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¿En qué posición saldrá Checo Pérez en el GP de Bélgica 2026? Cadillac no avanza en la clasificación

La escudería estadounidense llegó al fin de semana con modificaciones en el monoplaza, entre ellas un nuevo alerón delantero

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(REUTERS/Jakub Porzycki)
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Sergio “Checo” Pérez tendrá una complicada posición de salida en el Gran Premio de Bélgica 2026, luego de quedar eliminado en la primera ronda de clasificación y ubicarse en el puesto 20 de la parrilla.

El piloto mexicano no pudo aprovechar las actualizaciones que presentó Cadillac para la cita en el circuito de Spa-Francorchamps y volverá a arrancar desde las últimas posiciones.

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La escudería estadounidense llegó al fin de semana con modificaciones en el monoplaza, entre ellas un nuevo alerón delantero, con la expectativa de mejorar su rendimiento antes del receso de verano de la temporada. Sin embargo, durante la clasificación el equipo no logró avanzar a la Q2 y sus dos pilotos quedaron fuera en la primera tanda.

Checo Pérez no supera la Q1 y queda lejos del corte para avanzar

(REUTERS/Jakub Porzycki)
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El mexicano fue el primero de los pilotos en salir a pista durante la clasificación para buscar un tiempo competitivo. En su primer intento registró una vuelta de 1:49.307, un tiempo superior al que había conseguido en la tercera práctica libre, donde marcó 1:48.990.

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Después de regresar a los pits para cambiar a neumáticos blandos nuevos, Pérez logró mejorar su registro hasta 1:48.504; sin embargo, el tiempo no fue suficiente para abandonar la zona de eliminación y terminó colocado en la posición 19 durante la sesión.

El piloto tapatío quedó cerca de segundo y medio por detrás de Ollie Bearman, quien consiguió avanzar a la Q2 con un tiempo de 1:47.113, lo que dejó al mexicano sin opciones de continuar en la clasificación.

Las actualizaciones que Cadillac llevó a Bélgica no tuvieron el impacto esperado durante la sesión, ya que tanto Checo como su compañero Valtteri Bottas quedaron eliminados en la primera fase.

Bottas supera nuevamente a Checo en clasificación y arrancará delante de él

(REUTERS/Jakub Porzycki)
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Por segundo Gran Premio consecutivo, Checo Pérez quedó por detrás de Valtteri Bottas en una sesión de clasificación. El piloto finlandés logró colocarse en la posición 19 para la carrera en Spa-Francorchamps, después de registrar un tiempo casi dos décimas más rápido que el mexicano.

La situación repite lo ocurrido en el Gran Premio de Silverstone, donde Bottas también inició una posición por delante de Pérez.

A pesar de que el mexicano mantiene un balance favorable frente a su compañero desde el inicio de la temporada, las últimas dos clasificaciones han terminado con Bottas mejor ubicado en la parrilla de salida.

La parrilla de salida en Bélgica estará encabezada por Kimi Antonelli, quien arrancará desde la primera posición con Mercedes.

A su lado partirá Max Verstappen desde el segundo puesto con Red Bull, mientras que George Russell, también piloto de Mercedes, ocupará la tercera posición de salida.

La carrera del GP Bélgica se disputará este domingo a las 7:00 horas del centro de México.

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