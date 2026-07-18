Estas son las razones por las cuáles los futbolistas Borja Iglesias y Luis Chávez no llegarían al América

La directiva azulcrema ya explora nuevas alternativas para reforzar su plantilla rumbo al Apertura 2026.

A pesar de que el torneo Apertura 2026 ya comenzó, América continúa trabajando en la búsqueda de refuerzos para fortalecer su plantilla. Sin embargo, dos de los nombres que más ilusionaban a la afición azulcrema parecen alejarse definitivamente del Estadio Azteca. Se trata del mediocampista mexicano Luis Chávez y del delantero español Borja Iglesias, cuyas incorporaciones enfrentan obstáculos que hoy lucen difíciles de superar.

La directiva encabezada por Santiago Baños tenía a ambos futbolistas como opciones importantes para potenciar distintas zonas del campo, pero las condiciones deportivas y económicas de cada negociación complican seriamente cualquier posibilidad de cerrar los fichajes.

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Luis Chávez quiere seguir en Europa

Soccer Football - International Friendly - Mexico v Serbia - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - June 4, 2026 Mexico's Luis Chavez celebrates scoring their fifth goal REUTERS/Eloisa Sanchez

El primer caso es el de Luis Chávez, quien desde hace varios mercados ha sido relacionado con el América gracias a su calidad y experiencia tanto en la Selección Mexicana como en el futbol europeo.

No obstante, el panorama actual está lejos de favorecer a las Águilas.

El mediocampista tiene como prioridad mantenerse en el viejo continente y continuar desarrollando su carrera fuera de México. Esa postura coincide con la del Dinamo Moscú, club propietario de su carta, que tampoco contempla abrir negociaciones para desprenderse del futbolista durante este mercado.

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El volante mexicano ya entrena con balón y fortalece su físico tras 300 días inactivo, aspirando a reforzar a su equipo en la recta final del torneo ruso. (Instagram/ @lc24)

La negativa del conjunto ruso representa el principal obstáculo para América, que veía en Chávez a uno de sus refuerzos prioritarios para apuntalar el mediocampo de cara al nuevo semestre.

Ante este escenario, la directiva azulcrema ya comenzó a explorar otras alternativas en caso de que la operación quede completamente descartada.

Borja Iglesias resulta demasiado costoso

El segundo nombre que pierde fuerza es el del delantero español Borja Iglesias.

El atacante del Celta de Vigo apareció en la lista de posibles incorporaciones del conjunto de Coapa gracias a su experiencia en LaLiga y su capacidad goleadora. Sin embargo, las condiciones económicas de la negociación hacen prácticamente inviable su llegada.

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De acuerdo con la información disponible, el club español solicita alrededor de 10 millones de euros para desprenderse del futbolista, una cifra que América considera demasiado elevada para concretar la operación.

Pero el costo del traspaso no sería el único inconveniente.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Spain v Belgium - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - July 10, 2026 Spain's Borja Iglesias, Mikel Merino and Dani Olmo celebrate after the match as Spain qualify for the semi final stage of the World Cup IMAGN IMAGES via Reuters/Gary Vasquez

El delantero también pretende percibir un salario superior al de Henry Martín, actual capitán y referente ofensivo del equipo azulcrema, una condición que la directiva no estaría dispuesta a aceptar debido a la estructura salarial que mantiene dentro del plantel.

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Aunque Borja Iglesias continúa disputando el Mundial 2026 y aún aspira a conquistar el título con la selección de España, su nombre sigue siendo del interés del América. Sin embargo, las diferencias económicas hacen que su incorporación luzca prácticamente descartada.

América ya trabaja en otras opciones

El Club América presentó su nuevo uniforme local para la temporada 2026-2027, una prenda que enlaza la memoria histórica de la institución con la celebración de su 110 aniversario (X@ClubAmerica)

Las complicaciones para fichar tanto a Luis Chávez como a Borja Iglesias obligan a la directiva azulcrema a modificar su estrategia en pleno mercado de transferencias.

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El objetivo es reforzar el plantel con futbolistas que puedan elevar el nivel competitivo del equipo sin comprometer la estabilidad financiera del club ni romper el equilibrio salarial dentro del vestidor.

Por esa razón, el área deportiva ya analiza distintas alternativas para cubrir las posiciones que inicialmente estaban destinadas al mediocampista mexicano y al delantero español.

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Aunque el mercado de pases todavía permanece abierto y en el futbol nada puede darse por cerrado hasta que se firman los contratos, las condiciones actuales colocan a ambos jugadores muy lejos del Nido.

Por ahora, América deberá continuar la defensa de su protagonismo en el Apertura 2026 con el plantel disponible mientras busca nuevos nombres que puedan convertirse en los refuerzos que tanto espera para mantener a las Águilas como uno de los principales candidatos al título.

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