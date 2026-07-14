COFEPRIS alerta por la falsificación y adulteración de tequila reposado: estas son las recomendaciones

COFEPRIS alerta por la falsificación y adulteración de tequila reposado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) lanzó una advertencia sobre la falsificación y adulteración de un lote específico de tequila que circula en el mercado mexicano.

El producto afectado corresponde al bebida alcohólica reposada de la marca GRAN CENTENARIO AÑEJO, identificado con el número de producción L 061 24 y un contenido neto de 950 mL.

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La alerta se deriva de acciones de control sanitario, así como de la colaboración directa entre la dependencia y la empresa Casa Cuervo S.A. de C.V., titular de la firma.

Asimismo, la compañía detectó anomalías en el producto al compararlo con los estándares de calidad y autenticidad exigidos por la legislación de México.

El organismo regulador informó que el tequila adulterado se ha distribuido principalmente a través de plataformas digitales y no cumple con las especificaciones de la NOM-142-SSA/SCFI-2014, norma que regula el etiquetado y comercio de los destilados en el país.

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Tequila falsificado produce preocupaciones entre las autoridades

La principal preocupación radica en el desconocimiento de los insumos y del proceso de elaboración, envasado y distribución de este lote, lo que representa un peligro para la salud pública. Consumidores podrían estar expuestos a sustancias no aptas para la ingesta humana, ya que las condiciones sanitarias en que fue fabricada la bebida no han sido verificadas.

Entre las irregularidades detectadas en el producto, COFEPRIS identificó dos características evidentes:

La etiqueta frontal no presenta el relieve característico de los productos originales.

El tapón muestra desprendimiento, lo que sugiere manipulación o alteración.

La alerta es específica para el lote L 061 24 en presentación de 950 mL, por lo cual no afecta a otros productos de la marca. Autoridades señalaron que cualquier persona que encuentre este tequila con las anomalías mencionadas debe abstenerse de adquirirlo.

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COFEPRIS alerta por tequila falsificado. (captura de pantalla)

Recomendaciones para consumidores y distribuidores

Estas son las recomendaciones emitidas por COFEPRIS para evitar riesgos y detectar productos irregulares:

Antes de comprar bebidas alcohólicas, se aconseja revisar: La calidad de impresión de la etiqueta, que debe estar bien fijada y sin errores ortográficos. La presencia de marbete y código QR del SAT en el cuello o en la etiqueta de la botella. Precintos y sellos intactos, sin roturas ni exceso de pegamento. Tapas bien ajustadas, sin fugas ni movimiento al girarlas. Botellas sin golpes ni rayaduras.

En cuanto a la etiqueta, debe contener: Nombre del producto. País de origen. Porcentaje de alcohol. Número de lote. Nombre y domicilio del fabricante, envasador o importador. Leyendas precautorias, como la advertencia sobre el daño a la salud por consumo excesivo.

Si se detecta la venta del TEQUILA REPOSADO GRAN CENTENARIO, lote L 061 24, con las irregularidades mencionadas, no debe adquirirse y es necesario reportarlo mediante una denuncia sanitaria.

Los distribuidores tienen la obligación de contar con toda la documentación y facturas que acrediten la legalidad de los productos en venta.

La dependencia continuará con las labores de vigilancia y actualizará a la sociedad en caso de identificar nuevos incidentes relacionados con productos adulterados.

El objetivo es prevenir posibles daños derivados de la adquisición y consumo de bebidas alcohólicas que no cumplen con la normativa vigente en materia de salud pública.

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