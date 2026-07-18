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¿España o Argentina? Hidalgo, el famoso delfín mexicano, ya tiene su favorito para ganar el Mundial 2026

El animal se volvió viral antes de que iniciará la Copa del Mundo al dar el pronóstico entre México y Sudáfrica en el juego inaugural

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Su pronóstico dividió opiniones entre aficionados españoles y argentinos, quienes reaccionaron con humor en redes sociales.

La cuenta regresiva para conocer al nuevo campeón del mundo está por terminar. Este domingo 19 de julio, España y Argentina protagonizarán la esperada Final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva York, donde una de las dos selecciones levantará el trofeo más importante del futbol. Mientras especialistas, exjugadores y aficionados realizan sus pronósticos, un inesperado protagonista volvió a robarse los reflectores en redes sociales: el delfín mexicano Hidalgo.

El mamífero marino, que habita en el parque acuático Dolphin Discovery de Quintana Roo, se convirtió en una sensación durante la Copa del Mundo gracias a sus peculiares predicciones sobre distintos encuentros del torneo. Ahora, a unas horas del partido por el título, volvió a emitir su pronóstico y desató todo tipo de comentarios.

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A través de un video compartido en la cuenta oficial de TikTok del parque, se observa a una de las entrenadoras interactuando con Hidalgo para conocer cuál es su selección favorita para conquistar el Mundial.

El delfín de Quintana Roo volvió a convertirse en tendencia tras elegir a su favorito para conquistar el título entre España y Argentina.
El delfín de Quintana Roo volvió a convertirse en tendencia tras elegir a su favorito para conquistar el título entre España y Argentina.

Durante la dinámica, la entrenadora menciona primero a España. En ese momento, el delfín mueve la cabeza de arriba hacia abajo, señal que habitualmente utiliza para indicar una respuesta afirmativa. Posteriormente, al escuchar el nombre de Argentina, el animal mueve la cabeza de un lado a otro, interpretándose como una respuesta negativa.

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Con esa reacción, Hidalgo señaló a España como su candidata para conquistar la Copa del Mundo y evitar que la Albiceleste consiga el bicampeonato mundial.

La publicación no tardó en hacerse viral y acumuló miles de reproducciones e interacciones en apenas unas horas. Como era de esperarse, aficionados de ambos países inundaron la sección de comentarios con mensajes cargados de humor.

El jugador sudafricano Jayden Adams (d) avanza con el balón este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutiérrez
El jugador sudafricano Jayden Adams (d) avanza con el balón este jueves, durante un partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica en el estadio Ciudad de México (México). EFE/ Sashenka Gutiérrez

Entre los seguidores argentinos aparecieron frases como “Anulo mufa”, “Ojalá no le pegue” y “Me estaba cayendo bien”, mientras que otros usuarios bromearon asegurando que prepararían “ceviche”, “escabeche” o “sashimi de Hidalgo” si su pronóstico terminaba acertando.

Del lado español, los aficionados celebraron la elección del delfín y expresaron su confianza en que el peculiar “oráculo” vuelva a acertar. Comentarios como “Hidalgo sabe” se multiplicaron rápidamente, aumentando la expectativa rumbo al partido más importante del torneo.

¿Qué tan confiables han sido sus predicciones?

La peculiar dinámica realizada en un parque acuático de Quintana Roo se volvió tendencia entre los aficionados al futbol.
La peculiar dinámica realizada en un parque acuático de Quintana Roo se volvió tendencia entre los aficionados al futbol.

Aunque Hidalgo ha ganado popularidad durante el Mundial 2026, su historial de aciertos ha sido irregular.

Uno de sus pronósticos más destacados ocurrió en una de las semifinales, cuando acertó al señalar a Argentina como ganadora de su compromiso. Sin embargo, también tuvo fallos importantes, como cuando anticipó una victoria de Francia sobre España, resultado que finalmente no ocurrió.

Por ello, sus predicciones son consideradas únicamente una actividad recreativa para entretener a los aficionados y no representan ningún tipo de análisis deportivo o garantía sobre el resultado final.

La respuesta llegará en la cancha

Argentina vs España: día, hora y canal TV en Perú del partido por la gran final del del Mundial 2026
Argentina vs España: día, hora y canal TV en Perú del partido por la gran final del del Mundial 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Más allá de las apuestas, estadísticas y curiosas predicciones como la de Hidalgo, todo se resolverá este domingo cuando el balón comience a rodar en Nueva York.

España intentará conquistar un nuevo campeonato mundial, mientras que Argentina buscará defender con éxito el título obtenido cuatro años atrás y convertirse en bicampeona del mundo.

El encuentro arrancará a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el MetLife Stadium, sede de la gran Final del Mundial 2026. Los aficionados podrán seguir la transmisión a través del Canal 5 de TUDN, Azteca 7 o mediante la plataforma de streaming ViX Premium.

Mientras llega el silbatazo inicial, Hidalgo ya emitió su veredicto. Ahora será el turno de España y Argentina de demostrar sobre el terreno de juego si el famoso delfín mexicano acertó una vez más o si su predicción quedará únicamente como una divertida anécdota de esta Copa del Mundo.

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