Hacienda ordena cobrar 46 millones por el uso de Campo Marte en el Mundial 2026: pide comprobar el pago

Campo Marte, Ciudad de México. Foto: wikicity.com

La Secretaría de Hacienda ordenó cobrar 46.1 millones de pesos por el uso del Campo Marte durante la Copa Mundial FIFA 2026, luego de que una empresa ligada a una televisora obtuvo el permiso para explotar comercialmente el recinto sin contraprestación, según documentos exhibidos por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad tras un reclamo de vecinos de Polanco y Chapultepec.

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), órgano desconcentrado de Hacienda, notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional que el costo por utilizar los 40 mil metros cuadrados del campo militar durante 39 días ascendía a 46 millones 71 mil 827 pesos con IVA incluido.

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El plazo para acreditar el pago concluyó el 7 de julio, sin que el oficio dirigido a la Defensa demuestre que el monto haya sido cubierto por la empresa Televisa ni precise si corresponde a la empresa organizadora, a la propia Defensa o a un posible convenio de reembolso no publicado.

La Secretaría de Hacienda ordenó cobrar 46.1 millones de pesos por el uso del Campo Marte durante la Copa Mundial FIFA 2026| MMCI

Contrato sin pago y reclamos vecinales activaron la denuncia

La organización MCCI documentó que la empresa The Mates Contents, responsable del festival Campo Marte 26 Santander, obtuvo el uso gratuito del inmueble federal tras firmar el 19 de febrero de 2026 un convenio con las secretarías de Defensa y Turismo.

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La cláusula tercera del contrato establecía que “no mediará contraprestación a cargo de ‘LAS PARTES’”, lo que permitió la explotación comercial del recinto sin pago alguno, en un evento privado con boletos desde 400 hasta 24 mil pesos y una expectativa de ingresos superior a 500 millones de pesos.

Este esquema provocó una disputa jurídica impulsada por vecinos, quienes promovieron amparos desde el 20 de mayo de 2026 para exigir la cancelación del evento por incumplimientos normativos y ausencia del Programa Especial de Protección Civil ante la alcaldía Miguel Hidalgo.

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La autoridad local confirmó que el trámite no fue realizado allí, mientras que la Secretaría de Turismo se ostentó como organizadora ante dependencias federales y de la CDMX, aunque el contrato indicaba un evento privado.

Hacienda determinó el monto tras la difusión pública del caso

La estimación de 46.1 millones de pesos, emitida el 8 de junio de 2026 en el oficio DGUI/SGUAI/0843/2026 del INDAABIN, se basó en un dictamen valuatorio de julio de 2025 y en información proporcionada por la propia Defensa sobre el aforo y las características del evento.

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El cálculo abarcó cuatro rubros: actividades gastronómicas, expo-arte, actividades deportivas y recreativas, con el monto más alto asignado a la zona gastronómica: 23 millones 40 mil pesos por 11,575 metros cuadrados.

La documentación exhibida por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad muestra que, hasta la emisión del oficio, la empresa organizadora había utilizado el Campo Marte sin pagar renta, seguridad exterior ni contraprestaciones por entradas o patrocinios, pese a que el evento proyectaba ingresos millonarios.

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En respuesta a un cuestionario, The Mates Contents afirmó que cubriría el monto que las autoridades determinen por el uso del inmueble, sin aclarar cómo y cuándo se realizaría el pago y sin detallar si habrá retribución a la Defensa o a Turismo.

Seguridad pública y trámites en controversia

El festival incluyó la transmisión de partidos, conciertos, bares, restaurantes y actividades VIP, con capacidad para más de 15 mil personas diarias.

El contrato con la Defensa y Turismo permitía operar hasta las 2 de la mañana, con posibilidad de extender el horario. Aunque el convenio indicaba que la empresa debía encargarse de la seguridad y los permisos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y militares asumieron el resguardo exterior del evento a solicitud de la titular de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

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Las autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo reiteraron que no autorizaron el evento ni registraron trámite alguno de protección civil. El Programa Especial de Protección Civil fue presentado ante el gobierno de la Ciudad de México nueve días después de que los vecinos presentaron amparos. El juez federal negó la suspensión definitiva a los inconformes, por lo que el evento siguió adelante.

Ingresos millonarios para privado y patrocinadores

El festival, promocionado con el nombre de Campo Marte 26 Santander, proyectó ingresos solo por boletos y conciertos entre 480 y 876 millones de pesos, además de los recursos aportados por 18 empresas patrocinadoras y por el ahorro en la renta del espacio público.

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De acuerdo con la organziación, todo el beneficio económico quedó en manos de la empresa privada, mientras que el pago por el uso del inmueble federal seguía sin acreditarse al cierre del plazo.

Un colectivo vecinal reclamó en redes: “Resulta increíble que un espacio de la Nación se entregue para que particulares hagan caja organizando fiestas y vendiendo alcohol. Nada que deje un beneficio duradero para la ciudad, pero sí enormes ganancias para los organizadores”.

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