México

Sheinbaum se desmarca del informe de la CNDH que deslinda a la Defensa de la desaparición de los 43 normalistas: “No sabíamos que lo iban a publicar”

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, revisará la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

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Mujer de cabello oscuro en un podio de madera con dos micrófonos. Viste un traje azul y sonríe. Hay un escudo dorado en el podio y una imagen borrosa en el fondo
Claudia Sheinbaum sonríe desde un podio con micrófonos mientras aclara la nula participación del gobierno federal en la recomendación de la CNDH. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre la reciente recomendación de 867 páginas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual desestima las investigaciones del GIEI y la CoVAJ acerca del caso Ayotzinapa.

Durante su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’ de este lunes, Sheinbaum aclaró que su gobierno no tuvo ninguna injerencia en la elaboración ni en la publicación del documento, señalando incluso que desconocían cuándo saldría a la luz. Sin embargo, precisó que esto no implica necesariamente una postura a favor o en contra del contenido.

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Ante este escenario, ordenó a la Secretaría de Gobernación realizar un análisis profundo de dicho informe.

Información en proceso...

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