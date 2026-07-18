Así vivió el sismo de 7.4 a casi 40 metros un joven sobre torre en Chiapas: “No paro de temblar, estuvo potente” | VIDEO

El temblor de 7.4 este viernes 17 de julio de 2026 sorprendió a un trabajador arriba de una torre eléctrica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El sismo de 7.4 que sacudió Chiapas la mañana del 17 de julio sorprendió a Alex Gordillo mientras trabajaba a 35 metros de altura en una torre de telecomunicaciones en Tuxtla Gutiérrez, una escena que mostró con claridad cómo el movimiento telúrico interrumpió actividades cotidianas en el sur de México y expuso a trabajadores en zonas de alto riesgo.

El temblor ocurrió a las 08:48 horas del centro de la República, con epicentro en la costa chiapaneca, a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, de acuerdo con los datos atribuidos al Servicio Sismológico Nacional en el texto fuente. La sacudida se sintió en distintos municipios del estado y obligó a miles de personas a detener por unos momentos sus labores.

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En el caso de Gordillo, el sismo lo alcanzó mientras daba mantenimiento habitual a unos equipos instalados sobre una torre ubicada en el Libramiento Sur de la capital chiapaneca. Por la altura y el movimiento de la estructura, no pudo bajar de inmediato y tuvo que esperar a que pasara la parte más intensa del temblor para evitar una caída.

Alex Gordillo quedó expuesto al movimiento en la parte más alta de la estructura

Un joven grabó cómo vivió el fuerte temblor de 7.4, el más fuerte del enjambre sísmico en Chiapa, con una risa nerviosa asombrò su calma y buena actitud ante el hecho

Un video difundido en redes sociales mostró al trabajador todavía sobre la torre, con casco blanco, chaleco reflejante y un arnés amarillo como parte de su equipo de seguridad. Desde ahí relató el miedo que sintió durante el movimiento telúrico y la dificultad para mantener la calma mientras la estructura se sacudía.

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Su testimonio quedó registrado en una frase breve y directa: “No paro de temblar. Estoy aquí en la torre. Se sacudió bien sabroso. Estuvo potente el temblor, potente potente. 35 metros nada más”. La declaración describió tanto el efecto físico del sismo como la tensión emocional del momento.

El trabajador era un especialista en mantenimiento de torres de telecomunicaciones y realizaba esa labor de manera regular. Según el texto fuente, llevaba tres años en ese oficio y nunca había enfrentado una experiencia similar.

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Gordillo explicó que, si el sismo se sintió fuerte a nivel de piso, en la punta de la estructura el bamboleo resultó todavía más intenso. La descripción coincidió con la percepción de riesgo que generó la grabación, donde se observó que permanecía sujeto a gran altura mientras esperaba condiciones más seguras para descender.

El trabajador pudo bajar por su propio pie después del temblor

El dato central del episodio fue que Alex Gordillo no cayó ni resultó lesionado pese a quedar atrapado temporalmente en lo alto de la torre durante el sismo. El equipo de seguridad que portaba y la resistencia de la estructura evitaron que el hecho pasara de un susto extremo a un accidente grave.

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Tras el movimiento, pudo bajar por su propio pie, sano y salvo. El episodio quedó como una de las escenas más llamativas asociadas al temblor de ese viernes, no por daños materiales reportados en el texto, sino por la condición en la que lo sorprendió el fenómeno natural.

La torre se localizaba en el Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, una de las zonas mencionadas en el relato sobre la jornada sísmica en Chiapas. Ahí, el trabajador atendía tareas de mantenimiento cuando comenzó la sacudida que detuvo brevemente la rutina de los habitantes del sur del país.

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El texto también subrayó que el joven describió lo ocurrido como “algo fuera de serie”. Esa valoración partió de su experiencia acumulada en un trabajo de altura donde el riesgo es parte cotidiana de la jornada, pero donde no había vivido antes un terremoto de esa magnitud en la parte más alta de una estructura.

La escena permitió dimensionar el efecto del sismo más allá de la cifra de magnitud. Mientras muchas personas buscaron una zona segura en casas, oficinas o en la calle, Gordillo quedó sujeto a una torre de telecomunicaciones, expuesto al vaivén de la estructura en un punto donde cualquier error podía tener consecuencias mayores.

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El terremoto de 7.4 dejó así una imagen precisa de la vulnerabilidad de ciertos oficios frente a los fenómenos naturales. En este caso, la combinación de experiencia, equipo de protección y resistencia de la torre permitió que el trabajador superara el episodio sin lesiones.

El sismo de 7.4 ocurrió a las 08:48 horas del 17 de julio y tuvo epicentro en la costa de Chiapas, a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.

Alex Gordillo fue sorprendido por el temblor mientras trabajaba en una torre de telecomunicaciones a 35 metros de altura en el Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez.

El trabajador llevaba tres años en ese oficio, nunca había vivido una situación similar y logró descender sano y salvo después del movimiento.

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El Sismologico Nacional reportó que el más fuerte fue de magnitud 7.4, localizado a 135 km al suroeste de Ciudad Hidalgo Chiapas, exactamente a las 08:48:38 con latitud 14.162 y longitud -93.287 con una profundidad de 10.0 km.