afectaciones relacionadas con la presencia de sargazo en sus costas y una menor llegada de visitantes registrada durante los últimos meses debido a diversos factores como el sobreprecio en la zona. Ante este panorama, las autoridades plantearon ajustes en los costos de entrada como una estrategia para incentivar la afluencia de turistas y mantener la competitividad del destino en el caribe mexicano.

El documento establece beneficios económicos para quienes recorran el Parque del Jaguar, el Parque Nacional Tulum y la Zona de Monumentos Arqueológicos. Estos espacios forman parte de una región considerada de relevancia ambiental, histórica y cultural, donde se busca equilibrar la protección de los ecosistemas con el aprovechamiento sustentable.

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¿Cuándo entrarán en vigor los nuevos precios en Tulum?

Las modificaciones comenzarán a aplicarse a partir del 20 de julio de 2026 y tendrán vigencia durante los ejercicios fiscales de 2026 y 2027. La disposición fue emitida después de que el Ejecutivo Federal determinara otorgar estímulos fiscales y establecer tarifas específicas para el ingreso a distintas zonas que integran el Parque del Jaguar.

El área reúne espacios con diferentes figuras de protección. Entre ellos se encuentra el Parque Nacional Tulum, declarado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 1981, con una superficie de 664.32 hectáreas destinada a preservar sus ecosistemas y recursos naturales.

También incorpora la región conocida como Jaguar, declarada Área de Protección de Flora y Fauna mediante decreto del 27 de julio de 2022, con una extensión superior a las 2 mil hectáreas. Además, incluye la Zona de Monumentos Arqueológicos Tulum-Tancah, reconocida desde 1993 para proteger uno de los asentamientos mayas más importantes de la costa del Caribe.

Infografía con información sobre tarifas de acceso a Tulum, México. Muestra pirámides, selva, playa, jaguar. Incluye secciones sobre Parque Nacional, Región Jaguar, Zona Arqueológica, visitantes y residentes.
Una infografía detalla las nuevas tarifas de ingreso para visitantes nacionales y extranjeros, y el descuento del 100% para residentes en las zonas protegidas de Tulum, México, con vigencia a partir de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas serán las tarifas para ingresar a las zonas protegidas

Los nuevos precios contemplan pagos diferenciados según la nacionalidad de las personas visitantes y establece descuentos mediante estímulos fiscales. El objetivo es reducir la carga económica del acceso, principalmente para quienes llegan desde otros países, y favorecer la llegada de viajeros sin afectar las acciones de conservación.

  • Acceso al Parque del Jaguar:
    • Visitantes extranjeros: 100 pesos mexicanos.
    • Visitantes nacionales: 0 pesos mexicanos (acceso gratuito).
  • Parque Nacional Tulum:
    • Visitantes extranjeros: 65 pesos mexicanos.
    • Visitantes nacionales de lunes a sábado: 30 pesos mexicanos.
    • Visitantes nacionales los domingos: 0 pesos mexicanos.
  • Zona de Monumentos Arqueológicos de Tulum:
    • Visitantes extranjeros: 100 pesos mexicanos.
    • Visitantes nacionales: 50 pesos mexicanos.
  • Pago unificado por acceso al Parque Nacional Tulum y la Zona Arqueológica de Tulum:
    • Personas nacionales de lunes a sábado: 80 pesos mexicanos.
    • Personas extranjeras: 165 pesos mexicanos.

Además, las personas residentes del municipio que acrediten dicha condición tendrán una preferencia económica equivalente al 100 por ciento de los derechos correspondientes, por lo que no deberán realizar pago alguno.

Parque del Jaguar busca fortalecer la conservación y el turismo sustentable

El decreto señala que el Parque del Jaguar representa un espacio donde convergen la protección ambiental, la preservación cultural y las actividades recreativas. Su administración contempla acciones para conservar la biodiversidad, proteger los bienes arqueológicos y mejorar las condiciones para la visita pública.

Para impulsar estos objetivos se establecieron acuerdos de colaboración entre instituciones como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica.

La estrategia busca que la operación turística contribuya al desarrollo económico regional mediante diversas acciones, al tiempo que mantiene la protección de los recursos naturales. Con los nuevos incentivos, las autoridades esperan consolidar a Tulum como un destino atractivo para visitantes nacionales e internacionales, especialmente durante una etapa marcada por retos para el sector turístico.

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