Denuncian que Tren Maya de carga afectará el agua en la península de Yucatán, exigen que se realicen estudios de impacto ambiental

Imágenes satelitales del impacto de la deforestación en la Selva Maya provocada por la construcción del Tren Maya. Crédito: Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

La decisión del Gobierno Federal de convertir el Tren Maya en un sistema de carga despierta preocupación por sus posibles efectos sobre el agua en la península de Yucatán. La organización ambiental Sélvame Mx advirtió que el nuevo uso del tren, destinado a movilizar hidrocarburos y mercancías, podría poner en riesgo el Gran Acuífero Maya, una de las reservas de agua subterránea más grandes del mundo.

El Gran Acuífero Maya abastece de agua a millones de personas y sostiene un extenso sistema de cuevas inundadas (cenotes). “Su conservación constituye un asunto de seguridad hídrica nacional y no únicamente un tema ambiental”. Exigen que, antes de cualquier avance en la obra, se presenten estudios de impacto ambiental específicos para la infraestructura de carga.

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Arranca la construcción de la infraestructura de carga

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio el banderazo de salida a las obras para la construcción de la infraestructura de carga del Tren Maya en abril de 2025. El objetivo oficial es que el sistema ferroviario transporte pasajeros y mercancías para fortalecer el desarrollo del sureste mexicano.

Sheinbaum afirmó que el tren de carga permitirá que los productos del sureste y de otras regiones tengan una transportación eficiente, y destacó que el proyecto representa la recuperación del transporte ferroviario tanto para personas como para mercancías.

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La presidenta detalló que el Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles de la Secretaría de la Defensa Nacional estará a cargo de la obra, la cual se vinculará con el desarrollo del Puerto Progreso, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Marina. Además, el sistema de carga tendrá una estación en Palenque que conectará con el Tren Interoceánico.

El comandante del Agrupamiento de Ingenieros, general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, informó que la obra se ejecutará en dos etapas durante dos años y medio, generando 26 mil 200 empleos directos.

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Inauguración de los tramos 6 y 7 del Tren Maya en 2024. Crédito: Cuartoscuro

Riesgo de derrames y afectaciones al subsuelo

La infraestructura para el transporte de carga no se limita al uso de las vías existentes. El proyecto incluye terminales multimodales, patios ferroviarios, almacenes y nuevos ramales, lo que implica un aumento considerable en el tránsito de trenes de alto tonelaje. Esta modificación supone retos técnicos y ambientales distintos a los del servicio de pasajeros.

El suelo de la península es kárstico y altamente poroso. En él existen cavernas, conductos subterráneos y cenotes interconectados. El incremento del peso transportado genera mayor presión mecánica sobre la infraestructura y el terreno. Además, la posibilidad de accidentes operativos con materiales peligrosos o contaminantes aumenta con el tipo de mercancías proyectadas, como hidrocarburos.

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Exigen transparencia en estudios y participación ciudadana

Sélvame MX demandó que las autoridades presenten públicamente las manifestaciones de impacto ambiental de toda la infraestructura adicional del sistema de carga. También piden la publicación de estudios geológicos, hidrogeológicos y de riesgo para cada nuevo patio, terminal y ramal.

El colectivo solicita que se evalúen de manera integral los efectos acumulativos del proyecto, sumando las obras ya existentes y las nuevas intervenciones. Insisten en la necesidad de un programa independiente de monitoreo ambiental del Gran Acuífero Maya y de la biodiversidad durante la construcción y operación del tren.

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El ingeniero Guillermo D. Christy recolecta muestras de agua junto a una columna de acero rellena de concreto instalada para proporcionar apoyo a una parte de la vía del Tren Maya, dentro del sistema de cavernas Aktun Tuyul, el domingo 3 de marzo de 2024, en las afueras de Playa del Carmen, México. La construcción de este ferrocarril en la península mexicana de Yucatán está destruyendo rápidamente muchas de las cavernas subterráneas y depósitos de agua, llamados cenotes, que ya se encuentran amenazados por el desarrollo y el turismo masivo. (AP Foto/Rodrigo Abd)

En un comunicado, Sélvame MX señala: “La prevención siempre será menos costosa que la remediación”. Consideró que el desarrollo de infraestructura como el Tren Maya debe sujetarse a los más altos estándares científicos, ambientales y de transparencia.

Afectaciones a la biodiversidad y corredores biológicos

El incremento de trenes de carga puede generar ruido, vibraciones y fragmentación del hábitat. El comunicado resalta la presión sobre corredores biológicos utilizados por especies prioritarias para la conservación, como el jaguar y el tapir. El aumento del tránsito ferroviario puede dificultar el movimiento de la fauna y alterar los ecosistemas locales.

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La organización exige mecanismos efectivos de participación ciudadana y acceso a la información. Defienden que el desarrollo económico debe avanzar de manera compatible con la protección del patrimonio natural. Mientras no existan estudios y evaluaciones ambientales transparentes y acumulativas, piden frenar la ampliación del Tren Maya para carga.