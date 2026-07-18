Binomios caninos del Ejército mexicano reciben medalla Héroes Caninos de Venezuela por labores de rescate

El Gobierno de Venezuela otorgó un reconocimiento al agrupamiento de ayuda humanitaria Yumare, integrado por elementos del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, así como a sus binomios caninos, por las labores de búsqueda y rescate que realizaron tras los sismos registrados recientemente en ese país sudamericano.

Las autoridades venezolanas entregaron la medalla Héroe de Venezuela al personal militar mexicano y la presea Héroes Caninos de Venezuela a los perros rescatistas que participaron en la misión, en reconocimiento a su trabajo para localizar sobrevivientes entre los escombros.

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El agrupamiento mexicano arribó a Venezuela menos de 24 horas después de la emergencia y permaneció durante dos semanas realizando operaciones de rescate en edificios colapsados.

¿Por qué Venezuela condecoró al Ejército mexicano?

Durante una entrevista para Telediario Mediodía, el comandante del agrupamiento, Alejandro Gómez, explicó que el reconocimiento fue otorgado por el Gobierno venezolano debido a los resultados obtenidos por la misión mexicana durante las labores de ayuda humanitaria.

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“Debido a la labor realizada por el agrupamiento de ayuda humanitaria, el Gobierno de Venezuela otorgó a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional la medalla Héroe de Venezuela. Los binomios caninos también fueron reconocidos con la presea Héroes Caninos de Venezuela por su participación crucial”, señaló.

Fueron enviados a ese país un total de 22 perros de distintas corporaciones mexicanas para apoyar en las labores de búsqueda ante la emergencia. Video: Cruz Roja Mexicana

El mando militar destacó que las Fuerzas Armadas mexicanas tienen entre sus principales misiones brindar apoyo a la población tanto dentro como fuera del país cuando ocurre una emergencia.

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“El ADN de las Fuerzas Armadas es apoyar, ayudar y tender la mano tanto a nivel nacional como internacional”, afirmó.

Asimismo, subrayó que el éxito de la operación fue resultado del trabajo coordinado entre las distintas instituciones que integraron el agrupamiento Yumare.

Los resultados de la misión mexicana

Por su parte, el comandante Marco Antonio Vázquez informó que el personal mexicano logró rescatar con vida a dos personas, entre ellas un niño de nueve años, además de localizar con vida a dos perros atrapados tras los derrumbes.

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Los elementos mexicanos también participaron en la recuperación de 92 cuerpos, como parte de las labores de búsqueda realizadas durante las dos semanas que permanecieron en territorio venezolano.

Foto: X/@CruzRoja_MX

El mando explicó que uno de los mayores desafíos fue el tiempo, ya que las primeras horas después de un desastre son fundamentales para encontrar sobrevivientes.

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“El equipo trabajó ininterrumpidamente durante dos semanas en áreas colapsadas, enfrentando condiciones diferentes en cada edificio debido a los distintos tipos de derrumbes y materiales”, detalló.

El papel de los binomios caninos

Entre los protagonistas de la misión destacaron los binomios caninos Cabrio y Brindis, quienes participaron directamente en la localización del menor de nueve años rescatado con vida.

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Por esa intervención también fueron reconocidos en México con las distinciones Valor Heroico y Mérito Militar, además de recibir la presea Héroes Caninos de Venezuela.

Los mandos militares explicaron que el adiestramiento de los perros comienza cuando tienen alrededor de cuatro meses de edad.

Durante ese proceso atraviesan una etapa de socialización junto con perros adultos y, mediante ejercicios de observación y evaluación, se determina cuál será su especialidad.

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Dependiendo de sus habilidades, los binomios pueden ser entrenados para la detección de explosivos, búsqueda de narcóticos, protección personal o búsqueda y rescate de personas.

El comandante Marco Antonio Vázquez señaló que la vida operativa de estos ejemplares suele ser de aproximadamente seis años, aunque puede variar según la raza y sus condiciones físicas.

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Al concluir su etapa de servicio, los perros son entregados en adopción para garantizarles una vida tranquila y con los cuidados necesarios después de años de trabajo.

La condecoración otorgada por Venezuela representa un reconocimiento internacional al trabajo realizado por el agrupamiento Yumare y a la preparación de los binomios caninos mexicanos, cuya intervención permitió salvar vidas durante una de las emergencias más importantes registradas recientemente en ese país.