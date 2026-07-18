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Balacera frente a chelería en Tepito deja tres heridos, incluida una niña de 12 años

Una familia fue atacada a tiros en la colonia Morelos, dejando lesiones a un hombre, una mujer y una niña de 12 años

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Dos ambulancias y tres patrullas de policía con luces encendidas en una calle de noche. Al fondo se ven edificios, grafitis y locales cerrados.
Ambulancias y patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se posicionan con luces encendidas en la esquina de Jesús Carranza y Matamoros, Ciudad de México, de noche, ante locales cerrados con grafitis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre y dos mujeres, una de ellas menor de edad, resultaron heridas por disparos de arma de fuego después de permanecer en una chelería del Barrio Bravo de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes policiales, dos sujetos armados atacaron a las víctimas en la esquina de Jesús Carranza y Matamoros, en la colonia Morelos, para luego escapar a bordo de una motoneta.

Las tres víctimas fueron identificadas como Leonardo Padilla, de 30 años; Jaquelin Cruz, de 30 años, y la hija de esta última, Juana, de 12 años. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y personal de Protección Civil llegaron al lugar para atender a los heridos.

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Hasta el momento, las autoridades no han determinado el motivo del ataque. La investigación sigue abierta para esclarecer las causas y dar con los responsables restantes.

Sin embargo, los tres lesionados fueron estabilizados en el lugar del ataque y trasladados al Hospital de Balbuena. Los médicos informaron que Leonardo Padilla se encuentra en estado grave, pues recibió un impacto de bala en el pecho, a la altura de las costillas.

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Varias ambulancias y vehículos policiales con luces encendidas en una calle urbana de noche. Edificios con grafitis y persianas metálicas cerradas al fondo.
Vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con luces encendidas responden a una situación en una calle popular de la Ciudad de México durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jaquelin Cruz y su hija Juana también recibieron atención hospitalaria. Las autoridades no han proporcionado detalles sobre la gravedad de sus heridas.

Cámaras de videovigilancia guiaron la detención en calles Toltecas y Fray Bartolomé de las Casas

Tras el ataque, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) activaron un dispositivo de búsqueda en la zona. El análisis de las cámaras de videovigilancia permitió localizar a uno de los posibles responsables en la esquina de las calles Toltecas y Fray Bartolomé de las Casas, en la misma colonia Morelos.

El detenido dijo tener 14 años de edad. Las autoridades lo encontraron a bordo de la bicicleta eléctrica cuyas características coincidían con las reportadas durante el ataque.

El menor quedó bajo resguardo de las autoridades competentes. La SSC dio parte al agente del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes.

Cinta amarilla de "No Pase Policía" en primer plano. Detrás, siluetas de agentes con luces de patrulla azules y rojas en una calle mojada y oscura.
Policías acordonan una calle mojada en México con cinta de "No Pase" y luces de patrulla, tras el asesinato de un agente durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el lugar de la balacera, los peritos encontraron 6 casquillos percutidos. La recolección de esa evidencia forma parte de las diligencias que la fiscalía lleva a cabo para determinar el móvil del ataque.

El ataque ocurrió en una zona con antecedentes de violencia en la alcaldía Cuauhtémoc

La colonia Morelos, donde se ubica el Barrio Bravo de Tepito, forma parte de la alcaldía Cuauhtémoc, una de las demarcaciones de la Ciudad de México que concentra mayor incidencia delictiva. A pesar de los avances registrados durante el mes del Mundial 2026, la capital sigue entre las entidades con más homicidios dolosos del país.

En junio de 2026, la Ciudad de México registró el nivel más bajo de homicidios de los últimos 15 años, con un promedio de 1.8 casos diarios, según informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. La mandataria atribuyó ese descenso al Plan Kukulcán, una estrategia de seguridad coordinada con instituciones federales durante el torneo mundialista.

No obstante, durante el primer semestre de 2026 la capital acumuló 429 homicidios dolosos, una cifra que la mantiene entre los ocho estados con mayor número de ese delito a nivel nacional, de acuerdo con datos presentados en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Cinta amarilla con texto "Policía - No Pase" en primer plano; detrás, tres policías, un vehículo policial con luces encendidas y una calle adoquinada de noche.
Una cinta amarilla de "Policía - No Pase" bloquea una calle oscura en México, donde agentes resguardan la escena de un asesinato de policía durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que en ese mismo periodo fueron detenidos mil 395 presuntos integrantes de grupos delictivos y se desarticularon 43 células criminales. La corporación cumplimentó casi el doble de órdenes de aprehensión respecto al mismo periodo del año anterior.

SSC y Ministerio Público, a cargo de la investigación

La SSC confirmó que las actuaciones del caso fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público. Las autoridades no han descartado ninguna línea de investigación sobre el origen del ataque.

El menor detenido enfrenta un proceso ante las instancias de justicia para adolescentes. La fiscalía capitalina determinará su situación jurídica conforme avancen las diligencias.

La identidad de los dos agresores que huyeron a bordo de la motoneta aún no ha sido establecida. La SSC mantiene activo el operativo de búsqueda en la zona de la colonia Morelos.

Las autoridades no han descartado que el ataque esté relacionado con disputas entre grupos delictivos que operan en Tepito. Esa línea de investigación será determinada por la fiscalía a partir de los testimonios y la evidencia recolectada en el lugar.

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