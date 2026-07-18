Orbelín Pineda regresa a México como el fichaje bomba de Monterrey para el Apertura 2026

El jugador regresa a México luego de su participación en el Mundial 2026. (REUTERS/Henry Romero)

Tras semanas de intensas negociaciones, rumores en el viejo continente y una enorme expectativa por parte de los aficionados regiomontanos, se ha hecho oficial: Orbelín Pineda es nuevo refuerzo de los Rayados de Monterrey para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

La directiva de la Sultana del Norte concretó una de las operaciones más complejas y llamativas de los últimos años, logrando repatriar al talentoso mediocampista ofensivo de 30 años, quien militaba en el AEK de Atenas del fútbol de Grecia.

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Con este movimiento de gran calibre, la escuadra albiazul no solo debilita el mercado europeo para los futbolistas aztecas, sino que se posiciona de forma automática como el rival a vencer y el máximo candidato al título en el balompié nacional.

El mediocampista llega a la sultana del norte para poder regresar a la Pandilla a los primeros puestos de la Liga MX. (TW Rayados)

El regreso del “Maguito” a México: Los detalles de una transferencia millonaria

El retorno de Orbelín Pineda al territorio mexicano obedece a un esfuerzo económico sin precedentes por parte del club regiomontano. El mediocampista guerrerense firmó un contrato multianual en transferencia definitiva tras llegar a un acuerdo total con el conjunto de Atenas, donde era una de las piezas fundamentales bajo el esquema del cuerpo técnico.

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La necesidad de Monterrey por apuntalar su medio campo con un jugador desequilibrante, dinámico y con probada experiencia internacional fue la clave para que se aceleraran las gestiones.

Pineda aportará al esquema del equipo velocidad en las transiciones, visión de campo y esa cuota de gol llegando desde la segunda línea que tanto buscaba la plantilla para este certamen. El “Maguito” portará los colores de la Pandilla con el firme objetivo de mantener su nivel de selección nacional y conquistar una nueva estrella en la Liga MX.

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El jugador viene procedente del futbol griego. (Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

La trayectoria completa de Orbelín Pineda

La carrera profesional de Orbelín Pineda Alvarado ha estado marcada por el éxito constante, la regularidad y una notable capacidad para salir campeón en prácticamente todas las instituciones que ha defendido desde su debut en el Máximo Circuito.

Querétaro F.C. (2014 - 2015): Surgido de las fuerzas básicas de los Gallos Blancos, debutó en la Primera División en 2014. Su dinamismo y frescura llamaron la atención de inmediato, consolidándose como titular a muy temprana edad y alcanzando una histórica final de liga en el Clausura 2015 al lado de figuras como Ronaldinho.

C.D. Guadalajara (2016 - 2018): Fue adquirido por las Chivas en una transferencia millonaria. En la escuadra tapatía se convirtió en el motor del medio campo, siendo pieza angular en la época dorada bajo el mando de Matías Almeyda.

Cruz Azul (2019 - 2021): Pasó a las filas de la Máquina Celeste, manteniendo su estatus de jugador de élite y contribuyendo a romper la sequía de títulos de liga del conjunto de La Noria.

Celta de Vigo (2022): Dio el salto al fútbol de Europa con el conjunto español en LaLiga, teniendo una breve participación y pocos minutos en el terreno de juego.

AEK de Atenas (2022 - 2026): Emigró al fútbol de Grecia a petición de Matías Almeyda. En el balompié helénico recuperó su mejor versión, convirtiéndose en el Jugador del Año de la liga local y disputando competiciones europeas como la UEFA Europa League.

C.F. Monterrey (2026 - Presente): Regresa formalmente a México como el refuerzo estelar del Apertura 2026.

Su paso por la Máquina lo impulsó en el futbol mexicano. (EFE/ José Méndez/Archivo)

Los campeonatos de Orbelín

A lo largo de su trayectoria en clubes y selección nacional, Orbelín Pineda ha cosechado una importante cantidad de campeonatos colectivos e individuales:

Con Chivas: 1 Liga MX (Clausura 2017), 1 Copa MX (Clausura 2017), 1 Supercopa MX (2016) y 1 Liga de Campeones de la Concacaf (2018).

Con Cruz Azul: 1 Liga MX (Guard1anes 2021), 1 Supercopa de la Liga MX (2019) y 1 Leagues Cup (2019).

Con AEK de Atenas: 1 Superliga de Grecia (2022-23) y 1 Copa de Grecia (2022-23).

Con la Selección Mexicana: 2 Copas Oro de la Concacaf (2019 y 2023) y participación activa en la Copa del Mundo de la FIFA.

Distinciones individuales: Nombrado el MVP (Jugador Más Valioso) de la Superliga de Grecia en la temporada 2022-23.

Calendario de Rayados de Monterrey

Orbelín Pineda se integrará de inmediato a los entrenamientos del club. La afición regiomontana podría ser testigo de sus primeros minutos en el terreno de juego muy pronto, considerando el apretado e importante calendario que le espera a Monterrey en las siguientes semanas entre el torneo local y la competencia binacional:

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Jornada 2 - Liga MX: vs. Cruz Azul (Visitante) — Sábado 25 de julio, 2026

Jornada 3 - Liga MX: vs. Atlas (Visitante) — Sábado 1 de agosto, 2026

Fase de Grupos - Leagues Cup: vs. Orlando City (Visitante) — Miércoles 5 de agosto, 2026

Fase de Grupos - Leagues Cup: vs. Inter Miami (Visitante) — Sábado 8 de agosto, 2026

Jornada 4 - Liga MX: vs. Atlético de San Luis (Local) — Sábado 15 de agosto, 2026

